У Нікополі чоловік прийшов на допит у поліцію з розфасованим метамфітаміном у кишені (фото)

Двічі поліцейські вилучали наркотики у 28-річного нікопольчанина за останні три дні, всього було 42 сліп-пакети ймовірно з матамфетаміном.
11 березня при проведенні оперативних заходів нікопольські правоохоронці у 28- річного нікопольчанина вилучили 39 сліп-пакетів ймовірно з метамфетаміном.
Розфасовані сліп-пакети були у кишені куртки чоловіка. Поліцейським він пояснив, що всі ці пакети він придбав для себе через мережу інтернет.
Як з'ясували правоохоронці затриманий раніше не засуджений, але у нього вже вилучали наркотичні засоби та він притягувався за це до адміністративної відповідальності.
13 березня останній був запрошений до Нікопольського відділу поліції на допит, коли у нього запитали чи є в нього заборонені предмети останній відповів, що є і видав 3 сліп-пакета з речовиною, які були в його куртці. Поліцейським останній пояснив, що це наркотик і він його придбав для власного вжитку і забув витягнути з кишені коли йшов до поліції. Вилучене направлено на дослідження.
Слідчим спільно з місцевою прокуратурою дії останнього кваліфіковано за ч. 1 ст.309 КК України (незаконне зберігання наркотичних засобів).
Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області
От себя лично и от лица редакции газеты "ГОРОД Никополь" искренне хочу поблагодарить мэра города Андрея Фисак и народного депутата Андрея Шипко за установку в редакции газеты и возле нее профессионального видеонаблюдения.
Несмотря на то что в Краснодарском крае , массово закрылись шахты ....Первые 95 вагонов с углем уже ушли в направлении РФ, утверждают сепаратисты. Уголь из ДНР начал экспортироваться на территорию России, заявил глава "республики" Александр Захарченко на пресс-конференции. "Сегодня первые 95 вагонов с углем уже ушли в направлении России", - сказал он. По его словам, процесс будет отлажен до лета.
Так он поэтому и выдал его добровольно. Пистолет-то не боевой, значит и наказания не будет. Хотя может и переделан под стрельбу резиновыми пулями - инструкций как это сделать полно. Но про это ни слова... Была ли экспертиза, является ли данный ствол запрещенным для свободного ношения - тоже тишина. Поспешила полиция поделится успехом. А гражданин-то возможно лох:) Если это не переделка под травмат - то такой пугач в интернет-магазинах свободно продают по 1500-1700 грн. А он пятерочку отвалил:))
Описание Стартовый пистолет Ekol Botan Black (22273)
Оружие известной турецкой компании Ekol уже многие года успешно и популярно на украинском оружейном рынке.
Представленная здесь модель 9 мм пистолета Botan, является сигнально-шумовой, предназначенной для подачи звуковых сигналов в целях самозащиты или для отпугивания агрессивно-настроенных собак, а также для того, чтобы привлечь звуком внимание окружающих в экстремальных ситуациях, или для применения во время проведения спортивных соревнований.
Стрельба из пистолета проводится холостыми патронами, потому существенный вред здоровью людей это средство не нанесет. В виду того, что модель не является огнестрельным оружием, она продается без разрешения.
Пистолет имеет компактные размеры длиной 123 мм и весом в 0.5 кг, и выполнен из высокопрочного полимера с покрытием черного цвета. Текстурированная накладка рукояти не даст руке соскользнуть, а предохранитель обезопасит от случайного нажатия на спусковой крючок.
Странно-у нас что,полиция такого уровня квалификации что не могут отличить пугач от боевого оружия? .........дальше я помолчу........................................................................ ............................................................................... ...................................................
Согласен , суть не меняется ,может методы ...вот это уровень, а то палатки-малатки... Член штаба блокады, экс-командир батальона "Айдар" Валентин Лыхолит говорит, что в случае полного разгона, участники блокады Донбасса обещают подорвать железнодорожные пути.
Может наговаривают............... strana.ua;:https://strana.ua/news/60321-za-uchastie-v-blokade-donbassa-predlaga li-400-griven-v-den-policiya.html
"За участие в блокаде Донбасса предлагали 400 гривен в день - полиция 06:56, сегодня В полиции заявили, что участникам блокады Донбасса в Кривом Торце предлагали 400 гривен в день за "дежурство". Об этом сообщаетполиция Донецкой области со ссылкой на слова одного из задержанных блокадчиков. После проверки 43 задержанных выяснилось, что из них 5 – ранее были судимы, 10 – заявили, что они принимали участие в АТО, но пока не предоставили подтверждающих документов, только 4 –являются владельцами зарегистрированного оружия. По данным полиции, один из задержанных, житель Житомирской области, судим за убийство. Он отсидел 9 лет, вышел на волю в 2013 году. По словам этого мужчины, его и еще нескольких людей свозили в Донецкую область централизованно. Обеспечили деньгами и обещали плату за три недели дежурства." "Предлагали 400 гривен в день", - сказал участник блокады. По его словам, у участников блокады есть оружие. Напомним, что полиция отпустила всех задержанных. Об этом сказали нардепы Оксана Сыроед и Семен Семенченко.
Помню, как сегодняшняя власть, будучи ещё не властью, критиковала Старуна за то, что он снял забор, потому что его воровали и все равно бы украли. Так в чем теперь разница? Но забор - это цветочки! Ягодки - это трубопроводы теплосети на десятки миллионов гривен! Каждый день воруются, пока задвижки и вентиля, но городская власть ждет! Наблюдательный совет кричит и взывает к меру: демонтируйте , опишите и продайте , деньги в казну! Но не слышат..увы.. Потом, конечно,когда всё разворуют, найдут крайнего, но кому от этого легче?!
Вальцман закончит намного хуже, чем Янукович. Сбежать не успеет.Точка невозврата пройдена давно. Несмотря на беспрецедентную мобилизацию троллей Минстеця в течение всего периода блокады режиму внутренней оккупации так и не удалось зомбировать народ и внушить народу что он против блокады и за торговлю с агрессором. Пытались обсерать и саму идею блокады и ее организаторов и давить на жалость, мол там, в Лугандонии бабушки(те что под наши танки кидались) и дети голодают, называли агентами кремля. Заполнили эфиры всех своих подконтрольных NewsOne, 112-х, 5-канала, Интера, ТРК Украина, пинчуковских каналов мордами дебилов на зарплате вроде Цыбулько, Чорновила, Палия, Туки, Грымчака(а эти 2 чудика себе еще и вымолили должности замминистров капитуляции), которые день и ночь ныли что мы(народ) ничего в этой жизни не понимаем, не выросли еще и поэтому должны слушать Вальцмана и Гройсмана и платить им новые тарифы каждые 3 месяца, торговать с сепарами и не отвечать на обстрелы и ежедневные потери на фронте. А кто против - агент Хуйла. Ничего не помогло. Народ не быдло(во всяком случае большая его часть) как бы режиму не хотелось этого. И сегодня в черный понедельник режим сам начал революцию против себя. У народа просто нет другого выхода. Эти ничтожества, обогащавшиеся на крови патриотов посмели поднять руку на АТОшников - людей, благодаря которым Украина еще существует и благодаря которым они еще сидят в своих кабинетах. И понятно что трусливый крымский сепар Аброськин сам бы на это не решился. Они все действовали сообща: Порошенко, Аваков, Гройсман, Парубий и пр. Понятно что сегодняшняя акция протеста на Майдане и захват Волынской ОДА-это еще не революция. Все впереди. Это еще даже не репетиция. Народ упорно хотел избежать такого сценария, но режим сегодня плюнул в лицо. Теперь будет реакция. И интуиция подсказывает что будет интересно, причем не только в Киеве.
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Тяжело, при полном зале, на нервах, (на другой стороне Чемпионы Украины среди металлургических предприятий, серьёзные парни НЗФ, тоже много выигравшие в своей жизни), проигрывая в начале каждой партии, ПОБЕДИЛИ !!!
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