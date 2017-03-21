 Кто перекрывает обзор "забытыми" прицепами? Данную публикацию прошу считать заявлением в Никопольское ГАИ

Уже не раз писалось в Никопольских соц.сетях о том что некоторые рекламщики типа "забывают" прицепы с рекламными щитами просто среди улиц нашего города.
Не знаю насколько помогает данный метод рекламодателю но вот то что я увидел сегодня еще и явное нарушение ПДД.
Данная конструкция полностью закрывает обзор тем кто пытается въехать с ул. Кооперативная на мост по ул. Электрометаллургов. Водителям приходиться выходить из авто что б посмотреть не выскочит ли кто из за "забытого" рекламного прицепа.
Давайте думать и о людях.
Данную публикацию прошу считать заявлением в Никопольское ГАИ
Под этим постом не хотелось бы отвечать на вопрос "Трудно ли быть деревянным?" и т.п. Произошло то что произошло. Наверное от безделья (+безмозгости) недели две назад типа "ускорял" свой телефон и вывел его в состояние только что купленного. При чем несколько раз нажал "Подтвердить" и конечно не сделал ни одной копии контактов.
Вроде сказаны очевидные факты, но до многих пока не доходит. Многие до сих пор боятся, отрицают неизбежность и необходимость третьей революции, впредпочитают верить кликушам вроде Добродомова, Мустафы(Найема), Лещенко и Залищук, мол, можно побороть коррупцию законными методами, нужно только голоса найти, нас в Раде 70-80 реформаторов... Чушь все это. Их там пару десятков от силы. Да и те являются частью этой системы. Вон, Найем помогал Авакову безмозглых патрульных селфи-копов набирать, которые не умеют с оружием обращаться и которых унижает каждая дурында на джипе. А тупая Деканоидзе их готовила - видна рука "мастера". А вторая часть - переатестованные отмороженные мусора, которые никогда не станут полицейскими. Решить большинство проблем, описанных в статье удастся в первые дни и даже часы после революции и ликвидации правящего клана барыг. Другие проблемы решаться уже после завершения российско-украинской войны, во время становления нового государства УССД. Но это, видимо, будет чуть позже. А пока приходиться наблюдать вот такие конвульсии режима Вальцмана, когда он собирает мэров и губернаторов и несет(как всегда в не совсем трезвом состоянии после ночного изучения фейсбука) всякий бред. И при этом верещит громко чтобы было не так страшно: "во Франции сразу стреляют, вот и здесь надо","не позволим" - и прочий истерический бред. Он считает себя гениальным стратегом, делает все чтобы не повторить ошибок зека. И самое интересное то что он повторяет эти ошибки шаг за шагом. Попытка арестовать Парасюка будет очередной ошибкой. Но Петя это поймет слишком поздно...
Олександр підіймає вкрай важливу тему !СМІТТЯ!, наші люди не знають що є ст,152-153 КУПАП яка тягне за собою штраф, але не в штрафові проблема, проблема у хворому мозку (менталітеті), я смічу де хочу, як хочу, і коли хочу, і нехай за мене прибере якийсь лох-двірник бо йому за це платять, але ж неможливо поставити на кожному кроці двірника, та приставити до кожної свині поліцейського. Шановні жителі славного козацького міста Нікополь! Виїжджаючи на природу в першу чергу у машину треба покласти не м'ясо мариноване у майонезі, не півторачки з пивом, а просто СМІТТЄВІ ПАКЕТИ літрів так на 60. По завершенні гуляння БУДЬ ЛАСКА, майте честь прибрати за собою, та вивезти сміття на смітник а не в сусідню лісосмугу. Будьте чемними один до одного, поважайте одне одного.
Стихийная мусорная свалка на опушке леса. Над ней плакатик: «Выбросил мусор — не забудь хрюкнуть!» Останавливается машина, детина вытаскивает из багажника здоровенный мешок с мусором, бросает и собирается уезжать. Идущий мимо человек укоризненно говорит: — Ты что, читать не умеешь? — А я хрюкнул! https://www.inpearls.ru/
Тож замість того щоб голосно хрюкати, краще давайте тихенько за собою приберемо.
Кто- то обращался ко мне с вопросом : а что , выборы скоро ? Я написал :через 4 года, так как не понял. ,что этот кто -то, учитывая , что я депутат горсовета , подумал о выборах Президента Сомали .. ( смех в зале ). Если этот кто-то , предполагает , что местные выборы в Украине и соответственно в Никополе , назначат на осень этого года , то ему : предсказателем устроиться, срочно в Казино ... или на край.., желание загадать ... точно сбудется ( громкий смех в зале ) ..
Докладываю , есть подвижки. Был на приёме у городского головы по этой проблеме. Андрей ПЕТРОВИЧ , сказал , что готовит распоряжение по комиссии. Полиция очень активно включилась и насколько мне удалось получить информацию, есть результаты по поиску украденых люков . Водоканал реагирует и меняет на пластиковые в тех местах где у них на балансе. Сам присутствовал. Пока "висят", те колодцы которые на балансе теплосети . Но понимание с мэром есть и выход, думаю , найдут . Как то так пока.
Я все показал на Фейсбуке. . Ответ :" идите паситесь". Раз я вам не должен , то и спрашивайте с тех ,,кто должен , в такой тональности .. Осенью 2019 выборы очередные. В ВРУ. ТОЛЬКО КАКИМ БОКОМ Я К ВЕРХОВНОЙ РАДЕ ? И если на дворе весна 2017 го, то осень 2019 -ЭТО СКОРО? Ух ты! Как я и думал , проблемы с временным континуумом...
И ... если Вы подумали , наваливая в таком тоне,что я вам лично...должен , то я вам прощаю....
Мені особисто Ви нічого не винні, запит на сайті показали? То і відповідь на тому ж сайті й покажіть, я думаю жителям міста теж кортить побачити хоч якусь відповідь. Щодо виборів, якщо цієї осені не відбудуться, то восени 2019 точно.
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Тяжело, при полном зале, на нервах, (на другой стороне Чемпионы Украины среди металлургических предприятий, серьёзные парни НЗФ, тоже много выигравшие в своей жизни), проигрывая в начале каждой партии, ПОБЕДИЛИ !!!
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