 Весна духовна

У неділю Торжества Православ’я Великого посту благочинний Покровського благочиння протоієрей Володимир зустрівся з підопічними територіального центру м.Покров.









Великий піст - час духовного оновлення, важливий період, що готує нас до величного свята Христового Воскресіння, про це говорив батюшка зі старенькими, людьми похилого віку, які тут, у центрі, знайшли помічників і порадників. Відзначаючи важливу складову – духовних змін, підкреслюючи, початку земної проповіді Господа Ісуса Христа також передував піст – коли Спаситель постував у пустелі сорок днів. Майже стільки – шість тижнів – триває Великий піст у православних, який завершується святом Входу Господнього до Єрусалима. Після цього настає окремий часовий відрізок, так званий Страсний Тиждень, – ось чому загальна кількість пісних днів – сорок вісім, і останні шість із них – найвідповідальніші, присвячені згадці про спокутні страждання Сина Божого за людство.

Говорячи про це, отець Володимир наголошував, що це час для добрих справ, переосмислення свого життя, сенс посту – в утриманні не тільки від скоромної їжі, а й від гріховних помислів і бажань. Тільки поєднуючи його з молитвою, а не перетворюючи на дієту, очищаємо своє серце, бо піст і молитва – два духовні крила, які підносять людину до Бога.

Отець Володимир побажав літнім людям, аби цей період пройшли з користю для душі. З підтримки міського голови Олександра Шаповала передав стареньким фрукти й солодощі для укріплення тілесних сил. Бажав берегти у своїх серцях православну віру і з чистими помислами зустріти Світле Христове Воскресіння.