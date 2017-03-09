Накануне 8 марта никопольская студия «РинСен» убедилась, что чудеса бывают

Как мы уже писали ранее, 25 февраля 2017 года жертвой дерзкого преступления стала никопольская образцовая вокальная студия «РинСен». В помещение 1-й школы, где проходят занятия, проник вор и унес ноутбук. Было написано заявление в полицию, преступника ищут. Работа же участников коллектива оказалась заблокированной, поскольку в компьютере был весь необходимый для этого материал.









И вообще, без техники проводить занятия нереально.

Сказать, что «ринсеновцы» были опечалены произошедшим, это не сказать ничего. Ноутбук приобретался за счет родителей (как, впрочем, и все остальное, что требуется для работы студии). И чтобы восполнить утрату, по словам руководителя студии Ирины Ковальской, потребовалось бы несколько лет. Ведь все сейчас «пустые». Едва сводят концы с концами. А на «носу» отчетный концерт и поездка на международный конкурс.

Оставалось лишь надеяться на Бога и на эффективную работу полиции. Но, накануне праздника, произошло настоящее чудо. "РинСену» подарили новенький ноутбук! Узнав о беде, постигшей коллектив, мэр Никополя Андрей Фисак и депутат горсовета Вадим Колесник купили за личные средства компьютер и сделали девчонкам подарок к 8 марта.

- Описать наше счастье словами нельзя, - говорит Ирина Ковальская. - Мы не ходили никуда, никого не просили… И вот, 7 марта, когда мы собирались с девочками идти выступать в ГОВД, неожиданно открылась дверь, и… Даже не верилось раньше, что так бывает. Мы всегда все сами, сами… Тянемся из последних сил, рассчитывая только на себя. А тут такое чудо… И так быстро! Дети этот ноутбук по очереди несли из ДДТ. Нарадоваться не могли. А я подстраховывала, чтобы не уронили. От всех нас огромная благодарность меценатам! Теперь мы спасены!

Подробности радостного события смотрите в нашем трогательном видео.

А мы хотим напомнить, что «РинСен» ежегодно участвует в различных всеукраинских и международных конкурсах, откуда без «золота», как правило, не возвращается. Никопольские звездочки в разное время становились победителями на фестивалях в Молдове, Польше, Египте, России. Успешно участвовали в телешоу «Х-Фактор», «Україна має талант». Их хорошо знают именитые специалисты по вокалу в Киеве и удивляются, как в таком маленьком городе, как Никополь, возможно достигать столь высокого уровня, до которого многим столичным коллективам расти и расти…

Многие выпускники «РинСена» достигли больших высот, улетев из родного гнездышка. Так, например, Даниил Марийко недавно заключил контракт с группой «Лаки». Александру Журбу никопольчане регулярно могут видеть по телевизору в «Вечернем Киеве». Она поет в составе группы Freedom-jazz, много гастролирует за рубежом. Людмила Витебская поет и преподает детям вокал в Арабских Эмиратах. И это далеко не полный список.

Тем временем, подрастает новое поколение «ринсеновцев». Скоро они тоже расправят крылышки и полетят к вершинам. Осенью Ирина Ковальская планирует набрать еще малышей. Этому мощному «генератору» талантов, прославляющему Никополь далеко за его пределами, нужна поддержка. И хорошо, что хоть иногда находятся люди, которые это понимают.

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