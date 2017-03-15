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В Украине / ПОЛІЦІЯ ЗІ СТРІЛЯНИНОЮ ЗУПИНИЛА КОРТЕЖ БЛОКАДНИКІВ БІЛЯ КРАМАТОРСЬКА (ВІДЕО) (Сегодня, 09:43)

Поліція Донецької області відкривала вогонь у повітря після того, як зупинила кортеж учасників "блокади торгівлі з окупантами" поблизу Краматорська в Донецькій області.
ПОЛІЦІЯ ЗІ СТРІЛЯНИНОЮ ЗУПИНИЛА КОРТЕЖ БЛОКАДНИКІВ БІЛЯ КРАМАТОРСЬКА (ВІДЕО)
Серед учасників конфлікту був народний депутат Володимир Парасюк.

"Близько 22:00 на шляху між Костянтинівкою та Краматорськом була затримана автоколона з громадянами, які до цього прорвалися крізь слов’янський блокпост та нанесли травми співробітникам поліції", - повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Поліцейські повідомили, що блокадники не виконували вимоги тримати дистанцію з правоохоронцями та намагалися спровокувати конфлікт..

"З метою припинення протиправних дій співробітник поліції здійснив декілька попереджувальних пострілів у повітря", - пояснили у поліції застосування зброї.

Відео сутички виклала Ірина Голуб, помічник та сестра Парасюка.
 
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 592 » Комментариев:4

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    • Hаписал: Сегодня, 10:32 Александр Рыбаков, Комментариев: 2221, Новостей: 91 Пользователь offline
    Не плохо очень
    С одно стороны
    Но очень плохо
    С другой стороны.
    Парасюк – полицейским на блокпосту у Славянска: "Покажи лицо, ссыкло еб...чее. "
    http://hvylya.net/news/exclusive/opublikovano-video-draki-parasyuka-s-politsiey
    .html
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 13:26 Копчик С., Комментариев: 2957, Новостей: 42 Пользователь offline
    РНБО закрыло сообщение с ОРДЛО с 13 часов! Кто кричал, что блокада - это зрада и попытка смены власти, кого вы будете теперь обвинять? :) Власть хотела поменять себя саму? :)
    А вот про мотивы такого решения и сроки, я бы порассуждал :)
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 14:21 Александр Рыбаков, Комментариев: 2221, Новостей: 91 Пользователь offline
    Я . Например, нигде не говорил , что блокада -зрада. Я просто просил мне довести тех, кто представляет себе концовку и последствия. В определённом временном континууме. Если все просчитано и результат экономического роста, Освобождения пленных, возврата территрий ожидаем , то все класс.
    Мое личное !!!, мнение было и есть : блокада приведёт к печальным экономическим последствиям , полном срыве Минска , соответственно продолжения военных действий и на очень длительный срок потере региона.
    Но события развиваются так .... как должны развиваться .. Решение Президента и СНБО по полному блокированию и автомобильного, и ж/д сообщения принято.
    Думаю теперь нужно ждать реакции дяди Доллара и дяди Рубля

    А власть меняется когда кушать хочется а нечего ...
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 17:57 Александр Рыбаков, Комментариев: 2221, Новостей: 91 Пользователь offline
    Что на это скажем ? Первый пошёл....."В Германии считают, что это лишь сильнее отдалит Донбасс.
    Германия не поддерживает решение СНБО о прекращении грузоперевозок с неподконтрольными территориями Донбасса. Об этом заявил представитель канцлера ФРГ Штеффан Зиберт.
    Сегодня СНБО принял решение прекратить перемещение грузов на Донбассе через линию столкновения в связи с конфискацией украинских предприятий в ЛДНР.
    По словам Зиберта, это лишь сильнее отдалит Донбасс.

    "Национализация на неподконтрольной территории, признание этого усложняет и без того сложную ситуацию. Не выполняются мирные договоренности. Ни со стороны Москвы, ни со стороны Киева. Мы обеспокоены решением СНБО об остановке связей, я считаю, что это еще больше отдаляет Донбасс", - цитирует его Громадське.
    Политик также добавил, что насильственные акции, которые были на днях "это последнее, что нужно Украине сейчас".
    • 0

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    • Копчик С. 15.03.2017
      Где хранятся персональные данн ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Зато как получить какие то данные от чиновника: мы не можем...мол защита персональных данных! Может в персональные данные решили включить анализы мочи и кала? Потому и в туалете? :))
    • Василий 15.03.2017
      И вновь о дорогах: Пригород, ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Довелося сьогодні їздити в Чкалово, місцями видно лише напрямок
    • AG55 15.03.2017
      Где хранятся персональные данн ... (2)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Закон? Не,не слыхали....
    • Александр Рыбаков 15.03.2017
      ПОЛІЦІЯ ЗІ СТРІЛЯНИНОЮ ЗУПИНИЛ ... (4)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Что на это скажем ? Первый пошёл....."В Германии считают, что это лишь сильнее отдалит Донбасс.
      Германия не поддерживает решение СНБО о прекращении грузоперевозок с неподконтрольными территориями Донбасса. Об этом заявил представитель канцлера ФРГ Штеффан Зиберт.
      Сегодня СНБО принял решение прекратить перемещение грузов на Донбассе через линию столкновения в связи с конфискацией украинских предприятий в ЛДНР.
      По словам Зиберта, это лишь сильнее отдалит Донбасс.

      "Национализация на неподконтрольной территории, признание этого усложняет и без того сложную ситуацию. Не выполняются мирные договоренности. Ни со стороны Москвы, ни со стороны Киева. Мы обеспокоены решением СНБО об остановке связей, я считаю, что это еще больше отдаляет Донбасс", - цитирует его Громадське.
      Политик также добавил, что насильственные акции, которые были на днях "это последнее, что нужно Украине сейчас".
    • Анатолій Сиротенко 15.03.2017
      Гонта Олексий: А вот теперь сл ... (1)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Хороші новини, Путлер знову всіх "переграв", досить панькатися з ОРДЛО, таки добровольчя блокада спрацювала. "Верхи, таки дослухалися до ініциативи "низів."
    • Александр Рыбаков 15.03.2017
      ПОЛІЦІЯ ЗІ СТРІЛЯНИНОЮ ЗУПИНИЛ ... (4)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Я . Например, нигде не говорил , что блокада -зрада. Я просто просил мне довести тех, кто представляет себе концовку и последствия. В определённом временном континууме. Если все просчитано и результат экономического роста, Освобождения пленных, возврата территрий ожидаем , то все класс.
      Мое личное !!!, мнение было и есть : блокада приведёт к печальным экономическим последствиям , полном срыве Минска , соответственно продолжения военных действий и на очень длительный срок потере региона.
      Но события развиваются так .... как должны развиваться .. Решение Президента и СНБО по полному блокированию и автомобильного, и ж/д сообщения принято.
      Думаю теперь нужно ждать реакции дяди Доллара и дяди Рубля

      А власть меняется когда кушать хочется а нечего ...
    • AG55 15.03.2017
      И вновь о дорогах: Пригород, ... (2)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Н И К О Г Д А,во всяком случае при нынешней власти
    • Копчик С. 15.03.2017
      ПОЛІЦІЯ ЗІ СТРІЛЯНИНОЮ ЗУПИНИЛ ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      РНБО закрыло сообщение с ОРДЛО с 13 часов! Кто кричал, что блокада - это зрада и попытка смены власти, кого вы будете теперь обвинять? :) Власть хотела поменять себя саму? :)
      А вот про мотивы такого решения и сроки, я бы порассуждал :)
    • Русскоязычный бандеровец 15.03.2017
      Штаб блокади торгівлі з окупан ... (13)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Yurez
      С одной стороны - блокада торговли с Лугандоном и Донбабве вещь правильная. И власть на это блокаду реагирует неадекватно.
      С другой стороны - Вомбат Насиння и Парасюк во главе блокады (да и вообще торчащие уши Самопомочи) вызывают эдакое недоверчиво-брезгливое отношение к блокаде. Да и можно было организовать блокаду умнее.

      Кому не нравятся Самопомощь и Парасюк с их методами - нужно было не сидеть дома, а поехать туда и организовать блокаду по своему, "правильно". А обсерать легче всего.
    • Палыч 15.03.2017
      Город должен знать "героев" ... (5)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Кто там задает глупые вопросы? Конечно же, полиция там присутствует--в качестве крыши, и в картинке не хватает фота главмента.
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