ПОЛІЦІЯ ЗІ СТРІЛЯНИНОЮ ЗУПИНИЛА КОРТЕЖ БЛОКАДНИКІВ БІЛЯ КРАМАТОРСЬКА (ВІДЕО)

Что на это скажем ? Первый пошёл....."В Германии считают, что это лишь сильнее отдалит Донбасс.

Германия не поддерживает решение СНБО о прекращении грузоперевозок с неподконтрольными территориями Донбасса. Об этом заявил представитель канцлера ФРГ Штеффан Зиберт.

Сегодня СНБО принял решение прекратить перемещение грузов на Донбассе через линию столкновения в связи с конфискацией украинских предприятий в ЛДНР.

По словам Зиберта, это лишь сильнее отдалит Донбасс.



"Национализация на неподконтрольной территории, признание этого усложняет и без того сложную ситуацию. Не выполняются мирные договоренности. Ни со стороны Москвы, ни со стороны Киева. Мы обеспокоены решением СНБО об остановке связей, я считаю, что это еще больше отдаляет Донбасс", - цитирует его Громадське.

Политик также добавил, что насильственные акции, которые были на днях "это последнее, что нужно Украине сейчас".