У Нікополі у матусі п'ятьох малюків дільничний інспектор поліції вилучив фасований наркотик (фото)

До дільничного від пильних громадян надійшла інформація, що з'явилася на території обслуговування дільничного пункту нова мешканка, яка винаймає квартиру. Незважаючи на те, що у неї п'ятеро діток, вона вживає наркотичні засоби.









Дільничний перевірив інформацію і з'ясував, що 37 -річна жінка з дітьми нещодавно переїхала до Нікополя та винаймала квартиру по вул.Шевченко. Поліцейський зустрів її з 8-ми місячним малюком у дитячому возику в районі автовокзалу на місцевому ринку. Жінка мала при собі у жіночій сумочці розфасований наркотичний засіб, який видала поліції. За її словами, в 6 сліп-пакетах знаходився метамфетамін, а в 4 була марихуана. Жінка розповіла поліцейським, що купила наркотики для власного вжитку.

Наразі все вилучено та направлено на дослідження. А слідчим спільно з процесуальним керівником дії жінки кваліфіковано за ч.1 ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України

Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області

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