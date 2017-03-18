Виктор Артеменко: Постепенно восстанавливаю ВСЕ контакты

Под этим постом не хотелось бы отвечать на вопрос "Трудно ли быть деревянным?" и т.п. Произошло то что произошло. Наверное от безделья (+безмозгости) недели две назад типа "ускорял" свой телефон и вывел его в состояние только что купленного. При чем несколько раз нажал "Подтвердить" и конечно не сделал ни одной копии контактов. Под этим постом не хотелось бы отвечать на вопрос "Трудно ли быть деревянным?" и т.п. Произошло то что произошло. Наверное от безделья (+безмозгости) недели две назад типа "ускорял" свой телефон и вывел его в состояние только что купленного. При чем несколько раз нажал "Подтвердить" и конечно не сделал ни одной копии контактов.

Как то так. Теперь когда кто то звонит стараюсь узнать по голосу и если узнал - хорошо, если не узнал - приходиться спрашивать, а люди (слышу по голосу) обижаются.

К чему это написал? Что б не обижались если не узнал сразу, ни каких "восьмерок" не отписываю, просто реально удалены были ВСЕ.

Прошу всех с кем на связи - напишите в личку свои номера, так будет удобнее и быстрее.

Спасибо!

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