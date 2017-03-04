 С ПОБЕДОЙ ,ПАРНИ !!! ЭТО ВК НИКОПОЛЬ !!!

В Покрове (Артемовске) просто согнали людей..Кто-то неплохо организовал.. В мозгах у людей полная каша, но что удивляться.. Против блокады идёт информационная атака с стороны как Кремля, как ДНР и ЛНР, так и украинской правящей верхушки. Не странно ли?

На редуте возле Торецка, ситуация была сложнее.. Там подослали ещё титушек, которые пытались разблокировать состав с углем. А стоимость такого состава ( там 47 вагонов по 60 тонн антрацита) не один миллион гривен. Это на заметку тем, что мы ездим на блокаду за деньги: там каждому бы дали по сто тысяч, что бы состав пропустили.Но там, не было даже такой мысли ни у кого! Родиной не торгуют! Четыре никопольчанина там тоже были, жаль уехали рано и не смогли помочь нашим ребятам.

А основная задача была - провокация! Спровоцировать на применение оружия, что бы кто-то погиб..Тогда бы полиция смело бы разогнала всех. Потому и дежурят там сутками две машины с оперативниками полиции и СБУ...Наблюдают, но не влазят..ждут...

Противно! На фронте более всё понятно: там враг, он нападает, ты стреляешь , защищаешь. А тут приходится смотреть по кругу: опасаться своей полиции, своих граждан и засланных титушек. Пока эти барыги заробатывают, война не закончится!