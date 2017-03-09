Поговорим о логистике дорожных знаков в Никополе. ул. Жигулевская (видео) 





Вполне возможно что я чего то не знаю или чего то не понимаю, или понимаю но не правильно, но на мой взгляд дорожные знаки которые расставлены по городу и не понятны водителям ведут к тому что многие не будут выполнять требования этого знака, а потом и не только этого.





В данном случае ул. Жигулевская (пос.Чкаловский), перед выездом на пр. Электрометаллургов промышленный жд переезд, точнее подъездные пути к предприятию "ЗаготЗерно". Предприятие уже лет пятнадцать, по моему мнению, работает на таких мощностях что поезда там ходят максимум раз в неделю. Но знак "СТОП". Как стоял так и стоит. К чему?









Есть такое поверье что в Никополе давным давно дорожные знаки устанавливали так: "Запрягли телегу, нагрузили знаками. И вот когда лошади становилось тяжело - выбрасывали по одному, где не попадя". Так давайте может хоть сейчас приведем их к логике.





В данной рубрике " Поговорим о логистике дорожных знаков в Никополе " давайте попробуем помочь ответственным службам привести дорожные знаки в нашем городе к какой то логике. Или объяснить таким как я их значимость.





Прошу сообщать о подобных не только в комментах, но и не забывайте про личку

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