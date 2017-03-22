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город Покров / Ліза Литвиненко з Покрова володар срібла французького турніру (Сегодня, 09:06)

Вихованка ДЮСШ управління освіти, тренера Сергія Сінілова, Ліза єдина, хто представляв Україну та Дніпропетровщину на міжнародній арені.

 Ліза Литвиненко з Покрова володар срібла французького турніру
Ліза Литвиненко з Покрова володар срібла французького турніру

Це вже друга міжнародна медаль спортсменки, у січні покровчанка повернулася зі сріблом з хорватського Загребе і ось – Франція.
18 березня місто Сент-Сепрієн зустрічало учасників одного з найпрестижніших змагань з дзюдо. У VIII турнірі, що проходив серед спортсменів 2003-2004 року народження, взяло участь понад 600 юнаків та дівчат з більшості європейських країн, також азіати з Узбекистану та Казахстану.
 
Честь України захищала наша Ліза Литвиненко. Виступаючи у ваговій категорії – 52 кг., дівчинка успішно провела чотири бої, піднявшись на другу сходинку п’єдестала перемоги. Покровчанку вітав весь світ, а вдома вболівали земляки, що раділи за успіх юної дзюдоїстки.
 
-Ми вірили у перемогу Лізи, цілеспрямованої, наполегливої, надзвичайно працелюбної спортсменки, - наголошує директор школи Ірина Бакієва, - срібло турніру – це результат міцного батьківсько-тренерського тандему, командної роботи, де визначальним є особистість юного спортсмена.


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Материал разместил(а) - пресс-служба г.Покров
» Категория: город Покров » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • Vail 22.03.2017
      Александр Рыбаков: А может.... ... (17)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      Вчера прочитал в Репортере, что новый зам нач-ка полции Сидорук отчитался, что сотрудниками полиции составлено 5 протоколов об админ.правонарушении по факту торговли цветами, занесенными в Красную книгу. Улыбнуло. Вот чем занята полиция, торгашками-бабками, которые консервацией, выращенным на огороде или цветами торгуют. А в так в городе и воровства нет. Или оно такое массовое, что и бороться с ним бессмысленно.
    • Русскоязычный бандеровец 22.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (7)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий

      Прошу вибачення за запитання не в тему.
      Карантин африканської чуми добіг кінця, нових спалахів не було.
      Виникає питання- чому досі стоять Карантинні КПП ???
      Чи може ще є щось чого ми не знаємо???

      А это вообще интересная тема. Карантин-то не только в Никополе ввели, а и в других городах. И там тоже сроки истекли, а мясом торговать не разрешают. Нужно думать кому это выгодно. В первую очередь супермаркетам, которые продают мясо. Где порешали с местной властью - там и ввели "пожизненный" карантин. А чумы-то никакой скорее всего и не было. Или вот почем, например, постоянно разгоняют стихийные рынки возле АТБ(район "кристалл" и по Усова). Чтобы порядок был? Чтобы с асфальта не торговали? О здоровье людей заботяться? Ага, щас. Просто с АТБ выходят(сам видел) и ноют особенно летом что у них фрукты, овощи, зелень не берут. А чего я должен покупать ту сраную примороженную клубнику или укроп в АТБ в три раза дороже если на то и лето чтобы покупать свежее на рынке. А отравиться быстрее можно покупая в супермаркетах, где срач и тараканы по полкам скачут. Или кто-то в исполкоме опрос проводил среди местных жителей, мешает ли им этот рынок.
    • Русскоязычный бандеровец 21.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (7)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Ну вот не верю я что во всем виноваты недобросовестные подрядчики, которые смешивают старый асфальт с новым. Видимо, если они это делают безнаказано из года в год то это выгодно городской власти, которая каждый год отмывает бабло на ремонте дорог. Не верю я что мэр и его незаменимый барыга-помощник не в курсе. Все все знают и просто держат нас всех за дебилов. Я понимают эту ситуацию так: если секретарь горсовета победил на выборах мэра под девизом "Я отремонтировал дороги" то и мэром он должен оставаться до тех пор пока эти дороги не рассыпались. А то нечестно как-то. Выбрали городского голову на 5 лет, дороги год простояли, а нам его с его незаменимым барыгой-помощником за спасибо терпеть еще 4 года. И не стоит питать иллюзий. Те дороги что сейчас наспех подлатают развалятся еще быстрее.
    • Василий 21.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (7)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: kam4ekoid
      но так хочется неспеша прокатится по ровному асфальту без вечного гуп-шлеп покрышек по ямам-стыкам-неровностям.

      це прийде, обов'язково прийде ...... але потрібен час, він вилікує наші дороги від ненависного асфальту, коли зійде останній шмат і залишиться лише земля, тоді дороги будуть ідеально рівними, бо тоді набагато легше обслуговувати - грейдером підрівняли і все! ну хіба що після дощу трохи грязючка буде, але то таке, другорядне.
    • kam4ekoid 21.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (7)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      [quote=Василий]та хіба ж нашому брату гарні дороги! у нас же тоді не буде водіїв а будуть льотчики космонавти, на дорогах поменшає пішоходів бо вони теж стануть частиною асфальту. так, нам хочеться їхати по рівній дорозі, мріяти про щось своє, під час мрій нога потихеньку розслаблюється і все сильніше під власною вагою тисне на акселератор, швидкість збільшується і ми вже їдемо по місту не 60 а всі 160.

      да , у нас каждый второй шумахер еще тот . но так хочется неспеша прокатится по ровному асфальту без вечного гуп-шлеп покрышек по ямам-стыкам-неровностям.
    • Василий 21.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (7)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: kam4ekoid
      вообще создается впечатление что дороги так делают не для того чтоб с******ь денег , а чтоб не расслаблялись .

      та хіба ж нашому брату гарні дороги! у нас же тоді не буде водіїв а будуть льотчики космонавти, на дорогах поменшає пішоходів бо вони теж стануть частиною асфальту. так, нам хочеться їхати по рівній дорозі, мріяти про щось своє, під час мрій нога потихеньку розслаблюється і все сильніше під власною вагою тисне на акселератор, швидкість збільшується і ми вже їдемо по місту не 60 а всі 160.
      Коротше кажучи не можна нашим людям гарних доріг, гарні газони, сквери, чисті береги, куди нам Європа.

      Прошу вибачення за запитання не в тему.
      Карантин африканської чуми добіг кінця, нових спалахів не було.
      Виникає питання- чому досі стоять Карантинні КПП ???
      Чи може ще є щось чого ми не знаємо???
    • kam4ekoid 21.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (7)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      Подрядчики, добросовестные и не очень, давайте в этом году не заниматься ерундой. Если конечно нет желания пойти, в лучшем случае, на посадку. Нам жить в этом городе. Давайте так: Вы будете следить за соблюдением технологий, а мы за вашими ручками
      вот примерно одинаковые тексты которые читаешь и слышиш каждый год. пора бы уже и крайнего найти. а то в этом году мы вам простим , а вы уж в следующем возьмитесь за ум .и каждый год одно и тоже . вот лично у меня одно слово : За****о ! За****о каждую весну запоминать расположение ям на микрорайоне , За****о ездить по недоделаным дорогам , За****о ездить месяцами по дорогам в которых выровняли фрезой ямы под ремонт. вообще создается впечатление что дороги так делают не для того чтоб с******ь денег , а чтоб не расслаблялись .
    • Палыч 21.03.2017
      Александр Рыбаков: А может.... ... (17)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Создается впечатление, что все, прислонютые к власти, включают дурку, будто не знают, с какого конца редьку едят. Пока не прикроют пункты приема и заодно по парочке ментов на каждый населенный пункт, никаких оград, люков и теплосетей не настачишься. А тут слушок прошел по МВД, мол, нехватка у ментов назрела, будут добирать 40% желающих закосить от АТО. Вот тут уже атас, пацаны! Это же прямая угроза металлу, ведь эти 40% тоже кормить придется.
      Типичная картинка. Иду в магазин скупиться, прхожу мимо бабушек-избирательниц, думаю, куплю квашеной капустки на обратном пути. Скупился, выхожу--а бабушек тафуном смело. Спрашиваю у кучки людей, матерящих ментов и городского голову--мол, куда бабки делись? Менты, говорят, разогнали за антисанитарию. Раззеваю рот в изумлении, сколько покупаю у бабушек, так у них огурчики всегда в стекляной посуде, овощи в пакетиках, работают в перчатках, а еще вчера видел, как как в мясной магазинчик волокли туши из нечистой машины без малейших признаков печатей СЭС. Ладно, захожу в ближайшую "наливайку" в 10-ти метрах, спрашиваю продавцов, а вас менты шерстили? Те в ответ смеются над моей наивностью--ну какой козел станет топтаться на своем огороде?! Вот вам и весь спектр ментовских интересов.
    • Копчик С. 21.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (7)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Проснулись! Поздно пить боржом, когда почки отвалились! :) Я писал не раз , два года назад и год назад, что усердно снимают не малый слой верхнего асфальта! Что потом его перерабатывают, смешуют и вкатывают обратно ... Меня называли "неучем" , ничего не смыслящим и утверждали, что старый асфальт лежит на территории "Никопольводоканала".. Хотелось бы увидит эту могучую кучу!!! :))
      Цинизм и в том, что по сметам, мы ещё и платим дважды за старый асфальт!!! Когда его снимают - мы платим, когда его вывозят, мы платим как за вывоз строительного мусора и потом мы платим за новый асфальт, хотя по факту он б/у.
      Так будет и в этом году, потому что механизма контроля общественности нет! Прокуратура молчит. Некоторые депутаты затыкают рот общественным активистам и крышуют бизнес за откаты. Ответственности у тех.надзора нет!
      Ну почему не воровать ребятам вновь и вновь? А мы опять по возмущаемся и затихнем на год..
    • Александр Рыбаков 21.03.2017
      Порошенко. Путин. А кто вам ск ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
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