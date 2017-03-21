Порошенко. Путин. А кто вам сказал, что это два разных врага?

В прошедшую пятницу наша власть, облачясь в украинские вышиванки, торжественно вспоминала события 100-летней давности, когда Украина «потеряла свой путь независимости».









Сейчас, по словам нашего президента, Украина защищает свою независимость от агрессора. Ну, это кто как: кто защищает и отдает жизни за эту независимость, а кто ею торгует, вернее, уже практически сторговал.





Также, на прошлой неделе, часто звучало имя матроса Железняка, призрака которого, якобы, испугалась вице-спикер Рады Оксана Сыроид. Матрос Железняк не захватывал и не распускал Думу. После исторической фразы «караул устал», депутаты Думы и сами вскорости разошлись из-за сочувствия к караулу и той же усталости.





В тот вечер не случилось ничего необычного. Сюрприз ждал депутатов на следующее утро - Таврический дворец, где располагалась Дума, оказался запертым. Замок на дверях означал одно - никаких свободных и демократических выборов в России не будет и, следовательно, никакой буржуазной демократии не случится.





Вместо этого, большевик Ленин с небольшой группкой единомышленников, воспользовавшись деньгами Кайзера и учением Маркса о миссии пролетариата, организовали темные массы на бунт, в результате которого захватили власть. С тех пор, Россия постоянно проезжает мимо станций, на которых могла бы сойти с поезда авторитарных и кровавых режимов, основав новое, демократическое государство свободных граждан.





Прожив весь советский период в тесных объятиях России, Украина не нашла сил ни массово сопротивляться, ни вырваться из социалистического Гулага. Четверть века тому назад, провозгласив свою независимость, Украина, в припадке психоделического транса, иначе это объяснить невозможно, сдала свое ядерное оружие под простую расписку нескольких влиятельных держав с громкими и уважаемыми названиями.





После чего, не долго думая, Украина сдала свой Крым россиянам под их морскую военную базу. Таким образом, Украина сама, по собственной тупости или наивности, собственными руками сорвала все замки со своего дома, сдав лучшую комнату с видом на море, своему врагу. А, что, если это отнюдь не наивность и не тупость молодой державы, а тот бесконечный сценарий Кремля, который Украина послушно продолжает претворять в жизнь?





Две нации, украинская и российская, давным-давно перемешаны, как водка с мартини в одном бокале. Сталинская идея переселения и смешения наций в СССР будет еще долгие десятилетия ощущаться болью, революциями и войнами на пространстве бывшей советской империи.





После провозглашения независимости, практически на всех ключевых постах в Украине продолжали оставаться россияне, поменявшие советские паспорта на украинские, на больших индустриальных предприятиях «красные директора», сохранив прямую телефонную линию, продолжали решать свои вопросы исключительно в Москве, а множество семей рождалось из смешанных браков, производя на свет потомство 50/50. Это соотношение могло бы не представлять никакой угрозы, если бы россияне не превосходили по численности украинцев в три с половиной раза, что означает поглощение одной нации другой.





Сегодняшние политики утверждают, что Украина особенно подверглась чистке от всего национального во время правления прямого российского ставленника Януковича. Это не совсем так.





Неприкрытая, наглая и циничная чистка продолжается уже целое столетие. Украину чистили от государственности, армии, безопасности, культуры, независимости, мозгов и индивидуальности. При Януковиче эта беспардонная чистка действительно достигла невидимых масштабов. Патриоты пытались остановить этот беспредел во время последнего Майдана, но, проиграв режиму Порошенко, вот уже три года наблюдают, как чистка продолжается во время войны и проходит под патриотическими лозунгами.





Кремль не был напуган Оранжевой революцией, но Кремль поморщился от смрада горящих шин Майдана. Майдан имел, на самом деле, три головы. Первой головой была та часть украинского народа, которая больше не хотела терпеть над собой дважды судимого ставленника Кремля. Второй головой были олигархи, которым тоже поднадоел Янукович, подгребавший под себя их лежбища и схемы.





И, наконец, третьей головой, оказался Порошенко и «оппозиция», которые должны были перетянуть на себя власть по договоренности с Кремлем, если Янукович не устоит. Путин забрал Крым и начал войну на Донбассе в назидание украинским патриотам и некоторым олигархам. Первые потеряли жизни или иллюзии, вторые потеряли состояния. Антиукраинская власть, будучи отделением кремлевского главного офиса, по первому требованию из Кремля и без всякого сопротивления, отдала Крым, Донец и Луганск, принадлежавшие державе Украине и украинскому народу.





Мы часто сетуем на то, что мы, украинский народ, вынуждены противостоять двум врагам - россиянам на востоке и собственной власти внутри Украины. А кто вам сказал, что это два разных врага?





Возьмем события последней недели.





Начнем с блокады. Что блокировали, кто блокировал и почему, мы уже разобрались. Мы также разобрались, кто зарабатывал на торговле с врагом, и кто, таким образом, пополнял бюджет тех, кто днем торговал с украинской властью, а ночью расстреливал украинских солдат. Никакая патриотическая власть воюющей страны никогда себе такого не позволила бы, только ставленники Кремля могли предпринять попытку обмануть собственный народ байками о том, что уголь идет через океан, разгружается в порту Роттердама, а потом доставляется в Украину.





Только ставленники Кремля могли заставить украинцев платить втридорога за преступную аферу, направленную, с одной стороны, на их собственное обогащение, а, с дугой, на полное обнищание украинцев. Бизнесмен Порошенко с абсолютно про-российским менталитетом, торгующий с Россией, несмотря на то, что Россия пошла войной на Украину и, не знаю почему, до сих пор считающийся украинским президентом, два месяца был категорически против блокады захваченных территорий.





И, только, когда стало ясно, что бандиты из ОРДЛО не собираются возвращать предприятия его партнеру Ренату Ахметову, он сам объявил блокаду, выставив единственное требование о том, чтобы Ренату Леонидовичу вернули предприятия. Разве настоящий президент-патриот мог бы возвести интересы одного из олигархов, с которым делит барыши, в ранг интересов государства Украины?





Но, если уж президент Порошенко в силу своей моральной ущербности, не смог удержаться от коллаборационизма, то хотя бы обменял звон монет в своем кармане на полный и долговременный мир. Но нет, эта нелюдь уже несколько лет спокойно наблюдает сатанинский обмен бабла на кровь, время от времени произнося написанные не им грозные патриотические речи.





Все украинские президенты эпохи независимости, предоставляли Украину для грабежа и дележа бандитам без роду и племени, которые, после очередной войны за государственные активы, превращались в олигархов, купив себе места в государственных и политических структурах власти, или делегировав вместо себя созданные ими карманные политические партии.





Через подобную, созданную в Украине, по примеру России, олигархическую структуру управления, Кремлю очень легко контролировать один из своих федеральных округов под названием Украина. Выступления отдельных украинских патриотов во внимание можно было не принимать, поскольку они не могли повлиять на политику, проводимую кремлевской партией власти и ее местным отделением под названием Демократическая партия Украины при Кучме, Партия Регионов при Януковиче и Солидарность при Порошенко. Если же патриот все же становился угрозой, то его, как Черновола, просто убивали, после чего движение распадалось само собой.





Россия, до сегодняшнего дня, продолжает управлять Украиной через своих ставленников, а своими ставленниками она управляет посредством безбрежной и непобедимой коррупции и компромата. Что касается такой грязной работы, как организация антигосударственных митингов, захват государственных учреждений и других провокаций, Кремль эту работу доверяет криминалитету и маргиналам. Это расходный материал, от которого всегда можно избавиться.





Мы все прекрасно знаем, кто, в самом начале «русской весны» был задействован на Донбассе. Привычка привлекать для особо кровавых дел криминалитет тянется еще со времен большевиков, создавших армию чекистов. Не знаю, возможно, среди первых чекистов и были люди с горячими сердцами и чистыми руками, но большинство из тех, кто резали ремни их кожи несогласных, сдирали с них кожу на перчатки, кто пытал водой, голодом, страхом и болью, оставляя отработанный человеческий материал подыхать в дырах, лишенных доступа воздуха, были как раз преступники, выпущенные большевиками из царских тюрем. Эта практика получила продолжение на Донбассе, где, находившиеся на содержании Кремля бандиты, срезали скальпы с украинских пленных и распарывали патриотам животы.





Внутри же самой Украины, антиукраинская власть, торгующая с вышеупомянутыми бандитами с огромной для себя прибылью, тоже объявила войну патриотам, добровольцам, гражданским активистам и волонтерам. Среди способов подавения и подчинения - тюрьма, уничтожение личности через подделку фактов биографии, через фальсификацию мотиваций или прямых действий. Через, например, прикормленных волонтеров, которые открыто осуждают своих собратьев. Через шантаж, угрозы и подкуп.





Через прямое убийство в котлах и во время кровавого перемирия на фронте, предусмотренное в Минском договорняке президента Порошенко.





Главнокомандующий, который с началом войны, отказался выполнять свои прямые обязанности, в угоду врагу объявив себя «президентом мира», на самом деле оказался банальным барыгой, предпочтя личное обогащение безопасности украинского народа, сохранению жизней солдат и государственных границ. Что же касается каждодневных смертей, то Украина раньше плакала за своими лучшими сынами, на коленях провожая каждый гроб с погибшим героем, а теперь затихла, готовая подняться во весь рост своего гнева.





Смерть солдата может быть оправдана только или сопротивлением врагу или победой над врагом. Каждодневное стояние под пулям и минами, потому что так придумал антиукраинский президент Порошенко - это не что иное, как прямое убийство лучших сынов Украины.





Антиукраинский президент Порошенко, постоянно напоминая нам о нашей военной слабости, не устает повторять, что войну против российского агрессора мы выиграть не можем. В то же время, за последний год он увеличил в Россию поставки вооружения и товаров двойного назначения, сделав страну-агрессора главным партнером Украины по торговле оружием.





На втором фронте наступление против украинского народа успешно ведет ставленник президента, премьер Гройсман. Тарифы, тарифы и еще раз тарифы. Вранье, вранье и еще раз вранье. Народ целенаправленно загоняют в нищету, средний класс уже практически уничтожен, для утечки мозгов широко открыты все шлюзы. Уезжайте и никогда не возвращайтесь! Гройсман и Порошенко будут править и продолжать доить богатую Украину без нас. Им нужны недра, а не народ! МВФ еще пока дает кредиты. Украина уже попала в долговую яму, но кто сказал, что отдавать долги будут они? Для этого есть мы...





В то же время, весь мир призывает антиукраинскую власть бороться с коррупцией. Антиукраинская власть смеется над всем миром, ожидая, когда весь мир догадается, что бороться с коррупцией у коррумпированной десятилетиями украинской власти, чья кремлевская матка сотворила эту власть именно такой на генетическом уровне, нет ни возможности, ни желания. Вся украинская власть, точно так же, как и ее российский главный офис, буквально пронизана сотнями тысяч нитей компромата. Все держится на страхе расстаться со свободой или жизнью. Замкнутое, но денежное пространство, которым является высший эшелон власти, всегда располагает к разврату и извращениям. Вот компромат и множится.





Антиукраинская власть, создав для отвода глаз, антикоррупционные органы и поставив над ними «своих», проведя их предварительно через показушный конкурс, теперь еще старается протащить своего аудитора, так чтоб уж насовсем похоронить саму идею о борьбе с коррупцией.





Если, под давлением Запада, профинансировавшего антикоррупционные органы, коррупционеров все же задерживают, то превращают это событие в театральную постановку, где первый акт разыгрывается, как правило, в больнице, второй в суде, а третий на пороге СИЗО, после уплаты незначительного, по сравнению с ворованным, залогом. Освобождают коррупционеров всегда до того, как проведена проверка о законности денег, внесенных в качестве залога. Но даже без проверок, на вскидку, как вы думаете, могут ли у жены украинского госслужащего появиться сто законных миллионов гривен?





Куму президента, Юрию Луценко, под которого был принят специальный закон, чтобы посадить его в кресло прокурора, понадобятся дополнительные законы и дополнительные два года, чтобы привлечь ставленника Кремля Януковича к ответственности. Этого никогда не случится. Ни сейчас, ни через два года, никогда. Желание украинской прокремлевской власти посадить Януковича, это как мироточащий бюст Николая - фальсификация, рассчитанная на обнищавшее и отупевшее население.





И еще одно. Жесткая, циничная, наглая пропаганда, развернувшаяся на каналах украинского ТВ, когда тебе в глаза говорят, что жизнь совсем не такая, какой она тебе видится. Жизнь - совсем другая, а ты сам в этой жизни или сумасшедший, или уже мертвец. Поэтому, не дергайся и подчиняйся.





Пример с Оксаной Сыроид и наглыми рожами, пытающими доказать украинскому народу, что провокаторы Геращенко, Береза и Тетерук все сделали правильно, проведя в зал Рады людей в военной форме, которые почему то бросили службу, молниеносно оказавшись в Киеве после инцидента с Парасюком, и которые тут же были награждены Аваковым за непонятный украинскому народу подвиг, яркий пример того, что в Украине уже вовсю действует российская технология по промывке мозгов, растворяющая грань между добром и злом в пользу зла.





Перечислять можно до утра. Вместо этого, давайте зададим себе всего один вопрос: что хорошего Порошенко и его окружение сделало для Украины или для украинцев?





Порошенко и его окружение, как и его предшественники, это часть кремлевской системы, которая метастазами пронизала Украину уже давным-давно, и единственный вопрос, который крутится в мозгу - каким образом Украина не только еще жива, но и сопротивляется?!





Сто лет назад, матрос Железняк оказался прообразом современного «вежливого зеленого человечка». Сказав, что «караул устал», он рассиропил российских интеллигентов в Думе, которые решили поверить в его усталость, а наутро увидели Думу запертой. Тогдашние кукловоды с матросом Железняком изменили мир на целое столетие, изуродовав не только путь России, но и путь, по которому должна была бы пойти Украина.





В обнимку с Россией, мы проехали все демократические остановки, оставшись куском огромной и дремучей империи, известной своей страшно тяжелой и кровавой историей. Часть украинского народа, сумевшего осознать себя свободной и независимой нацией, несколько раз восставала против антиукраинской власти и несколько раз терпела поражения.





Каждый раз, после очередного восстания, мы находили двери демократической державы запертыми вежливым матросом Железняком, а себя самих отброшенных за ограду. И только конная полиция, где-то там, на центральных улицах, продолжает охранять сладкие магазины нашего очередного пророссийского и, поэтому антиукраинского президента...





Я верю, что мы сможем избавиться от антиукраинского президента Порошенко, который принес нам столько боли и стыда, столько несправедливости и крови, столько вранья и унижения. На прошлой неделе он сказал - не дождетесь, я вам не подарю новые выборы.





Кому он не подарит выборы? Народу, который стоит над ним, олицетворяя собой истинную власть?!





Народу, который имеет конституционное право выбора? Президент Порошенко дошел до того, что лишает украинский народ конституционных прав?! Если это так, то это опять та же российская колея, на которую Порошенко толкает украинский народ.





К сожалению, сто лет спустя, в Украине нельзя говорить о каких-либо демократических и честных выборах просто потому, что результаты фальсифицируются, а сам процесс нивелируется каруселями, вбросами и саботажем. Настаивая на выборах по своим правилам и законам, сваливая на обочину антиукраинских представителей власти, мы, шаг за шагом, освобождаемся от России, где для нас продолжают писать сценарии с "русскими вёснами", "шатунами", с "не состоявшейся державой" и рабами при царе Путине...





Сценарии, которые упрямо и тупо старается претворить в жизнь вся порошенковская рать...





Olena KSANTOPULOS

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