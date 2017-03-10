Так кто же к нам приезжал 25.02., и на какой съезд? Казаков или "Консервов"? (видео)

Взорвутся ли и в Никополе "консервы" и кем они финансируются?

В добавок к видеоинтервью, после недолгих поисков в интернете, я обнаружил достаточно статей про гостей, после чего в принципе стало понятно, чего они хотят.





Например, Людмила Любовецкая – это бывший активист «Украинского выбора», а ныне последователь российской секты «Союз сотворцов святой Руси» («СССР»), которая пропагандирует создание «Божественной монархии Святая Русь» (БДСМ) в составе Украины, Беларуси и России.

Во время встречи, Л. Любовецкая критиковала действия нынешнего правительства (многие сейчас не довольны) мне это понятно, но вот агитация отказа от гражданства Украины, создание территориальных общин в извращённом понимании самого смысла «ОБЩИНА» и признание себя в статусе «человек», согласно которому, по обещаниям особы, украинец освобождается от законодательства Украины, мне в голову не лезет.

Более того, сам статус «Человек» продвигает человек, который себя называет «ГОСУДАРЕМ ТИТУЛЬНОГО СУВЕРЕННОГО НАРОДА УКРАИНА» некто Олег Брылёв. Это тот самый, который в своё время продвигал (читай «продавал») паспорта своего выдуманного государства за украинские гривны, придумал какие-то номера автомобилей, более того даже свою валюту – так называемые «суверены».

Вообще раскруткой темы «территориальных общин» сейчас активно занимается «Украинский выбор», главой которого, как мы знаем, является именно Виктор Медведчук – кум президента станы, которая ведёт войну с Украиной (даже ФИО называть противно).

Так же на встречу казаков были приглашены известные граждане Германии, которым помешали активисты города принять резолюцию, выгодную для телеканалов РФ ( http://city-nikopol.com.ua/6172-kakoy-syuzhet-ne-pozvolili-sdelat-aktivisty-nikopolya-video-dok.html ).

Отсюда напрашивается вывод, что такие псевдо общины создаются лишь с одной целью – в случае каких-либо волнений в Украине, они без колебаний провозгласят себя властью в регионах. После чего сразу попробуют провести референдум, главным из вопросов которого будет вхождение территориальных общин в состав «Союзного Государства Россия» или выход из «государства-паразита» Украины.

И Российская Федерация пошлет на подмогу очередным «народным республикам» гибридные войска.





Архивное видео к материалу:

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