 Кто перекрывает обзор "забытыми" прицепами? Данную публикацию прошу считать заявлением в Никопольское ГАИ

Уже не раз писалось в Никопольских соц.сетях о том что некоторые рекламщики типа "забывают" прицепы с рекламными щитами просто среди улиц нашего города.

Не знаю насколько помогает данный метод рекламодателю но вот то что я увидел сегодня еще и явное нарушение ПДД.









Данная конструкция полностью закрывает обзор тем кто пытается въехать с ул. Кооперативная на мост по ул. Электрометаллургов. Водителям приходиться выходить из авто что б посмотреть не выскочит ли кто из за "забытого" рекламного прицепа.

Давайте думать и о людях.

Д анную публикацию прошу считать заявлением в Никопольское ГАИ





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