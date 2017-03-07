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События / Поздравляю Всех женщин с наступающим праздником 8 Марта! (Вчера, 20:02)

Поздравляю Всех женщин с наступающим праздником 8 Марта!  
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание.
Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: События » Просмотров: 268 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Вчера, 22:24 Копчик С., Комментариев: 2943, Новостей: 42 Пользователь offline
    Пока не отменили этот день,
    Мы будем женщинам цветы дарить!
    Спешите обрести любовный плен,
    Ведь могут женщин отменить!
    :)
    • 0

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    • Копчик С. 07.03.2017
      Поздравляю Всех женщин с насту ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Пока не отменили этот день,
      Мы будем женщинам цветы дарить!
      Спешите обрести любовный плен,
      Ведь могут женщин отменить!
      :)
    • Luk 07.03.2017
      Продолжаем о дорогах. Некрасов ... (4)
      Luk-С„РѕС‚Рѕ
      Скорее всего новые дороги Никопольщины всего пару недель ощютят на себе колёса машин,и потом их опять разорвет замерзшая вода. И начнётся новая эпопея дороги!.....
    • Максим 07.03.2017
      Редакция газеты "ГОРОД Никопо ... (4)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виктор Артеменко
      Журналистика - такая же работа и средство заработка. Просто постараться всегда проверять факты и не врать.
      Быть принципиальным, и ни за какие деньги не подавать заведомо ложную информацию. Для того что б мог выехать к простым людям, бизнесмены и политики должны платить и лучше что б это делали обе стороны конфликта, не зависимо от содержания публикации.
      Правильно?

      Совершенно верно! Простите, Виктор Анатольевич, за расхожею фразу, но Вашими устами, в данном случае, глаголет истина.
    • Виктор Артеменко 07.03.2017
      Редакция газеты "ГОРОД Никопо ... (4)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Знаю, что видеокамера с интернет соединением стоит от 10 тысяч гривен.
      В сборке намного дешевле.
      Цитата: AG55
      но разве так сложно было потратить немного денег,в пределах 1000-1200 гр и просто самому установить видеонаблюдение?
      Ну одну то можно вообще не ставить, к ней подойдут с "мертвой зоны" и собьют чем достанут (проверенно). Как минимум четыре (только тех которые видно), что б не было "мертвых зон". Писать должно не на компьютер, а на отдельный регистратор (не менее терабайта) который в случае проникновения преступник тоже не должен найти, а в случае если найдет и заберет с собой информация должна писаться и на другие носители (контрольный жесткий, "облако"). В этом случае будет правильно. Иначе просто выкинутые деньги и время.

      Цитата: AG55
      А-то как-то немного ....не того,мягко говоря.


      Так и я о том же.
      Оба Андрея сами откликнулись и сделали и не ставя каких либо условий или просьб.

      И в это же время когда "мягко говоря" топор еще торчит в машине звонит, к примеру, не бедный депутат-предприниматель и не спрашивает чем может помочь, а говорит так: - На своей машине ты не сможешь, на маршрутке долго будет, ну ладно пришлю за тобой свою машину тут у меня проблемы ... нужно сделать сюжет.
      Я ему ответил что пока не закрою свои вопросы ни чем заниматься не буду. Обиделся. Потом скажет: "Сдулся Артеменко". И таких звонков - мама не горюй. Получается мои проблемы это МОИ. Хорошо. Назовите мне причину по которой я должен влезать в ваши? Наживать себе новые, что б потом самостоятельно их решать?

      В эти дни я ездил на маршрутках а иногда поздно вечером на такси. И вот возник спор с одним таксистом. Он правильно сказал что журналистика должна быть хобби и бескорыстной. Я полностью согласился но только в отношении людей которые реально попали в беду. Остальные тягомотины - я не согласен. За что журналисту жить? Он сказал что должен быть другой источник доходов. Получается журналист должен еще где то работать и заработанное тратить на помощь в решении чьих то проблем, тогда он будет самым любимым и читаемым журналистом в городе. Все правильно. Только я предложил этому таксисту тоже стать самым лучшим в городе возить всех бесплатно а на бензин и ремонт где то еще работать. Не понравилось ему мое предложение.

      Журналистика - такая же работа и средство заработка. Просто постараться всегда проверять факты и не врать.
      Быть принципиальным, и ни за какие деньги не подавать заведомо ложную информацию. Для того что б мог выехать к простым людям, бизнесмены и политики должны платить и лучше что б это делали обе стороны конфликта, не зависимо от содержания публикации.
      Правильно?
    • Копчик С. 07.03.2017
      Редакция газеты "ГОРОД Никопо ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: AG55
      Виктор,это ,конечно,радует,но разве так сложно было потратить немного денег,в пределах 1000-1200 гр

      Знаю, что видеокамера с интернет соединением стоит от 10 тысяч гривен.
      В городе тоже есть программа по установке видеокамер, на неё выделялись деньги, и так же, вроде грантовые.. Видеокамеры в городе - необходимость.
    • AG55 07.03.2017
      Редакция газеты "ГОРОД Никопо ... (4)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Виктор,это ,конечно,радует,но разве так сложно было потратить немного денег,в пределах 1000-1200 гр и просто самому установить видеонаблюдение? А-то как-то немного ....не того,мягко говоря.
    • Копчик С. 06.03.2017
      Продолжаем о дорогах. Некрасов ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Вранье сплошное!!!! Какие 4 года!!!! Её делали летом в 2015 году ( у меня там гараж, каждый день хожу! А вот факты : " Только на проведение капитальных работ на 10 улицах будет потрачено 19 млн. гривен. Это такие улицы, как ул. Московская, Санаторная, Гагарина (вблизи д. № 20), Жуковского, Изюмская, Первомайская, Довгалевская, Некрасова, Рыжикова, Героев Чернобыля, перекресток Героев Чернобыля и Дружбы, а также будут продолжены работы по ул. Шевченко...Бытрота ремонта улиц зависит от погодных условий, а также от доставки асфальта. Если асфальт привозят, например, из Запорожья, то цена будет составлять не более 350 грн. за м2. В настоящее время предприятие, которое подчиняется «Облавтодору – Райавтодору» запустил завод по изготовлению асфальта, и если независимая лаборатория подтвердит, что качество асфальта соответствует нормам, то асфальт будет закупаться у этого предприятия, и соответственно цена за м2 будет значительно ниже..." Подпись Пресс служба Горсовета!!!! Дата:29.04.2015года!
      Так какой 2013 год?! Какие четыре года?!
      Далее читаем: "КП «Горавтодор-1» выполнен ямочный ремонт улицы Поддубного, части Некрасова и переулка Рабочего. Данные работы временно улучшат дорожное покрытие, и средств из бюджета на них не выделялось. Полотно рихтовали при помощи смеси вторсырья со смолой..." Дата: август 2016 года! Тоже пресс служба Горсовета!!! Так что делали дорогу в 2015 году, а в 2016 году её ремонтировал Автодор ( засыпал ямы, но их надо уже вновь ремонтировать). И кстати работа КП не может быть бесплатной! Там люди получают зарплату с наших налогов!!!
      Не стыдно врать?!
      А то, что украли пол метра ширины дороги?! Не хотят вернуть?! Может проект и смету покажите!!!
      Дорогу надо поднимать? :)) Да вы уберите пол метровый слой щебня с обочин ( десятки лет никто не чистил) и будет вам дорога выше! Только под тем щебнем лежит асфальт, так как дорога была шире, а её каждый раз урезают! Уже дорога, шире карман у кого то!!!
      А по Никитинской, я бы посоветовал Виктору Артеменко проехать и снять видео!
    • Русскоязычный бандеровец 06.03.2017
      У дворі однієї з нікопольських ... (4)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Так не кто-то чужой, а сами родители и ездят там. И полиция тут ничем не поможет. Им хоть 10 знаков там поставь - будут ездить как привыкли. Менталитет у нас такой.

      А на 1:29 минуте мелькнула фамилия Донец. Вот же ж как оно получается. Мэры меняются, а он видишь-ли незаменимый такой. По ходу, при выборе следующего мэра надо напрямую брать с него обязательство чтобы вот ЭТОГО на работу не брал. Иначе у нас в городе дорог никогда не будет и вообще бардак будет при любой власти.
    • Русскоязычный бандеровец 06.03.2017
      Порошенко замешан в криминале ... (2)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Да он во всем крупном криминале замешан. И со всего проценты получает. Причем, не 50/50 как зек, а в некоторых случаях и 70%.
    • AG55 06.03.2017
      Порошенко замешан в криминале ... (2)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Зато малого ЧП ГФС за гривну загрызут
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