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город Покров / Чемпіонське звання «Зірки над Бугом» - у покровчан (Сегодня, 09:26)

Змагання міжнародного рівня акробати Дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти завершили на п’єдесталі абсолютних чемпіонів.
Після трирічної перерви у Вінниці знову стартував міжнародний турнір з акробатики «Зірки над Бугом», цього року – 23-й. Команди з п’яти країн: Азербайджану, Молдови, Португалії, Білорусі, України, близько 150 спортсменів, змагалися за чемпіонське звання. Наше місто представляли вихованці Ольги Образцової та Василіси Мацокіної.
 
 Чемпіонське звання «Зірки над Бугом» - у покровчан

Протягом трьох днів тривав масштабний спортивний форум, до якого були прикуті погляди професіоналів від акробатики. Вінницький турнір відповідає рівню Чемпіонату Європи, тож висока конкуренція визначала і боротьбу. Наші акробати витримали її до кінця. Золото турніру забрала чоловіча пара у складі Івана Хажанця та Миколи Земляного, відомих своєю високою технічністю й майстерністю. Достойно виступила і жіноча пара – Анастасія Конюшенко, Карина Ткаченко.
 
Для дівчат це були перші змагання такого рівня і вони змогли увійти до п’ятірки найсильніших. Така вагома перемога вкотре довела, що у Покрові зростають чемпіони.
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Материал разместил(а) - пресс-служба г.Покров
» Категория: город Покров » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • Алексей Сергеевич 02.03.2017
      Обвиняемый в смертельном ДТП, ... (1)
      Алексей Сергеевич-С„РѕС‚Рѕ
      Это все хорошо, но срок от 7-12 лет, ))) за две жизни и за оружие??? Дадут 7 выйдет через 4 и начнётся тоже самое если не хуже, вот в чем печаль сей басни((((
    • Копчик С. 02.03.2017
      Заява Штабу блокади торгівлі з ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      В Покрове (Артемовске) просто согнали людей..Кто-то неплохо организовал.. В мозгах у людей полная каша, но что удивляться.. Против блокады идёт информационная атака с стороны как Кремля, как ДНР и ЛНР, так и украинской правящей верхушки. Не странно ли?
      На редуте возле Торецка, ситуация была сложнее.. Там подослали ещё титушек, которые пытались разблокировать состав с углем. А стоимость такого состава ( там 47 вагонов по 60 тонн антрацита) не один миллион гривен. Это на заметку тем, что мы ездим на блокаду за деньги: там каждому бы дали по сто тысяч, что бы состав пропустили.Но там, не было даже такой мысли ни у кого! Родиной не торгуют! Четыре никопольчанина там тоже были, жаль уехали рано и не смогли помочь нашим ребятам.
      А основная задача была - провокация! Спровоцировать на применение оружия, что бы кто-то погиб..Тогда бы полиция смело бы разогнала всех. Потому и дежурят там сутками две машины с оперативниками полиции и СБУ...Наблюдают, но не влазят..ждут...
      Противно! На фронте более всё понятно: там враг, он нападает, ты стреляешь , защищаешь. А тут приходится смотреть по кругу: опасаться своей полиции, своих граждан и засланных титушек. Пока эти барыги заробатывают, война не закончится!
    • nikopol2015 01.03.2017
      Как НЕ работает горгаз или Не ... (1)
      nikopol2015-С„РѕС‚Рѕ
      В и тоге приехал газ... без оборудования!
      Подтянул гайки и сказал что все ок....
    • Pаиса 28.02.2017
      Кто напал на машину никопольск ... (2)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      На сегодняшний день, есть хоть какие-то подвижки в поиске "рубильщиков" ?
    • Копчик С. 28.02.2017
      В Никополе обокрали образцовую ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Жаль... Надежды, конечно, найти мало... Разве что по ломбардам, постоянно просматривать..
      Интересный факт, что в Доме Детского Творчества до сих пор нет отопления, так бы и не было воровства.
      Пресс служба Городского Совета , каждую неделю выдает ролики " Чи тепло в ком.закладах..." Жду сюжет про Дом Детского творчества!!!! Хотя в апреле, с весенним солнышком, отрапортуют!
    • Pаиса 28.02.2017
      В Никополе обокрали образцовую ... (2)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Очень очень грустно....... Очень очень надеюсь, что найдётся!
    • Копчик С. 28.02.2017
      СМОТРЕТЬ МУЛЬТИКИ. ЗАЧЕМ САВЧЕ ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Боевики и барыги ДНР и ЛНР уважают только силу и деньги! Всё! А украинская политика только подстраивается под что-то или кого то.. Надо давно начинать свою игру и диктовать свои условия, там где мы только можем. Уверен, что блокада торговли с боевиками - верный путь.. Один состав с углем или лесом, можно обменять на десятки наших ребят в плену. Но барыги по обе стороны фронта никогда не захотят терять десятки миллионов теневой прибыли. Два года нам обещают навести порядок и полный ноль! Теперь министр энергетики рассказывает, что это бартер, а другие кричат что они платят налоги.. Бартер - это вообще уникальная схема, что бы уйти от налогов и заработать в карман. Но сейчас, в ДНР и ЛНР засуетились..Останавливаются заводы и шахты... Пугают, что уголь будут продавать в РФ :)) Кому он там нужен? :))
      А лиди с ДНР и ЛНР рассказывают, что и как... Украинских продуктов там масса, плюс коммунальные платежи минимальные, по сравнению с нашими..правда и зарплата не очень.. Но вопрос для тех, кто кричит, что мы одна территория и одно целое с ЛНР и ДНР: Почему у нас электроенергия для населения, с марта будет дороже в шесть раз, чем в ДНР и ЛНР ?! Мы должны оплачивать ещё и долги ДНР и ЛНР. Я отказываюсь оплачивать электроэнергию боевикам! Это чмо днем пойдет постреляет в моих побратимов, усыпит снарядами города моей страны, а вечером будет греться у электрокамина за наш счет?! Какой бред и цинизм. И всему виной жадность этих барыг у власти, с любой стороны фронта!
    • Копчик С. 27.02.2017
      УПЦ Московского патриархата по ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Навіщо далеко ходити: Наглядний приклад Нікополь!
      Нагадаю, які були дебати по спробі протягнути будівництво храму УПЦ МП в центрі міста, на території скверу!
      А питання незаконно побудованих господарських споруд та туалету на міському кладовище?! Питання переносу туалету, який заважає створенню Алеї загиблих захисників України, вже рік триває на рівні мера! Хоча це питання вирішується легко, достатньо відкрити Законодавство України та Положення про місце поховання.. Думаю, що це питання , скоро ми будемо змушенні винести на рівень губернатора і далі.
      Но це ж повна дурість та ігнорування чиновниками своїх обов'язків!
      Я завжди толерантно відносився до всіх конфесій і до УПЦ МП, також. Маю надію, що найближчим часом, церковні служителі знайдуть спільне - Служіння Богу та людям! Бо суперечки чую лише про майно, будівництво та гроші. Так забувають про Бога! Бажаю всім злагоди!
    • Виктор Артеменко 27.02.2017
      Ну-мо хлопці! (фото, відео) (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Arta
      Придумывают черт знает,что. Почему не восстановить начальную военную подготовку в школах, возродить клуб "ДЕСАНТНИК".Что было в этом плохого? Кому оно мешало? Сколько не задействованных офицеров запаса, ребят,которые были в АТО и служили в ВСУ.
      При чем тут одно к другому? И что значит
      Цитата: Arta
      Придумывают черт знает,что.
      А вы кроме НВП что то можете придумать? Для детей.

      И еще, аноним Arta, согласно правил сайта заполните профиль. Т.е. представьтесь кто вы.

      А так же можете рассказать нам что ЛИЧНО вы сделали для возрождения НВП в школах, кроме как оставить комментарий под материалом этого прекрасного детского мероприятия.

      Считаю подобных мероприятий должно быть как можно больше. МОЛОДЦЫ!
    • Pаиса 27.02.2017
      Посетите канал в ютубе "Никоп ... (1)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Из свежего:

      https://www.youtube.com/watch?v=527f91JUI_8
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