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Криминал / У Нікополі поліцейські вилучили пістолет(фото) (Сегодня, 14:34)

У 28-річного мешканця с. Червоногригорівка, який розпивав алкогольні напої у громадському місці, під час поверхневого огляду поліцейські вилучили пістолет та набої до нього. 

У Нікополі поліцейські вилучили пістолет(фото)
У Нікополі поліцейські вилучили пістолет(фото)

10 березня приблизно о 12-ій працівники поліції склали адміністративний протокол за ст.178 ч.1 КупАП (розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях). Як з'ясувалося, при чоловікові був ще й пістолет "EKOL Botan” cal.9 mm та набої до нього.
 
Чоловік пояснив, що цей пістолет він купив в січні цього року у невідомого чоловіка за 5 тис. гривень та зберігав для самозахисту. Опору поліції він не чинив, зброю добровільно видав поліцейським.
Наразі пістолет направлено на дослідження.

Слідчим дії останнього кваліфіковано за ч.1 ст.263 ККУ Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинам. Санкція передбачає позбавлення волі від 2-х до 5 років.
Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області
  • 0
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 648 » Комментариев:2

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    • Hаписал: Сегодня, 20:24 AG55, Комментариев: 309, Новостей: 0 Пользователь offline
    Описание Стартовый пистолет Ekol Botan Black (22273)

    Оружие известной турецкой компании Ekol уже многие года успешно и популярно на украинском оружейном рынке.

    Представленная здесь модель 9 мм пистолета Botan, является сигнально-шумовой, предназначенной для подачи звуковых сигналов в целях самозащиты или для отпугивания агрессивно-настроенных собак, а также для того, чтобы привлечь звуком внимание окружающих в экстремальных ситуациях, или для применения во время проведения спортивных соревнований.

    Стрельба из пистолета проводится холостыми патронами, потому существенный вред здоровью людей это средство не нанесет. В виду того, что модель не является огнестрельным оружием, она продается без разрешения.

    Пистолет имеет компактные размеры длиной 123 мм и весом в 0.5 кг, и выполнен из высокопрочного полимера с покрытием черного цвета. Текстурированная накладка рукояти не даст руке соскользнуть, а предохранитель обезопасит от случайного нажатия на спусковой крючок.


    Странно-у нас что,полиция такого уровня квалификации что не могут отличить пугач от боевого оружия? .........дальше я помолчу........................................................................
    ...............................................................................
    ...................................................
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 20:51 Yurez, Комментариев: 176, Новостей: 0 Пользователь offline
    Так он поэтому и выдал его добровольно. Пистолет-то не боевой, значит и наказания не будет. Хотя может и переделан под стрельбу резиновыми пулями - инструкций как это сделать полно. Но про это ни слова... Была ли экспертиза, является ли данный ствол запрещенным для свободного ношения - тоже тишина.
    Поспешила полиция поделится успехом.
    А гражданин-то возможно лох:) Если это не переделка под травмат - то такой пугач в интернет-магазинах свободно продают по 1500-1700 грн. А он пятерочку отвалил:))
    • 0

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    • Александр Рыбаков 14.03.2017
      Штаб блокади торгівлі з окупан ... (10)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Вот размер оборот внешней торговли между Украиной и Россией.

      Так в январе текущего года он составил $644,6 миллиона, показав рост почти в 1,5 раза в годовом выражении .....
    • Александр Рыбаков 14.03.2017
      Штаб блокади торгівлі з окупан ... (10)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Несмотря на то что в Краснодарском крае , массово закрылись шахты ....Первые 95 вагонов с углем уже ушли в направлении РФ, утверждают сепаратисты.
      Уголь из ДНР начал экспортироваться на территорию России, заявил глава "республики" Александр Захарченко на пресс-конференции.
      "Сегодня первые 95 вагонов с углем уже ушли в направлении России", - сказал он.
      По его словам, процесс будет отлажен до лета.
    • Yurez 14.03.2017
      У Нікополі поліцейські вилучил ... (2)
      Yurez-С„РѕС‚Рѕ
      Так он поэтому и выдал его добровольно. Пистолет-то не боевой, значит и наказания не будет. Хотя может и переделан под стрельбу резиновыми пулями - инструкций как это сделать полно. Но про это ни слова... Была ли экспертиза, является ли данный ствол запрещенным для свободного ношения - тоже тишина.
      Поспешила полиция поделится успехом.
      А гражданин-то возможно лох:) Если это не переделка под травмат - то такой пугач в интернет-магазинах свободно продают по 1500-1700 грн. А он пятерочку отвалил:))
    • Максим 14.03.2017
      Публічна презентація експертиз ... (1)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Cправді, ЧУДОВА ШКОЛА! ЧУДОВІ ВЧИТЕЛІ! Але ж де досягають своїх спортивних досягнень нинішні учні ШКОЛИ №21(про "заслуженго учня" мовчу). Де спортивна зала? Ви бачили? Я - ні!
    • AG55 14.03.2017
      У Нікополі поліцейські вилучил ... (2)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Описание Стартовый пистолет Ekol Botan Black (22273)

      Оружие известной турецкой компании Ekol уже многие года успешно и популярно на украинском оружейном рынке.

      Представленная здесь модель 9 мм пистолета Botan, является сигнально-шумовой, предназначенной для подачи звуковых сигналов в целях самозащиты или для отпугивания агрессивно-настроенных собак, а также для того, чтобы привлечь звуком внимание окружающих в экстремальных ситуациях, или для применения во время проведения спортивных соревнований.

      Стрельба из пистолета проводится холостыми патронами, потому существенный вред здоровью людей это средство не нанесет. В виду того, что модель не является огнестрельным оружием, она продается без разрешения.

      Пистолет имеет компактные размеры длиной 123 мм и весом в 0.5 кг, и выполнен из высокопрочного полимера с покрытием черного цвета. Текстурированная накладка рукояти не даст руке соскользнуть, а предохранитель обезопасит от случайного нажатия на спусковой крючок.


      Странно-у нас что,полиция такого уровня квалификации что не могут отличить пугач от боевого оружия? .........дальше я помолчу........................................................................
      ...............................................................................
      ...................................................
    • Александр Рыбаков 14.03.2017
      Штаб блокади торгівлі з окупан ... (10)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Согласен , суть не меняется ,может методы ...вот это уровень, а то палатки-малатки...
      Член штаба блокады, экс-командир батальона "Айдар" Валентин Лыхолит говорит, что в случае полного разгона, участники блокады Донбасса обещают подорвать железнодорожные пути.
    • Виктор Артеменко 14.03.2017
      Штаб блокади торгівлі з окупан ... (10)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Может наговаривают...............
      А даже если и так? Сути это не меняет
    • Александр Рыбаков 14.03.2017
      Штаб блокади торгівлі з окупан ... (10)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Может наговаривают...............
      strana.ua;:https://strana.ua/news/60321-za-uchastie-v-blokade-donbassa-predlaga
      li-400-griven-v-den-policiya.html

      "За участие в блокаде Донбасса предлагали 400 гривен в день - полиция
      06:56, сегодня
      В полиции заявили, что участникам блокады Донбасса в Кривом Торце предлагали 400 гривен в день за "дежурство". Об этом сообщаетполиция Донецкой области со ссылкой на слова одного из задержанных блокадчиков.
      После проверки 43 задержанных выяснилось, что из них 5 – ранее были судимы, 10 – заявили, что они принимали участие в АТО, но пока не предоставили подтверждающих документов, только 4 –являются владельцами зарегистрированного оружия.
      По данным полиции, один из задержанных, житель Житомирской области, судим за убийство. Он отсидел 9 лет, вышел на волю в 2013 году. По словам этого мужчины, его и еще нескольких людей свозили в Донецкую область централизованно. Обеспечили деньгами и обещали плату за три недели дежурства."
      "Предлагали 400 гривен в день", - сказал участник блокады. По его словам, у участников блокады есть оружие.
      Напомним, что полиция отпустила всех задержанных. Об этом сказали нардепы Оксана Сыроед и Семен Семенченко.
    • Копчик С. 14.03.2017
      Город должен знать "героев" ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Помню, как сегодняшняя власть, будучи ещё не властью, критиковала Старуна за то, что он снял забор, потому что его воровали и все равно бы украли.
      Так в чем теперь разница?
      Но забор - это цветочки! Ягодки - это трубопроводы теплосети на десятки миллионов гривен! Каждый день воруются, пока задвижки и вентиля, но городская власть ждет! Наблюдательный совет кричит и взывает к меру: демонтируйте , опишите и продайте , деньги в казну! Но не слышат..увы..
      Потом, конечно,когда всё разворуют, найдут крайнего, но кому от этого легче?!
    • Русскоязычный бандеровец 13.03.2017
      Штаб блокади торгівлі з окупан ... (10)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Вальцман закончит намного хуже, чем Янукович. Сбежать не успеет.Точка невозврата пройдена давно. Несмотря на беспрецедентную мобилизацию троллей Минстеця в течение всего периода блокады режиму внутренней оккупации так и не удалось зомбировать народ и внушить народу что он против блокады и за торговлю с агрессором. Пытались обсерать и саму идею блокады и ее организаторов и давить на жалость, мол там, в Лугандонии бабушки(те что под наши танки кидались) и дети голодают, называли агентами кремля. Заполнили эфиры всех своих подконтрольных NewsOne, 112-х, 5-канала, Интера, ТРК Украина, пинчуковских каналов мордами дебилов на зарплате вроде Цыбулько, Чорновила, Палия, Туки, Грымчака(а эти 2 чудика себе еще и вымолили должности замминистров капитуляции), которые день и ночь ныли что мы(народ) ничего в этой жизни не понимаем, не выросли еще и поэтому должны слушать Вальцмана и Гройсмана и платить им новые тарифы каждые 3 месяца, торговать с сепарами и не отвечать на обстрелы и ежедневные потери на фронте. А кто против - агент Хуйла. Ничего не помогло. Народ не быдло(во всяком случае большая его часть) как бы режиму не хотелось этого. И сегодня в черный понедельник режим сам начал революцию против себя. У народа просто нет другого выхода. Эти ничтожества, обогащавшиеся на крови патриотов посмели поднять руку на АТОшников - людей, благодаря которым Украина еще существует и благодаря которым они еще сидят в своих кабинетах. И понятно что трусливый крымский сепар Аброськин сам бы на это не решился. Они все действовали сообща: Порошенко, Аваков, Гройсман, Парубий и пр. Понятно что сегодняшняя акция протеста на Майдане и захват Волынской ОДА-это еще не революция. Все впереди. Это еще даже не репетиция. Народ упорно хотел избежать такого сценария, но режим сегодня плюнул в лицо. Теперь будет реакция. И интуиция подсказывает что будет интересно, причем не только в Киеве.
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