Поздравляю Всех женщин с наступающим праздником 8 Марта!  

От себя лично и от лица редакции газеты "ГОРОД Никополь" искренне хочу поблагодарить мэра города Андрея Фисак и народного депутата Андрея Шипко за установку в редакции газеты и возле нее профессионального видеонаблюдения.
Журналистика - такая же работа и средство заработка. Просто постараться всегда проверять факты и не врать. Быть принципиальным, и ни за какие деньги не подавать заведомо ложную информацию. Для того что б мог выехать к простым людям, бизнесмены и политики должны платить и лучше что б это делали обе стороны конфликта, не зависимо от содержания публикации. Правильно?
Совершенно верно! Простите, Виктор Анатольевич, за расхожею фразу, но Вашими устами, в данном случае, глаголет истина.
Знаю, что видеокамера с интернет соединением стоит от 10 тысяч гривен.
В сборке намного дешевле.
Цитата: AG55
но разве так сложно было потратить немного денег,в пределах 1000-1200 гр и просто самому установить видеонаблюдение?
Ну одну то можно вообще не ставить, к ней подойдут с "мертвой зоны" и собьют чем достанут (проверенно). Как минимум четыре (только тех которые видно), что б не было "мертвых зон". Писать должно не на компьютер, а на отдельный регистратор (не менее терабайта) который в случае проникновения преступник тоже не должен найти, а в случае если найдет и заберет с собой информация должна писаться и на другие носители (контрольный жесткий, "облако"). В этом случае будет правильно. Иначе просто выкинутые деньги и время.
Цитата: AG55
А-то как-то немного ....не того,мягко говоря.
Так и я о том же. Оба Андрея сами откликнулись и сделали и не ставя каких либо условий или просьб.
И в это же время когда "мягко говоря" топор еще торчит в машине звонит, к примеру, не бедный депутат-предприниматель и не спрашивает чем может помочь, а говорит так: - На своей машине ты не сможешь, на маршрутке долго будет, ну ладно пришлю за тобой свою машину тут у меня проблемы ... нужно сделать сюжет. Я ему ответил что пока не закрою свои вопросы ни чем заниматься не буду. Обиделся. Потом скажет: "Сдулся Артеменко". И таких звонков - мама не горюй. Получается мои проблемы это МОИ. Хорошо. Назовите мне причину по которой я должен влезать в ваши? Наживать себе новые, что б потом самостоятельно их решать?
В эти дни я ездил на маршрутках а иногда поздно вечером на такси. И вот возник спор с одним таксистом. Он правильно сказал что журналистика должна быть хобби и бескорыстной. Я полностью согласился но только в отношении людей которые реально попали в беду. Остальные тягомотины - я не согласен. За что журналисту жить? Он сказал что должен быть другой источник доходов. Получается журналист должен еще где то работать и заработанное тратить на помощь в решении чьих то проблем, тогда он будет самым любимым и читаемым журналистом в городе. Все правильно. Только я предложил этому таксисту тоже стать самым лучшим в городе возить всех бесплатно а на бензин и ремонт где то еще работать. Не понравилось ему мое предложение.
Журналистика - такая же работа и средство заработка. Просто постараться всегда проверять факты и не врать. Быть принципиальным, и ни за какие деньги не подавать заведомо ложную информацию. Для того что б мог выехать к простым людям, бизнесмены и политики должны платить и лучше что б это делали обе стороны конфликта, не зависимо от содержания публикации. Правильно?
Виктор,это ,конечно,радует,но разве так сложно было потратить немного денег,в пределах 1000-1200 гр
Знаю, что видеокамера с интернет соединением стоит от 10 тысяч гривен. В городе тоже есть программа по установке видеокамер, на неё выделялись деньги, и так же, вроде грантовые.. Видеокамеры в городе - необходимость.
Вранье сплошное!!!! Какие 4 года!!!! Её делали летом в 2015 году ( у меня там гараж, каждый день хожу! А вот факты : " Только на проведение капитальных работ на 10 улицах будет потрачено 19 млн. гривен. Это такие улицы, как ул. Московская, Санаторная, Гагарина (вблизи д. № 20), Жуковского, Изюмская, Первомайская, Довгалевская, Некрасова, Рыжикова, Героев Чернобыля, перекресток Героев Чернобыля и Дружбы, а также будут продолжены работы по ул. Шевченко...Бытрота ремонта улиц зависит от погодных условий, а также от доставки асфальта. Если асфальт привозят, например, из Запорожья, то цена будет составлять не более 350 грн. за м2. В настоящее время предприятие, которое подчиняется «Облавтодору – Райавтодору» запустил завод по изготовлению асфальта, и если независимая лаборатория подтвердит, что качество асфальта соответствует нормам, то асфальт будет закупаться у этого предприятия, и соответственно цена за м2 будет значительно ниже..." Подпись Пресс служба Горсовета!!!! Дата:29.04.2015года! Так какой 2013 год?! Какие четыре года?! Далее читаем: "КП «Горавтодор-1» выполнен ямочный ремонт улицы Поддубного, части Некрасова и переулка Рабочего. Данные работы временно улучшат дорожное покрытие, и средств из бюджета на них не выделялось. Полотно рихтовали при помощи смеси вторсырья со смолой..." Дата: август 2016 года! Тоже пресс служба Горсовета!!! Так что делали дорогу в 2015 году, а в 2016 году её ремонтировал Автодор ( засыпал ямы, но их надо уже вновь ремонтировать). И кстати работа КП не может быть бесплатной! Там люди получают зарплату с наших налогов!!! Не стыдно врать?! А то, что украли пол метра ширины дороги?! Не хотят вернуть?! Может проект и смету покажите!!! Дорогу надо поднимать? :)) Да вы уберите пол метровый слой щебня с обочин ( десятки лет никто не чистил) и будет вам дорога выше! Только под тем щебнем лежит асфальт, так как дорога была шире, а её каждый раз урезают! Уже дорога, шире карман у кого то!!! А по Никитинской, я бы посоветовал Виктору Артеменко проехать и снять видео!
Так не кто-то чужой, а сами родители и ездят там. И полиция тут ничем не поможет. Им хоть 10 знаков там поставь - будут ездить как привыкли. Менталитет у нас такой.
А на 1:29 минуте мелькнула фамилия Донец. Вот же ж как оно получается. Мэры меняются, а он видишь-ли незаменимый такой. По ходу, при выборе следующего мэра надо напрямую брать с него обязательство чтобы вот ЭТОГО на работу не брал. Иначе у нас в городе дорог никогда не будет и вообще бардак будет при любой власти.
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
В тяжелейшей борьбе , уступив первую партию 23:25 , НАШИ ( ВК НИКОПОЛЬ -Громадська Сила ) , усиленный двумя ведущими игроками НЗФ, в принципиальном матче на Кубок Лиги Городов , со счётом 3:1 обыграли команду ОГОК из Покрова.
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