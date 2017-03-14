Вальцман закончит намного хуже, чем Янукович. Сбежать не успеет.Точка невозврата пройдена давно. Несмотря на беспрецедентную мобилизацию троллей Минстеця в течение всего периода блокады режиму внутренней оккупации так и не удалось зомбировать народ и внушить народу что он против блокады и за торговлю с агрессором. Пытались обсерать и саму идею блокады и ее организаторов и давить на жалость, мол там, в Лугандонии бабушки(те что под наши танки кидались) и дети голодают, называли агентами кремля. Заполнили эфиры всех своих подконтрольных NewsOne, 112-х, 5-канала, Интера, ТРК Украина, пинчуковских каналов мордами дебилов на зарплате вроде Цыбулько, Чорновила, Палия, Туки, Грымчака(а эти 2 чудика себе еще и вымолили должности замминистров капитуляции), которые день и ночь ныли что мы(народ) ничего в этой жизни не понимаем, не выросли еще и поэтому должны слушать Вальцмана и Гройсмана и платить им новые тарифы каждые 3 месяца, торговать с сепарами и не отвечать на обстрелы и ежедневные потери на фронте. А кто против - агент Хуйла. Ничего не помогло. Народ не быдло(во всяком случае большая его часть) как бы режиму не хотелось этого. И сегодня в черный понедельник режим сам начал революцию против себя. У народа просто нет другого выхода. Эти ничтожества, обогащавшиеся на крови патриотов посмели поднять руку на АТОшников - людей, благодаря которым Украина еще существует и благодаря которым они еще сидят в своих кабинетах. И понятно что трусливый крымский сепар Аброськин сам бы на это не решился. Они все действовали сообща: Порошенко, Аваков, Гройсман, Парубий и пр. Понятно что сегодняшняя акция протеста на Майдане и захват Волынской ОДА-это еще не революция. Все впереди. Это еще даже не репетиция. Народ упорно хотел избежать такого сценария, но режим сегодня плюнул в лицо. Теперь будет реакция. И интуиция подсказывает что будет интересно, причем не только в Киеве.