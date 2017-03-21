 О проблеме запущенных, грязных берегов Никопольского водохранилища: - Бросая мусор, не забудьте хрюкнуть!

- Проблема запущенных, грязных берегов Никопольского водохранилища - особенно окраин , таких как 3й участок , 1й / 4й квартал до которых практически не доходит внимание городских властей ..., наверное одна из самых наболевших для жителей вышеупомянутых районов.





Но ответственность за состояние берега ложится не только на ( безразличные ) плечи чиновников , но и на плечи ( анти-сознательных ) граждан которые считают место отдыха семей , мам с детьми и т.д... - общественным мусорником ... Тут как говорится - " медицина бессильна " ..., видимо ( гадить ) их призвание , гадят не только на берегу но и по пути оставляя мусор на улицах частного сектора ...

Уважаемые сограждане, подходит к концу март месяц, 16го апреля Святой праздник Пасхи, к нам идёт лето - наверное все мы любим отдохнуть на Природе, шашлычок, пикничок, раскинуть покрывало, окунуться в чистой воде , от жары спрятаться в тени деревьев или искусственного навеса - будут ли предоставлены Вам эти возможности нашим " Каховским мусорником " ?... Это вряд ли . Так может пора подумать , пора что то изменить - не для других , для себя , для своих близких ? ...

" Уважаемые чиновники , градоначальники " , я конечно понимаю что ( курчаво жить не запретишь ) - большинство из вас больше предпочитают курорты заграници ( зарплата позволяет ) ... , но , вопрос загрязнения берега влечёт за собой загрязнение водоёма , загрязнение воды которую мы ( сирые и убогие ) употребляем как питьевую , готовим пищу - со всеми вытекающими от сюда последствиями ... Здесь вопрос загрязнения окружающей среды , вопрос экологической безопасности и ваше дальнейшее безразличие может внести в вашу красочную жизнь крайне не приятные изменения прописанные как Конституцией Украины , так и нормативно- правовыми актами соответствующего ей Уголовного Законодательства ...

Для тех Людей которым всё-таки не безразлично состояние как экологии , так и любимого места отдыха взрослых и детей особенно летними днями указываю номер телефона представителя " Квартального комитета " : Валентины Николаевны которая будет безмерно благодарна любой по-сильной помощи направленной на благоустройство берега , уборки мусора и приведения в порядок не большого пляжа который так любят дети - 0994645730.

С искренним уважением: Представитель Международного общества прав человека при Совете Европы в Украине - Александр Котла





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