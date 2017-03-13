 Закончены предварительные соревнования Чемпионата Никополя 2017 г. по волейболу среди мужских команд (видео)

Не поленился и сам изучил инфу в интернете про Расулова и Любовецкую. И ничего проукраинского в их действиях и намерениях не увидел. Сдаётся, что все эти псевдогромады большой бизнеспроект для высасывания денег из населения. Подмена госбюджету под соусом "Ты-человек!!! Откажись от гражданства!!!" Тогда валите отсюда, потому что в это военное время не гражданин не сможет защищать страну, гражданство которой он похерил. И насчёт порвать паспорт... так обычно делают в сектах, что бы окончательно оторвать человека от социума, лишить его возможности полагаться на государственные органы власти и погрузить полностью в зависимость от общины и мракобесия дЫбильных идей. Кто их сюда пригласил? Кто им разрешил это сборище?

Я, как активный член громады, всегда присутствовал на мероприятиях около памятника И. Сирка. Так повелось, что из-за расхождений в религиозной плоскости, казаков низовиков разводят по времени с казаками Полоза. Сравнивая, пришёл к наблюдению, что у Полоза казаки ряженые, от казачества у них только название. А пуза, генеральские погоны и орден матери-героини (вообще жесть, когда рассказали, что Полоз такое нацепил... как сорока, все блестящее тянет) это далеко не казачье. И ещё умиляло, когда они сами себя награждали чем только можно))). Вот такие покемоны (прав Сиротенко) не имеют морального права называть себя казаками. И тем более звать в наш город и принимать такую шваль. Народный омбудсмен, представитель международной службы спасения... Сказочные долбо@бы. к врачу им нужно, к хорошему психиатру.

Даниил, в следующий раз доведите до жителей время и место ваших круглых столов, прийдем, послушаем, посмеёмся, выгоним...