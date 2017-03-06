Порошенко замешан в криминале Насирова, есть свидетельские показания

Президент Украины Петр Порошенко — фигурант уголовного расследования «дела Насирова», чья роль в нем может быть определена терминами «организатор» или «соучастник».













«Как известно, Насирову вменяется подписание незаконной отсрочки, предоставленной главой ГФС компании Онищенко на сумму 2 млрд грн по выплате в казну рентных платежей. Источник ZN.UA утверждает, что Александр Онищенко во время встречи со следователями НАБУ дал показания, что отсрочка является частью его политико-коммерческой договоренности с президентом, и что, якобы, именно президент дал команду Насирову подписать „вольную" компании Онищенко. „НАБУ имеет показания выгодополучателя, — сказал источник. — Теперь необходимо добиться показаний о действиях президента и от реализатора сделки".





С одной стороны, президент не подследственен НАБУ: если данные и попадаются в сети, то должны передаваться в руки ГПУ. С другой, не все расследования и действия Бюро генерируются его главой. И, действительно, не сам же Сытник во время выборов в США инициировал „утечку" материалов по Манафорту из „черной бухгалтерии" ПР. На самом ли деле Западу, и кому конкретно, нужны досрочные перевыборы президента в Украине?» — задается вопросом автор статьи Юлия Мостовая.

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