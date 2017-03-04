 ВСЕ НА МАТЧ ! ТУРНИР ЛИГА ГОРОДОВ !. БОЛЕЙ ЗА НИКОПОЛЬ !

Уважаемые любители волейбола , завтра, в субботу 4 марта а старой части во Дворце Спорта "Машиностроитель- Спартак " в 17 часов. в рамках турнира ЛИГА ГОРОДОВ, пройдет встреча между командами ОГОК г. Покров и ВК Никополь.
Команда ВК Никополь будет представлена сборной города в составе: Горбунов Антон, Денисенко Виталий, Муравчиков Андрей, Сапожников Алексей, Затиливетер Станислав, Гончар Евгений, Галанин Александр, Лаврущенко Роман, Раевский Юрий. Тренер команды Сергей Русин. Ждем болельщиков !!!!!!
Ещё одна интересная тема о свободном владении оружием в Украине: такие как Султан, всегда будут иметь пару стволов, а простой добропорядочный гражданин нет. Потому перевес будет всегда на стороне таких как Султан. Но правительство боится своих граждан больше чем преступников и боевиков!
В Покрове (Артемовске) просто согнали людей..Кто-то неплохо организовал.. В мозгах у людей полная каша, но что удивляться.. Против блокады идёт информационная атака с стороны как Кремля, как ДНР и ЛНР, так и украинской правящей верхушки. Не странно ли? На редуте возле Торецка, ситуация была сложнее.. Там подослали ещё титушек, которые пытались разблокировать состав с углем. А стоимость такого состава ( там 47 вагонов по 60 тонн антрацита) не один миллион гривен. Это на заметку тем, что мы ездим на блокаду за деньги: там каждому бы дали по сто тысяч, что бы состав пропустили.Но там, не было даже такой мысли ни у кого! Родиной не торгуют! Четыре никопольчанина там тоже были, жаль уехали рано и не смогли помочь нашим ребятам. А основная задача была - провокация! Спровоцировать на применение оружия, что бы кто-то погиб..Тогда бы полиция смело бы разогнала всех. Потому и дежурят там сутками две машины с оперативниками полиции и СБУ...Наблюдают, но не влазят..ждут... Противно! На фронте более всё понятно: там враг, он нападает, ты стреляешь , защищаешь. А тут приходится смотреть по кругу: опасаться своей полиции, своих граждан и засланных титушек. Пока эти барыги заробатывают, война не закончится!
Уважаемые любители волейбола , завтра, в субботу 4 марта а старой части во Дворце Спорта "Машиностроитель- Спартак " в 17 часов. в рамках турнира ЛИГА ГОРОДОВ, пройдет встреча между командами ОГОК г. Покров и ВК Никополь.
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