 С ПОБЕДОЙ ,ПАРНИ !!! ЭТО ВК НИКОПОЛЬ !!!

В тяжелейшей борьбе , уступив первую партию 23:25 , НАШИ ( ВК НИКОПОЛЬ -Громадська Сила ) , усиленный двумя ведущими игроками НЗФ, в принципиальном матче на Кубок Лиги Городов , со счётом 3:1 обыграли команду ОГОК из Покрова.
ВК НИКОПОЛЬ ВЫСТУПАЛ В СОСТАВЕ : Капитан команды , Мастер Спорта Украины, Андрей Муравчиков, кандидаты в Мастера Спорта: Александр Галанин, Антон Горбунов, Евгений Гончар , Стас Затуливетер , Роман Лаврущенко , игроки команды :Виталий Денисенко ,Юрий Раевский и игрок молодежной сборной Никополя АРТЕМ КУВШИНЕЦ.
Лучшим игроком встречи , оргкомитетом признан Станислав ЗАТУЛИЙВЕТЕР. Молодцы !!Болельщики были в восторге и от игры и от результата
Вниманию предпринимателей Никополя! После участия во всеукраинском съезде предпринимателей в Киеве, было принято решение провести съезд малого и среднего бизнеса г. Никополя! На съезде будут подняты наиважнейшие проблемы с которыми столкнулся малый бизнес, пути их решения!
Борис Павлович, перечітав ВАш звіт про круглий стіл з приїзджими гостями, але не знайшов про що говорили "козацькі консули" Болгарії і Білорусії, хто організатор такого круглого столу бо від цього залежить представництво на цьому круглому столі громацьких активістів, представників ГО, депутатів і громадян.
Не понимаю, зачем бороться с домашними собаками, тем более способом, опасным для человека. Это можно считать покушением на жизнь хозяина собак. В то время. как по городу бегают своры злобных диких тварей, которые представляют реальную опасность для людей. Почему этот "герой" не займется ими если есть свободное время и спецсредства.
Ещё одна интересная тема о свободном владении оружием в Украине: такие как Султан, всегда будут иметь пару стволов, а простой добропорядочный гражданин нет. Потому перевес будет всегда на стороне таких как Султан. Но правительство боится своих граждан больше чем преступников и боевиков!
В Покрове (Артемовске) просто согнали людей..Кто-то неплохо организовал.. В мозгах у людей полная каша, но что удивляться.. Против блокады идёт информационная атака с стороны как Кремля, как ДНР и ЛНР, так и украинской правящей верхушки. Не странно ли? На редуте возле Торецка, ситуация была сложнее.. Там подослали ещё титушек, которые пытались разблокировать состав с углем. А стоимость такого состава ( там 47 вагонов по 60 тонн антрацита) не один миллион гривен. Это на заметку тем, что мы ездим на блокаду за деньги: там каждому бы дали по сто тысяч, что бы состав пропустили.Но там, не было даже такой мысли ни у кого! Родиной не торгуют! Четыре никопольчанина там тоже были, жаль уехали рано и не смогли помочь нашим ребятам. А основная задача была - провокация! Спровоцировать на применение оружия, что бы кто-то погиб..Тогда бы полиция смело бы разогнала всех. Потому и дежурят там сутками две машины с оперативниками полиции и СБУ...Наблюдают, но не влазят..ждут... Противно! На фронте более всё понятно: там враг, он нападает, ты стреляешь , защищаешь. А тут приходится смотреть по кругу: опасаться своей полиции, своих граждан и засланных титушек. Пока эти барыги заробатывают, война не закончится!
В тяжелейшей борьбе , уступив первую партию 23:25 , НАШИ ( ВК НИКОПОЛЬ -Громадська Сила ) , усиленный двумя ведущими игроками НЗФ, в принципиальном матче на Кубок Лиги Городов , со счётом 3:1 обыграли команду ОГОК из Покрова.
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