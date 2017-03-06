Егор Гармаш. Україна має талант (відео) 

Вранье сплошное!!!! Какие 4 года!!!! Её делали летом в 2015 году ( у меня там гараж, каждый день хожу! А вот факты : " Только на проведение капитальных работ на 10 улицах будет потрачено 19 млн. гривен. Это такие улицы, как ул. Московская, Санаторная, Гагарина (вблизи д. № 20), Жуковского, Изюмская, Первомайская, Довгалевская, Некрасова, Рыжикова, Героев Чернобыля, перекресток Героев Чернобыля и Дружбы, а также будут продолжены работы по ул. Шевченко...Бытрота ремонта улиц зависит от погодных условий, а также от доставки асфальта. Если асфальт привозят, например, из Запорожья, то цена будет составлять не более 350 грн. за м2. В настоящее время предприятие, которое подчиняется «Облавтодору – Райавтодору» запустил завод по изготовлению асфальта, и если независимая лаборатория подтвердит, что качество асфальта соответствует нормам, то асфальт будет закупаться у этого предприятия, и соответственно цена за м2 будет значительно ниже..." Подпись Пресс служба Горсовета!!!! Дата:29.04.2015года!

Так какой 2013 год?! Какие четыре года?!

Далее читаем: "КП «Горавтодор-1» выполнен ямочный ремонт улицы Поддубного, части Некрасова и переулка Рабочего. Данные работы временно улучшат дорожное покрытие, и средств из бюджета на них не выделялось. Полотно рихтовали при помощи смеси вторсырья со смолой..." Дата: август 2016 года! Тоже пресс служба Горсовета!!! Так что делали дорогу в 2015 году, а в 2016 году её ремонтировал Автодор ( засыпал ямы, но их надо уже вновь ремонтировать). И кстати работа КП не может быть бесплатной! Там люди получают зарплату с наших налогов!!!

Не стыдно врать?!

А то, что украли пол метра ширины дороги?! Не хотят вернуть?! Может проект и смету покажите!!!

Дорогу надо поднимать? :)) Да вы уберите пол метровый слой щебня с обочин ( десятки лет никто не чистил) и будет вам дорога выше! Только под тем щебнем лежит асфальт, так как дорога была шире, а её каждый раз урезают! Уже дорога, шире карман у кого то!!!

А по Никитинской, я бы посоветовал Виктору Артеменко проехать и снять видео!