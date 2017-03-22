 Ліза Литвиненко з Покрова володар срібла французького турніру

Цитата: Василий



Прошу вибачення за запитання не в тему.

Карантин африканської чуми добіг кінця, нових спалахів не було.

Виникає питання- чому досі стоять Карантинні КПП ???

Чи може ще є щось чого ми не знаємо???

А это вообще интересная тема. Карантин-то не только в Никополе ввели, а и в других городах. И там тоже сроки истекли, а мясом торговать не разрешают. Нужно думать кому это выгодно. В первую очередь супермаркетам, которые продают мясо. Где порешали с местной властью - там и ввели "пожизненный" карантин. А чумы-то никакой скорее всего и не было. Или вот почем, например, постоянно разгоняют стихийные рынки возле АТБ(район "кристалл" и по Усова). Чтобы порядок был? Чтобы с асфальта не торговали? О здоровье людей заботяться? Ага, щас. Просто с АТБ выходят(сам видел) и ноют особенно летом что у них фрукты, овощи, зелень не берут. А чего я должен покупать ту сраную примороженную клубнику или укроп в АТБ в три раза дороже если на то и лето чтобы покупать свежее на рынке. А отравиться быстрее можно покупая в супермаркетах, где срач и тараканы по полкам скачут. Или кто-то в исполкоме опрос проводил среди местных жителей, мешает ли им этот рынок.