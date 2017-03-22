Зачем "Канзас" встречался с представителями ОБСЕ? Готовится к выборам??? * (видео с камер нар.наблюдения)

Сегодня, Амбуль "Канзас" провел официальную встречу с представителями ОБСЕ.

Встреча с представителями мониторинговой миссии прошла плодотворно, однако цель встречи остается загадкой. Готовится к выборам???





PS.

Что б всем было понятно выдержка из правил сайта газеты ГОРОД Никополь:





Условные обозначения:

* - юмор, сатира, первоапрельская шутка и т.п.





Но хочу заметить что "Канзас" на прошлых выборах просто не прошел по возрасту, так что вполне возможно скоро мы увидим кандидата под лозунгом "Украду не больше чем съем" *.

По моему не так уж плохо.

Иначе зачем была эта встреча???

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