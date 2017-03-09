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Жизнь города / Поговорим о логистике дорожных знаков в Никополе. ул. Жигулевская (видео) (Вчера, 11:03)

Поговорим о логистике дорожных знаков в Никополе. ул. Жигулевская (видео) 

Вполне возможно что я чего то не знаю или чего то не понимаю, или понимаю но не правильно, но на мой взгляд дорожные знаки которые расставлены по городу и не понятны водителям ведут к тому что многие не будут выполнять требования этого знака, а потом и не только этого. 

В данном случае ул. Жигулевская (пос.Чкаловский), перед выездом на пр. Электрометаллургов  промышленный жд переезд, точнее подъездные пути к предприятию "ЗаготЗерно". Предприятие уже лет пятнадцать, по моему мнению, работает на таких мощностях что поезда там ходят максимум раз в неделю. Но знак "СТОП". Как стоял так и стоит. К чему? 


Есть такое поверье что в Никополе давным давно дорожные знаки устанавливали так: "Запрягли телегу, нагрузили знаками. И вот когда лошади становилось тяжело - выбрасывали по одному, где не попадя". Так давайте может хоть сейчас приведем их к логике.

В данной рубрике " Поговорим о логистике дорожных знаков в Никополе " давайте попробуем помочь ответственным службам привести дорожные знаки в нашем городе к какой то логике. Или объяснить таким как я их значимость. 

Прошу сообщать о подобных не только в комментах, но и не забывайте про личку
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 517 » Комментариев:5

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    • Hаписал: Вчера, 11:33 AG55, Комментариев: 307, Новостей: 0 Пользователь offline
    Дорожная инфраструктура в Никополе просто катастрофична.Видимо просто,во-первых,никто не заинтересован в сером доме решить эту проблему,а во-вторых просто практически нет тех спецов,которые на профессиональном уровне могут сделать мониторинг и навести порядок в этом деле,тем более что жизнь человека намного дороже цены дор.знака.
    • 0

    Hаписал: Вчера, 13:41 Копчик С., Комментариев: 2949, Новостей: 42 Пользователь offline
    Какая логика? Всё что не бьет по карману чиновника, ему не интересно! Что бы наладить логистику, надо этим заниматься: мониторить, ездить смотреть, реагировать на обращения громады...Но за отсутствие логики, нет наказания в кодексе, потому это не интересно..
    Возьмите проспект Трубников: творение 2015 года. На знаки выделили 90 тысяч..Установили половину знаков пешеходный переход с нарушением!!! Некоторые поставили, как зайцу пятая нога! Главное деньги освоить! Так где логика? Где ответственность?!
    Если Виктор пожелает, можем проехать и снять репортаж о логике на проспекте Трубников! :))
    Почему это вижу я, который не имеет к этому отношение, а не видят те кто устанавливал, кто контролировал и особенно полиция?!
    • 0

    Hаписал: Вчера, 14:37 Виктор Артеменко, Комментариев: 1649, Новостей: 4544 Пользователь offline
    Цитата: Копчик С.
    Если Виктор пожелает, можем проехать и снять репортаж о логике на проспекте Трубников! :))

    Я ЗА!


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +1

    Hаписал: Вчера, 15:01 AG55, Комментариев: 307, Новостей: 0 Пользователь offline
    Цитата: Копчик С.

    Если Виктор пожелает, можем проехать и снять репортаж о логике на проспекте Трубников! :))

    Все верно,но Никополь это не только пр.Трубников.Начиная буквально с любой ближайшей параллельной улицы,не говоря о переулках,там сплошная вакханалия.А ведь рано или поздно но надо начинать наводить порядок.И хорошо что люди понемногу стали понимать что власть тогда эффективна когда ее контролирует народ.

    Цитата: Виктор Артеменко
    Цитата: Копчик С.
    Если Виктор пожелает, можем проехать и снять репортаж о логике на проспекте Трубников! :))

    Я ЗА!

    Меня возьмите,может на что сгожусь
    • 0

    Hаписал: Вчера, 17:05 Копчик С., Комментариев: 2949, Новостей: 42 Пользователь offline
    Цитата: AG55
    Все верно,но Никополь это не только пр.Трубников.Начиная буквально с любой ближайшей параллельной улицы,не говоря о переулках,там сплошная вакханалия.А ведь рано или поздно но надо начинать наводить порядок.И хорошо что люди понемногу стали понимать что власть тогда эффективна когда ее контролирует народ.

    Просто по проспекту Трубников устанавливали знаки недавно и есть с кого спросить. Потому что через пять лет, крайнего не найдешь! А то, что по всему городу бардак и нехватка знаков на процентов пятьдесят, так это факт!
    Но механизмов контроля, как раз и нет...для народа! Только декларируется: наблюдательные советы без полномочий,сайт "Открытый город" без реакции на проблемы и.т.д. Потому остается только критика, а критика без последствий не эффективна..
    • 0

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    • Копчик С. 09.03.2017
      Накануне 8 марта никопольская ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Я временно в земельную вошёл. Помочь новому руководству комиссии в организации работы. Уже сейчас вижу , что все нормально , у них есть понимание и алгоритм , который выбран руководителями комиссии, на мой взгляд правильный .

      Ну вот умеете, Вы, Александр Михайлович найти нужные слова! Я даже не знаю, что ответить! :))
      Остается пожелать успехов на благо города и страны!
      Желаю!
    • Копчик С. 09.03.2017
      Сегодня день рождения Тараса Ш ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: " Тарас Шевченко писал очень безграмотно. Вот выдержки из одного его письма, отправленного брату: "Брате микито треба бъ тебе полаять та я не сырдытый. Не хай буде так як робиця.... По цилуй старого дида ивана за мене, и поклонысь всій ридни нашій яка есть... Скажи иванови Федёрци не хай винъ до мене напише письмо окроме. — та тилько не по московскому а то и читать не буду — Кланяйся ему. Оставайся здорова — Твій брат тарасъ Шевченко"."
      Что бы судить о грамотности, надо иметь оригинал письма. Реформа правописания в России была при Николае 2, а до этого употребляли "Ъ", " і" и так далее.. Так что спорный факт :) К тому же это мог быть стёб: ведь брат был малограмотный.
      А по факту №3 так есть версия, что после его смерти, она приехала в Канев и каждый день приходила на его могилу. Но скорее всего - это красивая легенда..
    • Александр Рыбаков 09.03.2017
      Накануне 8 марта никопольская ... (5)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Я временно в земельную вошёл. Помочь новому руководству комиссии в организации работы. Уже сейчас вижу , что все нормально , у них есть понимание и алгоритм , который выбран руководителями комиссии, на мой взгляд правильный . Ребята все взрослые, разберутся. Тем более Сергей Михайлович войдёт в состав на следующей сессии. Так что я вернусь в комиссию по вопросам спорта и молодёжи ...
    • Копчик С. 09.03.2017
      Поговорим о логистике дорожных ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: AG55
      Все верно,но Никополь это не только пр.Трубников.Начиная буквально с любой ближайшей параллельной улицы,не говоря о переулках,там сплошная вакханалия.А ведь рано или поздно но надо начинать наводить порядок.И хорошо что люди понемногу стали понимать что власть тогда эффективна когда ее контролирует народ.

      Просто по проспекту Трубников устанавливали знаки недавно и есть с кого спросить. Потому что через пять лет, крайнего не найдешь! А то, что по всему городу бардак и нехватка знаков на процентов пятьдесят, так это факт!
      Но механизмов контроля, как раз и нет...для народа! Только декларируется: наблюдательные советы без полномочий,сайт "Открытый город" без реакции на проблемы и.т.д. Потому остается только критика, а критика без последствий не эффективна..
    • Копчик С. 09.03.2017
      Накануне 8 марта никопольская ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Действительно самый лучший способ борьбы с уровнем преступности и особенно кражами - это установка отопления...

      Что бы понимать о чем речь, надо прочитать предыдущую статью в газете "Город Никополь" о самой краже и её предпосылках! Как раз отсутствие отопления в Доме Детского Творчества в ходе "успешной" децентрализации и "РинСен" вынужден был переехать в не охраняемое временное помещение..
      А в остальном даже с чем то соглашусь!
      Сергей Михайлович - это действительно уровень! Ватерлиния! :))
      Его бы знания и потенциал, да на благо города направить !!
      И действительно не снимали Юхно, а поменяли...в ходе грамотной рокировки депутатов!
      Вы то, Александр Михайлович, в комиссии землепользования уже аксакал! И наверное, сможете помочь навести порядок там..может ревизию полную закончить и опубликовать все данные! Теперь уж точно, все участники АТО и семьи погибших получат участки, а мы как общественники вам поможем!
    • AG55 09.03.2017
      Поговорим о логистике дорожных ... (5)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.

      Если Виктор пожелает, можем проехать и снять репортаж о логике на проспекте Трубников! :))

      Все верно,но Никополь это не только пр.Трубников.Начиная буквально с любой ближайшей параллельной улицы,не говоря о переулках,там сплошная вакханалия.А ведь рано или поздно но надо начинать наводить порядок.И хорошо что люди понемногу стали понимать что власть тогда эффективна когда ее контролирует народ.

      Цитата: Виктор Артеменко
      Цитата: Копчик С.
      Если Виктор пожелает, можем проехать и снять репортаж о логике на проспекте Трубников! :))

      Я ЗА!

      Меня возьмите,может на что сгожусь
    • Виктор Артеменко 09.03.2017
      Поговорим о логистике дорожных ... (5)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Если Виктор пожелает, можем проехать и снять репортаж о логике на проспекте Трубников! :))

      Я ЗА!
    • Александр Рыбаков 09.03.2017
      Накануне 8 марта никопольская ... (5)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Действительно самый лучший способ борьбы с уровнем преступности и особенно кражами - это установка отопления....А я думаю , что это на Новопавловке , один из депутатов строит чудо - печь из 50 кубовой емкости прямо в центре Новопавловки.....
      Сергей Михайлович - это уровень....... он один из самых грамотных и понимающих депутатов городского совета..
      Михаил Сергеевич не ушел, а перешел.....
      М. С. Юхно никто не снимал, он нормально работал, просто разделили комиссию, Экологию возглавил депутат С. А. Поддубный , реально самый грамотный депутат в совете по вопросам экологии...
      А в комисии по землепользованию Председателем избрали А. Кузового от Фракции " Укроп", все договоренности остались в силе...

      Переход из одной депутатской комиссии в другую, самая обычная практика ..... На каждой сессии А. И. Саюк зачитывает инфориацию о переходах депутатов..... ЛЮБОЙ ДЕПУТАТ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЛЮБОЙ КОМИССИИ..
      Что насчет меня, я писал уже...дело временное , только ради скорейшего вынесения меморандума с предпринимателями...Мурыжат его уже год.....Поэтому на ближайшей сессии будет вынесен и утвержден.........

      "Собачников" у нас нет , есть собачки и приют для бездомных животных.....
      Вернуть , то что было уже не возможно...." Уверенно " идет движение вперед и вниз.....
    • Копчик С. 09.03.2017
      Накануне 8 марта никопольская ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Рад за девчат.. Но лучше бы сделали отопление в Детском доме творчества и не было бы кражи! За это никто не хочет понести ответственность?
      А статья в кратких цитатах выглядит так:
      "Оставалось лишь надеяться на Бога..."
      " И вот, 7 марта, когда мы собирались с девочками идти выступать в ГОВД, неожиданно открылась дверь, и…"
      "мэр Никополя Андрей Фисак и депутат горсовета Вадим Колесник купили за личные средства компьютер.."
      Интересный тандем: А.П. Фисак и В.Г.Колесник! Помнится как Андрей Петрович рассказывал о преступлении и наказании, вспоминая собачник! Но выборы делают чудеса! Теперь это лучшие друзья! И А.М.Рыбаков уже вернулся в "земельную" комиссию! Юхно сняли, ушел Михаил Сергеевич Донец, а пришел Сергей Михайлович Донец в комиссию! Всё возращается, тихо,тихо, но под громкие лозунги " Слава Украине" " Прозоро " и.т.д.
    • Копчик С. 09.03.2017
      Поговорим о логистике дорожных ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Какая логика? Всё что не бьет по карману чиновника, ему не интересно! Что бы наладить логистику, надо этим заниматься: мониторить, ездить смотреть, реагировать на обращения громады...Но за отсутствие логики, нет наказания в кодексе, потому это не интересно..
      Возьмите проспект Трубников: творение 2015 года. На знаки выделили 90 тысяч..Установили половину знаков пешеходный переход с нарушением!!! Некоторые поставили, как зайцу пятая нога! Главное деньги освоить! Так где логика? Где ответственность?!
      Если Виктор пожелает, можем проехать и снять репортаж о логике на проспекте Трубников! :))
      Почему это вижу я, который не имеет к этому отношение, а не видят те кто устанавливал, кто контролировал и особенно полиция?!
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