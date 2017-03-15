Документальна стрічка за матеріалами кримінального провадження: КОМБАТ ЗАДОВОЛЕНИЙ

Документальна стрічка за матеріалами кримінального провадження № 22015050000000021
Службою безпеки України встановлені обставини вчинення 13 січня 2015 року терористичного акту поблизу м. Волноваха - артилерійського обстрілу блокпосту ЗС України реактивними системами заплового вогню "ГРАД".
Внаслідок терористичного акту отримали тілесні ушкодження 19 цивільних осіб. Та загинуло 12 цивільних осіб - пасажирів рейсового автобусу.
От себя лично и от лица редакции газеты "ГОРОД Никополь" искренне хочу поблагодарить мэра города Андрея Фисак и народного депутата Андрея Шипко за установку в редакции газеты и возле нее профессионального видеонаблюдения.
Что на это скажем ? Первый пошёл....."В Германии считают, что это лишь сильнее отдалит Донбасс. Германия не поддерживает решение СНБО о прекращении грузоперевозок с неподконтрольными территориями Донбасса. Об этом заявил представитель канцлера ФРГ Штеффан Зиберт. Сегодня СНБО принял решение прекратить перемещение грузов на Донбассе через линию столкновения в связи с конфискацией украинских предприятий в ЛДНР. По словам Зиберта, это лишь сильнее отдалит Донбасс.
"Национализация на неподконтрольной территории, признание этого усложняет и без того сложную ситуацию. Не выполняются мирные договоренности. Ни со стороны Москвы, ни со стороны Киева. Мы обеспокоены решением СНБО об остановке связей, я считаю, что это еще больше отдаляет Донбасс", - цитирует его Громадське. Политик также добавил, что насильственные акции, которые были на днях "это последнее, что нужно Украине сейчас".
Я . Например, нигде не говорил , что блокада -зрада. Я просто просил мне довести тех, кто представляет себе концовку и последствия. В определённом временном континууме. Если все просчитано и результат экономического роста, Освобождения пленных, возврата территрий ожидаем , то все класс. Мое личное !!!, мнение было и есть : блокада приведёт к печальным экономическим последствиям , полном срыве Минска , соответственно продолжения военных действий и на очень длительный срок потере региона. Но события развиваются так .... как должны развиваться .. Решение Президента и СНБО по полному блокированию и автомобильного, и ж/д сообщения принято. Думаю теперь нужно ждать реакции дяди Доллара и дяди Рубля
А власть меняется когда кушать хочется а нечего ...
РНБО закрыло сообщение с ОРДЛО с 13 часов! Кто кричал, что блокада - это зрада и попытка смены власти, кого вы будете теперь обвинять? :) Власть хотела поменять себя саму? :) А вот про мотивы такого решения и сроки, я бы порассуждал :)
С одной стороны - блокада торговли с Лугандоном и Донбабве вещь правильная. И власть на это блокаду реагирует неадекватно. С другой стороны - Вомбат Насиння и Парасюк во главе блокады (да и вообще торчащие уши Самопомочи) вызывают эдакое недоверчиво-брезгливое отношение к блокаде. Да и можно было организовать блокаду умнее.
Кому не нравятся Самопомощь и Парасюк с их методами - нужно было не сидеть дома, а поехать туда и организовать блокаду по своему, "правильно". А обсерать легче всего.
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Тяжело, при полном зале, на нервах, (на другой стороне Чемпионы Украины среди металлургических предприятий, серьёзные парни НЗФ, тоже много выигравшие в своей жизни), проигрывая в начале каждой партии, ПОБЕДИЛИ !!!
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