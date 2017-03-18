Виктор Артеменко: Постепенно восстанавливаю ВСЕ контакты

Под этим постом не хотелось бы отвечать на вопрос "Трудно ли быть деревянным?" и т.п. Произошло то что произошло. Наверное от безделья (+безмозгости) недели две назад типа "ускорял" свой телефон и вывел его в состояние только что купленного. При чем несколько раз нажал "Подтвердить" и конечно не сделал ни одной копии контактов.
Как то так. Теперь когда кто то звонит стараюсь узнать по голосу и если узнал - хорошо, если не узнал - приходиться спрашивать, а люди (слышу по голосу) обижаются.
К чему это написал? Что б не обижались если не узнал сразу, ни каких "восьмерок" не отписываю, просто реально удалены были ВСЕ.
Прошу всех с кем на связи - напишите в личку свои номера, так будет удобнее и быстрее.
Под этим постом не хотелось бы отвечать на вопрос "Трудно ли быть деревянным?" и т.п. Произошло то что произошло. Наверное от безделья (+безмозгости) недели две назад типа "ускорял" свой телефон и вывел его в состояние только что купленного. При чем несколько раз нажал "Подтвердить" и конечно не сделал ни одной копии контактов.
Кто- то обращался ко мне с вопросом : а что , выборы скоро ? Я написал :через 4 года, так как не понял. ,что этот кто -то, учитывая , что я депутат горсовета , подумал о выборах Президента Сомали .. ( смех в зале ). Если этот кто-то , предполагает , что местные выборы в Украине и соответственно в Никополе , назначат на осень этого года , то ему : предсказателем устроиться, срочно в Казино ... или на край.., желание загадать ... точно сбудется ( громкий смех в зале ) ..
Докладываю , есть подвижки. Был на приёме у городского головы по этой проблеме. Андрей ПЕТРОВИЧ , сказал , что готовит распоряжение по комиссии. Полиция очень активно включилась и насколько мне удалось получить информацию, есть результаты по поиску украденых люков . Водоканал реагирует и меняет на пластиковые в тех местах где у них на балансе. Сам присутствовал. Пока "висят", те колодцы которые на балансе теплосети . Но понимание с мэром есть и выход, думаю , найдут . Как то так пока.
Я все показал на Фейсбуке. . Ответ :" идите паситесь". Раз я вам не должен , то и спрашивайте с тех ,,кто должен , в такой тональности .. Осенью 2019 выборы очередные. В ВРУ. ТОЛЬКО КАКИМ БОКОМ Я К ВЕРХОВНОЙ РАДЕ ? И если на дворе весна 2017 го, то осень 2019 -ЭТО СКОРО? Ух ты! Как я и думал , проблемы с временным континуумом...
И ... если Вы подумали , наваливая в таком тоне,что я вам лично...должен , то я вам прощаю....
Мені особисто Ви нічого не винні, запит на сайті показали? То і відповідь на тому ж сайті й покажіть, я думаю жителям міста теж кортить побачити хоч якусь відповідь. Щодо виборів, якщо цієї осені не відбудуться, то восени 2019 точно.
Если Вы посчитали , что я остановки переношу , то вы попутали маузер с бананом . Ответ есть. Придите ко мне в приёмную в любое время , вам его покажут и копию сделают. Временной континиум, понятие, знакомо ? Скоро - это когда меньше, чем больше. Закон читали ? Выборы через четыре года. В принципе скоро ..можете бобики из чулана доставать, чистить и идти голосовать ... И ... если Вы подумали , наваливая в таком тоне,что я вам лично...должен , то я вам прощаю....
до одного місця це все, просто знову бла-бла бо скоро вибори Олександр Рибаков, де перенесення зупинки на автовокзалі??? або хоч відповідь на Ваш запит? нехороші хлопчики які крадуть люки та дроти вже знахабніли що серед білого дня лізуть у магазини красти прямо з вітрини. Камери допомагають, але над кожним люком їх не поставити, металоприйомки не закрити бо на місці однієї закритої виростає дві-три нових.
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Тяжело, при полном зале, на нервах, (на другой стороне Чемпионы Украины среди металлургических предприятий, серьёзные парни НЗФ, тоже много выигравшие в своей жизни), проигрывая в начале каждой партии, ПОБЕДИЛИ !!!
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