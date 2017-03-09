Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

Другие СМИ пишут / Накануне 8 марта никопольская студия «РинСен» убедилась, что чудеса бывают (Вчера, 13:05)

Как мы уже писали ранее, 25 февраля 2017 года жертвой дерзкого преступления стала никопольская образцовая вокальная студия «РинСен». В помещение 1-й школы, где проходят занятия, проник вор и унес ноутбук. Было написано заявление в полицию, преступника ищут. Работа же участников коллектива оказалась заблокированной, поскольку в компьютере был весь необходимый для этого материал.

Накануне 8 марта никопольская студия «РинСен» убедилась, что чудеса бывают

И вообще, без техники проводить занятия нереально.
 
Сказать, что «ринсеновцы» были опечалены произошедшим, это не сказать ничего. Ноутбук приобретался за счет родителей (как, впрочем, и все остальное, что требуется для работы студии). И чтобы восполнить утрату, по словам руководителя студии Ирины Ковальской, потребовалось бы несколько лет. Ведь все сейчас «пустые». Едва сводят концы с концами. А на «носу» отчетный концерт и поездка на международный конкурс.
 
Оставалось лишь надеяться на Бога и на эффективную работу полиции. Но, накануне праздника, произошло настоящее чудо. "РинСену» подарили новенький ноутбук! Узнав о беде, постигшей коллектив, мэр Никополя Андрей Фисак и депутат горсовета Вадим Колесник купили за личные средства компьютер и сделали девчонкам подарок к 8 марта.
 
- Описать наше счастье словами нельзя, - говорит Ирина Ковальская. - Мы не ходили никуда, никого не просили… И вот, 7 марта, когда мы собирались с девочками идти выступать в ГОВД, неожиданно открылась дверь, и…  Даже не верилось раньше, что так бывает. Мы всегда все сами, сами… Тянемся из последних сил, рассчитывая только на себя. А тут такое чудо… И так быстро! Дети этот ноутбук по очереди несли из ДДТ. Нарадоваться не могли.  А я подстраховывала, чтобы не уронили. От всех нас огромная благодарность меценатам! Теперь мы спасены!
 
Подробности радостного события смотрите в нашем трогательном видео.
 
А мы хотим напомнить, что «РинСен» ежегодно участвует в различных всеукраинских и международных конкурсах, откуда без «золота», как правило, не возвращается. Никопольские звездочки в разное время становились победителями на фестивалях в Молдове, Польше, Египте, России. Успешно участвовали в телешоу «Х-Фактор», «Україна має талант». Их хорошо знают именитые специалисты по вокалу в Киеве и удивляются, как в таком маленьком городе, как Никополь, возможно достигать столь высокого уровня, до которого многим столичным коллективам расти и расти…
 
Многие выпускники «РинСена» достигли больших высот, улетев из родного гнездышка. Так, например, Даниил Марийко недавно заключил контракт с группой «Лаки». Александру Журбу никопольчане регулярно могут видеть по телевизору в «Вечернем Киеве». Она поет в составе группы Freedom-jazz, много гастролирует за рубежом. Людмила Витебская поет и преподает детям вокал в Арабских Эмиратах. И это далеко не полный список.
 
Тем временем, подрастает новое поколение «ринсеновцев». Скоро они тоже расправят крылышки и полетят к вершинам. Осенью Ирина Ковальская планирует набрать еще малышей. Этому мощному «генератору» талантов, прославляющему Никополь далеко за его пределами, нужна поддержка. И хорошо, что хоть иногда находятся люди, которые это понимают.
Источник: nikopolnews
  • 0
Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях:

В контактеtwitterfacebookОднокласникиGoogle +Мой мирlivejournalКанал на youtube

 
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Другие СМИ пишут » Просмотров: 594 » Комментариев:5

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • В Никополе обокрали образцовую вокальную студию «РинСен». Нужна помощь!
  • Никопольская группа "Ринсен". Обійми – Океан Ельзи. Х-фактор 7 (видео)
  • Звездные каникулы коллектива «РинСен»
  • Каким будет наказание убийце и насильнику Ирины Миценко???
  • Цветы женщинам - оргтехнику на отдел
    • Hаписал: Вчера, 13:49 Копчик С., Комментариев: 2949, Новостей: 42 Пользователь offline
    Рад за девчат.. Но лучше бы сделали отопление в Детском доме творчества и не было бы кражи! За это никто не хочет понести ответственность?
    А статья в кратких цитатах выглядит так:
    "Оставалось лишь надеяться на Бога..."
    " И вот, 7 марта, когда мы собирались с девочками идти выступать в ГОВД, неожиданно открылась дверь, и…"
    "мэр Никополя Андрей Фисак и депутат горсовета Вадим Колесник купили за личные средства компьютер.."
    Интересный тандем: А.П. Фисак и В.Г.Колесник! Помнится как Андрей Петрович рассказывал о преступлении и наказании, вспоминая собачник! Но выборы делают чудеса! Теперь это лучшие друзья! И А.М.Рыбаков уже вернулся в "земельную" комиссию! Юхно сняли, ушел Михаил Сергеевич Донец, а пришел Сергей Михайлович Донец в комиссию! Всё возращается, тихо,тихо, но под громкие лозунги " Слава Украине" " Прозоро " и.т.д.
    • +3

    Hаписал: Вчера, 14:32 Александр Рыбаков, Комментариев: 2213, Новостей: 90 Пользователь offline
    Действительно самый лучший способ борьбы с уровнем преступности и особенно кражами - это установка отопления....А я думаю , что это на Новопавловке , один из депутатов строит чудо - печь из 50 кубовой емкости прямо в центре Новопавловки.....
    Сергей Михайлович - это уровень....... он один из самых грамотных и понимающих депутатов городского совета..
    Михаил Сергеевич не ушел, а перешел.....
    М. С. Юхно никто не снимал, он нормально работал, просто разделили комиссию, Экологию возглавил депутат С. А. Поддубный , реально самый грамотный депутат в совете по вопросам экологии...
    А в комисии по землепользованию Председателем избрали А. Кузового от Фракции " Укроп", все договоренности остались в силе...

    Переход из одной депутатской комиссии в другую, самая обычная практика ..... На каждой сессии А. И. Саюк зачитывает инфориацию о переходах депутатов..... ЛЮБОЙ ДЕПУТАТ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЛЮБОЙ КОМИССИИ..
    Что насчет меня, я писал уже...дело временное , только ради скорейшего вынесения меморандума с предпринимателями...Мурыжат его уже год.....Поэтому на ближайшей сессии будет вынесен и утвержден.........

    "Собачников" у нас нет , есть собачки и приют для бездомных животных.....
    Вернуть , то что было уже не возможно...." Уверенно " идет движение вперед и вниз.....
    • 0

    Hаписал: Вчера, 16:59 Копчик С., Комментариев: 2949, Новостей: 42 Пользователь offline
    Цитата: Александр Рыбаков
    Действительно самый лучший способ борьбы с уровнем преступности и особенно кражами - это установка отопления...

    Что бы понимать о чем речь, надо прочитать предыдущую статью в газете "Город Никополь" о самой краже и её предпосылках! Как раз отсутствие отопления в Доме Детского Творчества в ходе "успешной" децентрализации и "РинСен" вынужден был переехать в не охраняемое временное помещение..
    А в остальном даже с чем то соглашусь!
    Сергей Михайлович - это действительно уровень! Ватерлиния! :))
    Его бы знания и потенциал, да на благо города направить !!
    И действительно не снимали Юхно, а поменяли...в ходе грамотной рокировки депутатов!
    Вы то, Александр Михайлович, в комиссии землепользования уже аксакал! И наверное, сможете помочь навести порядок там..может ревизию полную закончить и опубликовать все данные! Теперь уж точно, все участники АТО и семьи погибших получат участки, а мы как общественники вам поможем!
    • 0

    Hаписал: Вчера, 18:45 Александр Рыбаков, Комментариев: 2213, Новостей: 90 Пользователь offline
    Я временно в земельную вошёл. Помочь новому руководству комиссии в организации работы. Уже сейчас вижу , что все нормально , у них есть понимание и алгоритм , который выбран руководителями комиссии, на мой взгляд правильный . Ребята все взрослые, разберутся. Тем более Сергей Михайлович войдёт в состав на следующей сессии. Так что я вернусь в комиссию по вопросам спорта и молодёжи ...
    • 0

    Hаписал: Вчера, 23:37 Копчик С., Комментариев: 2949, Новостей: 42 Пользователь offline
    Цитата: Александр Рыбаков
    Я временно в земельную вошёл. Помочь новому руководству комиссии в организации работы. Уже сейчас вижу , что все нормально , у них есть понимание и алгоритм , который выбран руководителями комиссии, на мой взгляд правильный .

    Ну вот умеете, Вы, Александр Михайлович найти нужные слова! Я даже не знаю, что ответить! :))
    Остается пожелать успехов на благо города и страны!
    Желаю!
    • 0

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    В контакте

    twitter

    facebook

    Однокласники

    Google +

    Мой мир

    livejournal

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Виктор Артеменко: Правду говорят - Друзья познаются в беде
  • ШТАБ БЛОКАДИ ВИМАГАЄ У ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ОПРИЛЮДНЕННЯ ВСІХ ДОКУМЕНТІВ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
  • Обвиняемый в смертельном ДТП, где погибли две девушки, задержан с автоматом Калашникова, пистолетом Макарова и боеприпасами (видео)
  • "Дороги" Никополя. Автовокзал - Некрасова - 8 кв (фото, видео)
  • Где, как и чем барыжат в Никополе. Продолжение. Позвольте уточнить - До конца какого года? (видео)
  • Продолжаем о дорогах. Некрасова тоже будут делать в счет гарантийных обязательств
  • Редакция газеты "ГОРОД Никополь" под круглосуточным видеонаблюдением
  • Первый пошел. Дорогу по пр.Трубников будут восстанавливать в счет гарантии (видео)
  • Борис Кривчик: ЖИЗНЬ ЯВНО ДАЕТ ТРЕЩИНУ
  • Виктор Артеменко: О смерти Александра Тихона. Неужели мы никогда не узнаем правду?
    • • Обзоры
    Редакция газеты "ГОРОД Никополь" под круглосуточным видеонаблюдением
    От себя лично и от лица редакции газеты "ГОРОД Никополь" искренне хочу поблагодарить мэра города Андрея Фисак и народного депутата Андрея Шипко за установку в редакции газеты и возле нее профессионального видеонаблюдения.
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 56
    Пользователей: 0
    Гостей: 56
    • Календарь
    «    Март 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 
    • Архив
    Март 2017 (22)
    Февраль 2017 (80)
    Январь 2017 (78)
    Декабрь 2016 (105)
    Ноябрь 2016 (120)
    Октябрь 2016 (112)
    На правах рекламмы Полезно
    Посетите канал в ютубе "Никополь Вечерний"!
    Уважаемые читатели "Газеты ГОРОД Никополь"! Подписывайтесь на канал добрых новостей
    "Никополь Вечерний" в ютубе!
    подробнее
    → все в разделе
    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...

    Горячая линия
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Копчик С. 09.03.2017
      Накануне 8 марта никопольская ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Я временно в земельную вошёл. Помочь новому руководству комиссии в организации работы. Уже сейчас вижу , что все нормально , у них есть понимание и алгоритм , который выбран руководителями комиссии, на мой взгляд правильный .

      Ну вот умеете, Вы, Александр Михайлович найти нужные слова! Я даже не знаю, что ответить! :))
      Остается пожелать успехов на благо города и страны!
      Желаю!
    • Копчик С. 09.03.2017
      Сегодня день рождения Тараса Ш ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: " Тарас Шевченко писал очень безграмотно. Вот выдержки из одного его письма, отправленного брату: "Брате микито треба бъ тебе полаять та я не сырдытый. Не хай буде так як робиця.... По цилуй старого дида ивана за мене, и поклонысь всій ридни нашій яка есть... Скажи иванови Федёрци не хай винъ до мене напише письмо окроме. — та тилько не по московскому а то и читать не буду — Кланяйся ему. Оставайся здорова — Твій брат тарасъ Шевченко"."
      Что бы судить о грамотности, надо иметь оригинал письма. Реформа правописания в России была при Николае 2, а до этого употребляли "Ъ", " і" и так далее.. Так что спорный факт :) К тому же это мог быть стёб: ведь брат был малограмотный.
      А по факту №3 так есть версия, что после его смерти, она приехала в Канев и каждый день приходила на его могилу. Но скорее всего - это красивая легенда..
    • Александр Рыбаков 09.03.2017
      Накануне 8 марта никопольская ... (5)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Я временно в земельную вошёл. Помочь новому руководству комиссии в организации работы. Уже сейчас вижу , что все нормально , у них есть понимание и алгоритм , который выбран руководителями комиссии, на мой взгляд правильный . Ребята все взрослые, разберутся. Тем более Сергей Михайлович войдёт в состав на следующей сессии. Так что я вернусь в комиссию по вопросам спорта и молодёжи ...
    • Копчик С. 09.03.2017
      Поговорим о логистике дорожных ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: AG55
      Все верно,но Никополь это не только пр.Трубников.Начиная буквально с любой ближайшей параллельной улицы,не говоря о переулках,там сплошная вакханалия.А ведь рано или поздно но надо начинать наводить порядок.И хорошо что люди понемногу стали понимать что власть тогда эффективна когда ее контролирует народ.

      Просто по проспекту Трубников устанавливали знаки недавно и есть с кого спросить. Потому что через пять лет, крайнего не найдешь! А то, что по всему городу бардак и нехватка знаков на процентов пятьдесят, так это факт!
      Но механизмов контроля, как раз и нет...для народа! Только декларируется: наблюдательные советы без полномочий,сайт "Открытый город" без реакции на проблемы и.т.д. Потому остается только критика, а критика без последствий не эффективна..
    • Копчик С. 09.03.2017
      Накануне 8 марта никопольская ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Действительно самый лучший способ борьбы с уровнем преступности и особенно кражами - это установка отопления...

      Что бы понимать о чем речь, надо прочитать предыдущую статью в газете "Город Никополь" о самой краже и её предпосылках! Как раз отсутствие отопления в Доме Детского Творчества в ходе "успешной" децентрализации и "РинСен" вынужден был переехать в не охраняемое временное помещение..
      А в остальном даже с чем то соглашусь!
      Сергей Михайлович - это действительно уровень! Ватерлиния! :))
      Его бы знания и потенциал, да на благо города направить !!
      И действительно не снимали Юхно, а поменяли...в ходе грамотной рокировки депутатов!
      Вы то, Александр Михайлович, в комиссии землепользования уже аксакал! И наверное, сможете помочь навести порядок там..может ревизию полную закончить и опубликовать все данные! Теперь уж точно, все участники АТО и семьи погибших получат участки, а мы как общественники вам поможем!
    • AG55 09.03.2017
      Поговорим о логистике дорожных ... (5)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.

      Если Виктор пожелает, можем проехать и снять репортаж о логике на проспекте Трубников! :))

      Все верно,но Никополь это не только пр.Трубников.Начиная буквально с любой ближайшей параллельной улицы,не говоря о переулках,там сплошная вакханалия.А ведь рано или поздно но надо начинать наводить порядок.И хорошо что люди понемногу стали понимать что власть тогда эффективна когда ее контролирует народ.

      Цитата: Виктор Артеменко
      Цитата: Копчик С.
      Если Виктор пожелает, можем проехать и снять репортаж о логике на проспекте Трубников! :))

      Я ЗА!

      Меня возьмите,может на что сгожусь
    • Виктор Артеменко 09.03.2017
      Поговорим о логистике дорожных ... (5)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Если Виктор пожелает, можем проехать и снять репортаж о логике на проспекте Трубников! :))

      Я ЗА!
    • Александр Рыбаков 09.03.2017
      Накануне 8 марта никопольская ... (5)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Действительно самый лучший способ борьбы с уровнем преступности и особенно кражами - это установка отопления....А я думаю , что это на Новопавловке , один из депутатов строит чудо - печь из 50 кубовой емкости прямо в центре Новопавловки.....
      Сергей Михайлович - это уровень....... он один из самых грамотных и понимающих депутатов городского совета..
      Михаил Сергеевич не ушел, а перешел.....
      М. С. Юхно никто не снимал, он нормально работал, просто разделили комиссию, Экологию возглавил депутат С. А. Поддубный , реально самый грамотный депутат в совете по вопросам экологии...
      А в комисии по землепользованию Председателем избрали А. Кузового от Фракции " Укроп", все договоренности остались в силе...

      Переход из одной депутатской комиссии в другую, самая обычная практика ..... На каждой сессии А. И. Саюк зачитывает инфориацию о переходах депутатов..... ЛЮБОЙ ДЕПУТАТ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЛЮБОЙ КОМИССИИ..
      Что насчет меня, я писал уже...дело временное , только ради скорейшего вынесения меморандума с предпринимателями...Мурыжат его уже год.....Поэтому на ближайшей сессии будет вынесен и утвержден.........

      "Собачников" у нас нет , есть собачки и приют для бездомных животных.....
      Вернуть , то что было уже не возможно...." Уверенно " идет движение вперед и вниз.....
    • Копчик С. 09.03.2017
      Накануне 8 марта никопольская ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Рад за девчат.. Но лучше бы сделали отопление в Детском доме творчества и не было бы кражи! За это никто не хочет понести ответственность?
      А статья в кратких цитатах выглядит так:
      "Оставалось лишь надеяться на Бога..."
      " И вот, 7 марта, когда мы собирались с девочками идти выступать в ГОВД, неожиданно открылась дверь, и…"
      "мэр Никополя Андрей Фисак и депутат горсовета Вадим Колесник купили за личные средства компьютер.."
      Интересный тандем: А.П. Фисак и В.Г.Колесник! Помнится как Андрей Петрович рассказывал о преступлении и наказании, вспоминая собачник! Но выборы делают чудеса! Теперь это лучшие друзья! И А.М.Рыбаков уже вернулся в "земельную" комиссию! Юхно сняли, ушел Михаил Сергеевич Донец, а пришел Сергей Михайлович Донец в комиссию! Всё возращается, тихо,тихо, но под громкие лозунги " Слава Украине" " Прозоро " и.т.д.
    • Копчик С. 09.03.2017
      Поговорим о логистике дорожных ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Какая логика? Всё что не бьет по карману чиновника, ему не интересно! Что бы наладить логистику, надо этим заниматься: мониторить, ездить смотреть, реагировать на обращения громады...Но за отсутствие логики, нет наказания в кодексе, потому это не интересно..
      Возьмите проспект Трубников: творение 2015 года. На знаки выделили 90 тысяч..Установили половину знаков пешеходный переход с нарушением!!! Некоторые поставили, как зайцу пятая нога! Главное деньги освоить! Так где логика? Где ответственность?!
      Если Виктор пожелает, можем проехать и снять репортаж о логике на проспекте Трубников! :))
      Почему это вижу я, который не имеет к этому отношение, а не видят те кто устанавливал, кто контролировал и особенно полиция?!
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    События Все события в городе и не только
    Поздравляю Всех женщин с праздником 8 Марта!
    Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    С ПОБЕДОЙ ,ПАРНИ !!! ЭТО ВК НИКОПОЛЬ !!!
    В тяжелейшей борьбе , уступив первую партию 23:25 , НАШИ ( ВК НИКОПОЛЬ -Громадська Сила ) , усиленный двумя ведущими игроками НЗФ, в принципиальном матче на Кубок Лиги Городов , со счётом 3:1 обыграли команду ОГОК из Покрова.
    подробнее
    → все происшествия
    Ассоциация, асторский, АТО, беспредел, Брэндак, вірш, вірші, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, закон, исполком, лірика, Марганец, МВД, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мысли в слух, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, никопольский, никопольчане, ОСМД, поезія, помощь, реклама, референдум, реформа, рпл, савченко, Самопоміч, самопоміч нікополь, Тихон, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305