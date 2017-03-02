Никопольские полицейские в зоне АТО (видео) 

Ещё одна интересная тема о свободном владении оружием в Украине: такие как Султан, всегда будут иметь пару стволов, а простой добропорядочный гражданин нет. Потому перевес будет всегда на стороне таких как Султан. Но правительство боится своих граждан больше чем преступников и боевиков!
В Покрове (Артемовске) просто согнали людей..Кто-то неплохо организовал.. В мозгах у людей полная каша, но что удивляться.. Против блокады идёт информационная атака с стороны как Кремля, как ДНР и ЛНР, так и украинской правящей верхушки. Не странно ли? На редуте возле Торецка, ситуация была сложнее.. Там подослали ещё титушек, которые пытались разблокировать состав с углем. А стоимость такого состава ( там 47 вагонов по 60 тонн антрацита) не один миллион гривен. Это на заметку тем, что мы ездим на блокаду за деньги: там каждому бы дали по сто тысяч, что бы состав пропустили.Но там, не было даже такой мысли ни у кого! Родиной не торгуют! Четыре никопольчанина там тоже были, жаль уехали рано и не смогли помочь нашим ребятам. А основная задача была - провокация! Спровоцировать на применение оружия, что бы кто-то погиб..Тогда бы полиция смело бы разогнала всех. Потому и дежурят там сутками две машины с оперативниками полиции и СБУ...Наблюдают, но не влазят..ждут... Противно! На фронте более всё понятно: там враг, он нападает, ты стреляешь , защищаешь. А тут приходится смотреть по кругу: опасаться своей полиции, своих граждан и засланных титушек. Пока эти барыги заробатывают, война не закончится!
Жаль... Надежды, конечно, найти мало... Разве что по ломбардам, постоянно просматривать.. Интересный факт, что в Доме Детского Творчества до сих пор нет отопления, так бы и не было воровства. Пресс служба Городского Совета , каждую неделю выдает ролики " Чи тепло в ком.закладах..." Жду сюжет про Дом Детского творчества!!!! Хотя в апреле, с весенним солнышком, отрапортуют!
Боевики и барыги ДНР и ЛНР уважают только силу и деньги! Всё! А украинская политика только подстраивается под что-то или кого то.. Надо давно начинать свою игру и диктовать свои условия, там где мы только можем. Уверен, что блокада торговли с боевиками - верный путь.. Один состав с углем или лесом, можно обменять на десятки наших ребят в плену. Но барыги по обе стороны фронта никогда не захотят терять десятки миллионов теневой прибыли. Два года нам обещают навести порядок и полный ноль! Теперь министр энергетики рассказывает, что это бартер, а другие кричат что они платят налоги.. Бартер - это вообще уникальная схема, что бы уйти от налогов и заработать в карман. Но сейчас, в ДНР и ЛНР засуетились..Останавливаются заводы и шахты... Пугают, что уголь будут продавать в РФ :)) Кому он там нужен? :)) А лиди с ДНР и ЛНР рассказывают, что и как... Украинских продуктов там масса, плюс коммунальные платежи минимальные, по сравнению с нашими..правда и зарплата не очень.. Но вопрос для тех, кто кричит, что мы одна территория и одно целое с ЛНР и ДНР: Почему у нас электроенергия для населения, с марта будет дороже в шесть раз, чем в ДНР и ЛНР ?! Мы должны оплачивать ещё и долги ДНР и ЛНР. Я отказываюсь оплачивать электроэнергию боевикам! Это чмо днем пойдет постреляет в моих побратимов, усыпит снарядами города моей страны, а вечером будет греться у электрокамина за наш счет?! Какой бред и цинизм. И всему виной жадность этих барыг у власти, с любой стороны фронта!
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