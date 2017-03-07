Поздравляю Всех женщин с наступающим праздником 8 Марта!  

Цитата: Копчик С.

Знаю, что видеокамера с интернет соединением стоит от 10 тысяч гривен.

Цитата: AG55

но разве так сложно было потратить немного денег,в пределах 1000-1200 гр и просто самому установить видеонаблюдение?

Цитата: AG55

А-то как-то немного ....не того,мягко говоря.

В сборке намного дешевле.Ну одну то можно вообще не ставить, к ней подойдут с "мертвой зоны" и собьют чем достанут (проверенно). Как минимум четыре (только тех которые видно), что б не было "мертвых зон". Писать должно не на компьютер, а на отдельный регистратор (не менее терабайта) который в случае проникновения преступник тоже не должен найти, а в случае если найдет и заберет с собой информация должна писаться и на другие носители (контрольный жесткий, "облако"). В этом случае будет правильно. Иначе просто выкинутые деньги и время.Так и я о том же.Оба Андрея сами откликнулись и сделали и не ставя каких либо условий или просьб.И в это же время когда "мягко говоря" топор еще торчит в машине звонит, к примеру, не бедный депутат-предприниматель и не спрашивает чем может помочь, а говорит так: - На своей машине ты не сможешь, на маршрутке долго будет,пришлю за тобой свою машину тут у меня проблемы ... нужно сделать сюжет.Я ему ответил что пока не закрою свои вопросы ни чем заниматься не буду. Обиделся. Потом скажет: "Сдулся Артеменко". И таких звонков - мама не горюй. Получается мои проблемы это МОИ. Хорошо. Назовите мне причину по которой я должен влезать в ваши? Наживать себе новые, что б потом самостоятельно их решать?В эти дни я ездил на маршрутках а иногда поздно вечером на такси. И вот возник спор с одним таксистом. Он правильно сказал что журналистика должна быть хобби и бескорыстной. Я полностью согласился но только в отношении людей которые реально попали в беду. Остальные тягомотины - я не согласен. За что журналисту жить? Он сказал что должен быть другой источник доходов. Получается журналист должен еще где то работать и заработанное тратить на помощь в решении чьих то проблем, тогда он будет самым любимым и читаемым журналистом в городе. Все правильно. Только я предложил этому таксисту тоже стать самым лучшим в городе возить всех бесплатно а на бензин и ремонт где то еще работать. Не понравилось ему мое предложение.Журналистика - такая же работа и средство заработка. Просто постараться всегда проверять факты и не врать.Быть принципиальным, и ни за какие деньги не подавать заведомо ложную информацию. Для того что б мог выехать к простым людям, бизнесмены и политики должны платить и лучше что б это делали обе стороны конфликта, не зависимо от содержания публикации.Правильно?