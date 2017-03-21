 Молодіжному "Перевалу" - 10 років!

Мелодії, народжені свистом куль, вдесяте днями звучали у стінах загальноосвітньої школи №2, що у Покрові. Цьогорічний фестиваль афганської пісні «Шкільний перевал - 2017» був особливим не лише через те, що ювілейний. Фестиваль проходив під знаком пам’яті його співзасновника і незмінного учасника - Сергія Костецького, про що говорила директор навчального закладу Лариса Мякотіна, вітаючи гостей та згадуючи історію його створення.





Пустий стілець із незмінним фотоапаратом, голос із мультимедійного екрану і сюрприз фестивалю, котрий не встиг особисто вручити – усе свідчило про незриму присутність Сергія Володимировича. Цього дня звучало багато теплих, щирих слів на адресу, здавалося б, звичайної людини, котра просто любила своє місто, за що місто віддячило своєю шаною та визнанням. Символічно, що саме в цей день заступник міського голови Наталія Бондаренко, виконуючи почесну місію від імені Олександра Шаповала, вручила родині Костецького посвідчення про присвоєння йому посмертно звання «Почесний громадянина міста Покров». Дякуючи за пам'ять, за цінування, дружина – Тетяна Олексіївна, передала сам сюрприз. Прапор фестивалю, особисто розроблений і замовлений Сергієм Костецьким, до зали урочисто занесла почесна варта, де він зайняв своє чільне місце.

Добра пам'ять про нашого земляка долає кордони Покрова. «Таких людей не вистачає у нашому житті. Не вистачає для того, аби завтра ми жили краще», - так відізвався про нього однополчанин, голова Нікопольської організації ветеранів Афганістану, директор Нікопольського музею, де неодноразово проходили фотовиставки Костецького – Олександр Кушнірук. А міська поетеса Валентина Мала зачитала авторські рядки – посвяту Сергію Костецькому.

Серед учасників фестивалю знані у місті виконавці – Володимир Бойко, Аліна Дєдул. Пісні та сценічні композиції представили колективи Школи мистецтв, Будинку творчості, НВКК №1, 2, школи № 2, 6, 9, Олександрівської НСШ, юні виконавці з Нікополя, через відеозв’язок вітання та пісні надіслав воїн-інтернаціоналіст Олександр Грінер. Щирість, непідробні емоції, біль від сердечних ран та бойових рубців, відданість і патріотизм, що наповнювали кожен звук, єднали учасників фестивалю, створюючи неповторну атмосферу.

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Прониклива, трагічна і героїчна тема примушувала замислитися над одвічними цінностями, переплітаючи трагічні афганські сторінки історії з сучасними подіями на Сході нашої держави. Виголошуючи слово, Благочинний Покровського благочиння протоієрей Володимир словами молитви просив Господа упокоєння душі раба Божого Сергія у сороковий день його успіння, а також за усіх полеглих на чужій землі воїнів-інтернаціоналістів, за земляків – воїнів АТО, котрі загинули, захищаючи територіальну цілісність України.