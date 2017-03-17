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Криминал / У Нікополі у матусі п'ятьох малюків дільничний інспектор поліції вилучив фасований наркотик (фото) (Сегодня, 10:06)

До дільничного від пильних громадян надійшла інформація, що з'явилася на території обслуговування дільничного пункту нова мешканка, яка винаймає квартиру. Незважаючи на те, що у неї п'ятеро діток, вона вживає наркотичні засоби.

У Нікополі у матусі п'ятьох малюків дільничний інспектор поліції вилучив фасований наркотик (фото)
У Нікополі у матусі п'ятьох малюків дільничний інспектор поліції вилучив фасований наркотик (фото)

Дільничний перевірив інформацію і з'ясував, що 37 -річна жінка з дітьми нещодавно переїхала до Нікополя та винаймала квартиру по вул.Шевченко. Поліцейський зустрів її з 8-ми місячним малюком у дитячому возику в районі автовокзалу на місцевому ринку.  Жінка мала при собі у жіночій сумочці розфасований наркотичний засіб, який видала поліції. За її словами, в 6 сліп-пакетах знаходився метамфетамін, а в 4 була марихуана. Жінка розповіла поліцейським, що купила наркотики для власного вжитку.
Наразі все вилучено та направлено на дослідження. А слідчим спільно з процесуальним керівником дії жінки кваліфіковано за ч.1 ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України
 Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • Василий 17.03.2017
      Александр Рыбаков: А может.... ... (12)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      И если на дворе весна 2017 го, то осень 2019 -ЭТО СКОРО?


      але це й не 4 роки
      Цитата: Александр Рыбаков
      Выборы через четыре года


      восени про це поговоримо...
    • Александр Рыбаков 17.03.2017
      Александр Рыбаков: А может.... ... (12)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Докладываю , есть подвижки. Был на приёме у городского головы по этой проблеме. Андрей ПЕТРОВИЧ , сказал , что готовит распоряжение по комиссии. Полиция очень активно включилась и насколько мне удалось получить информацию, есть результаты по поиску украденых люков .
      Водоканал реагирует и меняет на пластиковые в тех местах где у них на балансе. Сам присутствовал. Пока "висят", те колодцы которые на балансе теплосети . Но понимание с мэром есть и выход, думаю , найдут . Как то так пока.
    • Александр Рыбаков 17.03.2017
      Александр Рыбаков: А может.... ... (12)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Я все показал на Фейсбуке. . Ответ :" идите паситесь". Раз я вам не должен , то и спрашивайте с тех ,,кто должен , в такой тональности ..
      Осенью 2019 выборы очередные. В ВРУ. ТОЛЬКО КАКИМ БОКОМ Я К ВЕРХОВНОЙ РАДЕ ? И если на дворе весна 2017 го, то осень 2019 -ЭТО СКОРО? Ух ты! Как я и думал , проблемы с временным континуумом...
    • Василий 17.03.2017
      Александр Рыбаков: А может.... ... (12)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      И ... если Вы подумали , наваливая в таком тоне,что я вам лично...должен , то я вам прощаю....

      Мені особисто Ви нічого не винні, запит на сайті показали? То і відповідь на тому ж сайті й покажіть, я думаю жителям міста теж кортить побачити хоч якусь відповідь.
      Щодо виборів, якщо цієї осені не відбудуться, то восени 2019 точно.
    • Oleg 17.03.2017
      Александр Рыбаков: А может.... ... (12)
      Oleg-С„РѕС‚Рѕ
      Держи вора!-кричал вор.
    • Александр Рыбаков 16.03.2017
      Александр Рыбаков: А может.... ... (12)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Если Вы посчитали , что я остановки переношу , то вы попутали маузер с бананом . Ответ есть. Придите ко мне в приёмную в любое время , вам его покажут и копию сделают.
      Временной континиум, понятие, знакомо ?
      Скоро - это когда меньше, чем больше. Закон читали ?
      Выборы через четыре года. В принципе скоро ..можете бобики из чулана доставать, чистить и идти голосовать ...
      И ... если Вы подумали , наваливая в таком тоне,что я вам лично...должен , то я вам прощаю....
    • Василий 16.03.2017
      Александр Рыбаков: А может.... ... (12)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      до одного місця це все, просто знову бла-бла бо скоро вибори
      Олександр Рибаков, де перенесення зупинки на автовокзалі??? або хоч відповідь на Ваш запит?
      нехороші хлопчики які крадуть люки та дроти вже знахабніли що серед білого дня лізуть у магазини красти прямо з вітрини.
      Камери допомагають, але над кожним люком їх не поставити, металоприйомки не закрити бо на місці однієї закритої виростає дві-три нових.
    • Копчик С. 16.03.2017
      Александр Рыбаков: А может.... ... (12)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      При даже скромном желании полиции, пункты приема можно закрыть: каждый участковый знает где пункты, где паленую водку продают, где наркоту..
      Ну вот с мотивацией закрывать, я понимаю у них слабо! :))
      А может и полномочий и сил не хватает у простого участкового.. есть силы по весомее!
    • Александр Рыбаков 16.03.2017
      Александр Рыбаков: А может.... ... (12)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      По камерам хорошее предложение. Сделать один , максимум два пункта с онлайн трансляцией и работой только в светлое время суток,,,,
      А это ссылка по поводу глаза открылись , два месяца назад и так далее : http://press-rim.info/index.php/sotsium/item/304-novogodnie-elki-perekochevali-
      v-kanalizatsionnye-lyuki
    • Копчик С. 16.03.2017
      Александр Рыбаков: А может.... ... (12)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Громкое название : Блокада!!! Модно стало говорить такие слова?!
      А пять лет не воровали?!!! А три года??!! :)
      Воровали люки всегда и всегда люди возмущались! А тут глаза открылись: " Безобразие!"
      И периодически власть начинает бороться: то с наливайками, то с игровыми автоматами, теперь пункты металлолома!
      А эффект как от сломанного вентилятора: жужит но не охлаждает!
      Но есть призыв - хорошо! Если это не тупая борьба с конкурентами!
      Дело в том, что Теплосеть ликвидируется, а там металла на десятки миллионов гривен! Может просто, кто-то хочет поиметь весь металл себе?
      Время очень быстро покажет!
      А борьба с воровством люков не новость и необходимость! Можно изучить опыт других городов, там решают..
      Но даже закрыв с десяток пунктов приема, проблему не решишь. Её надо решать комплексно.
      Воруют безработные и наркоманы: 1. Нужна работа. 2. Нужна профилактика наркомании и алкоголизма.
      Наказание, за украденный люк за это не всегда адекватное.
      Фото пойманных ворюг можно распространить в СМИ.
      Нужны видеокамеры по городу.
      Можно обязать установить камеры на приемных пунктах, тогда можно отследить : кто, что принес!
      Удачи!
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