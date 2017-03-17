В аннексированном Крыму закрыли известный частный зоопарк «Сказка»

Оккупационные власти 16 марта закрыли в Ялте зоопарк «Сказка». Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на собственника зоопарка Олег Зубков.









«Как и обещала налоговая инспекция, они 16 марта закрыли ялтинский зоопарк «Сказка» на основании недостающих данных на билетах в парк. Честно говоря, до конца не верил, что это произойдет», – сказал предприниматель

Зубков сожалеет, что закрытие произошло в годовщину «референдума».





«Особо стоит отметить изощренность властей, произошло это в день референдума, этим власти показывают свое полное наплевательское отношение к общественному мнению», – добавил он.

По его словам, закрытие зоопарка – «план крымских властей по его разорению».





«Крымские власти, невзлюбившие меня еще в 2014 году, когда я начал подвергать их критике, решили уничтожить мои парки. Закрытие «Сказки» – это первый шаг. Думаю, что следующим будет закрытие и парка львов «Тайган». Расчет таков: кормить три тысячи животных нужно каждый день, а при отсутствии дохода от входной платы я буду обречен в скором времени на разорение. Но пострадаю в первую очередь не я, а невинные животные, которые по вине крымских властей начнут голодать», – рассказал Зубков.

Как известно, у Зубкова давно тянется конфликт с оккупантами Крыма. Его отношения с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии.





Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания.





В 2016 году Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

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