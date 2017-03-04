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Информация / Вниманию предпринимателей Никополя! (Вчера, 20:46)

 Вниманию предпринимателей Никополя! После участия во всеукраинском съезде предпринимателей в Киеве, было принято решение провести съезд малого и среднего бизнеса г. Никополя! На съезде будут подняты наиважнейшие проблемы с которыми столкнулся малый бизнес, пути их решения!
 
 Вниманию предпринимателей Никополя!

Съезд состоится в понедельник 6 марта 2017 г. Начало в 10,00 часов, конферец-зал НЭУ ( Никопольский экономический университет) г. Никополь ул. Запорожская 31.Приглашаем всех желающих, представителей малого и среднего бизнеса, аграриев, активных представителей Никопольской громады,

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Информация » Просмотров: 482 » Комментариев:0

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    Вниманию предпринимателей Никополя!
     Вниманию предпринимателей Никополя! После участия во всеукраинском съезде предпринимателей в Киеве, было принято решение провести съезд малого и среднего бизнеса г. Никополя! На съезде будут подняты наиважнейшие проблемы с которыми столкнулся малый бизнес, пути их решения!
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      Здравствуйте Татьяна! Сам очень люблю животных, есть кот и собака. Возмущен тем что произошло.

      Поддерживаю Вас и готов помочь.
    • Копчик С. 02.03.2017
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      Ещё одна интересная тема о свободном владении оружием в Украине: такие как Султан, всегда будут иметь пару стволов, а простой добропорядочный гражданин нет. Потому перевес будет всегда на стороне таких как Султан. Но правительство боится своих граждан больше чем преступников и боевиков!
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      Алексей Сергеевич-С„РѕС‚Рѕ
      Это все хорошо, но срок от 7-12 лет, ))) за две жизни и за оружие??? Дадут 7 выйдет через 4 и начнётся тоже самое если не хуже, вот в чем печаль сей басни((((
    • Копчик С. 02.03.2017
      Заява Штабу блокади торгівлі з ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      В Покрове (Артемовске) просто согнали людей..Кто-то неплохо организовал.. В мозгах у людей полная каша, но что удивляться.. Против блокады идёт информационная атака с стороны как Кремля, как ДНР и ЛНР, так и украинской правящей верхушки. Не странно ли?
      На редуте возле Торецка, ситуация была сложнее.. Там подослали ещё титушек, которые пытались разблокировать состав с углем. А стоимость такого состава ( там 47 вагонов по 60 тонн антрацита) не один миллион гривен. Это на заметку тем, что мы ездим на блокаду за деньги: там каждому бы дали по сто тысяч, что бы состав пропустили.Но там, не было даже такой мысли ни у кого! Родиной не торгуют! Четыре никопольчанина там тоже были, жаль уехали рано и не смогли помочь нашим ребятам.
      А основная задача была - провокация! Спровоцировать на применение оружия, что бы кто-то погиб..Тогда бы полиция смело бы разогнала всех. Потому и дежурят там сутками две машины с оперативниками полиции и СБУ...Наблюдают, но не влазят..ждут...
      Противно! На фронте более всё понятно: там враг, он нападает, ты стреляешь , защищаешь. А тут приходится смотреть по кругу: опасаться своей полиции, своих граждан и засланных титушек. Пока эти барыги заробатывают, война не закончится!
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