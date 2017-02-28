Внимание! газета ГОРОД Никополь сменили почту 

Жаль... Надежды, конечно, найти мало... Разве что по ломбардам, постоянно просматривать.. Интересный факт, что в Доме Детского Творчества до сих пор нет отопления, так бы и не было воровства. Пресс служба Городского Совета , каждую неделю выдает ролики " Чи тепло в ком.закладах..." Жду сюжет про Дом Детского творчества!!!! Хотя в апреле, с весенним солнышком, отрапортуют!
Боевики и барыги ДНР и ЛНР уважают только силу и деньги! Всё! А украинская политика только подстраивается под что-то или кого то.. Надо давно начинать свою игру и диктовать свои условия, там где мы только можем. Уверен, что блокада торговли с боевиками - верный путь.. Один состав с углем или лесом, можно обменять на десятки наших ребят в плену. Но барыги по обе стороны фронта никогда не захотят терять десятки миллионов теневой прибыли. Два года нам обещают навести порядок и полный ноль! Теперь министр энергетики рассказывает, что это бартер, а другие кричат что они платят налоги.. Бартер - это вообще уникальная схема, что бы уйти от налогов и заработать в карман. Но сейчас, в ДНР и ЛНР засуетились..Останавливаются заводы и шахты... Пугают, что уголь будут продавать в РФ :)) Кому он там нужен? :)) А лиди с ДНР и ЛНР рассказывают, что и как... Украинских продуктов там масса, плюс коммунальные платежи минимальные, по сравнению с нашими..правда и зарплата не очень.. Но вопрос для тех, кто кричит, что мы одна территория и одно целое с ЛНР и ДНР: Почему у нас электроенергия для населения, с марта будет дороже в шесть раз, чем в ДНР и ЛНР ?! Мы должны оплачивать ещё и долги ДНР и ЛНР. Я отказываюсь оплачивать электроэнергию боевикам! Это чмо днем пойдет постреляет в моих побратимов, усыпит снарядами города моей страны, а вечером будет греться у электрокамина за наш счет?! Какой бред и цинизм. И всему виной жадность этих барыг у власти, с любой стороны фронта!
Навіщо далеко ходити: Наглядний приклад Нікополь! Нагадаю, які були дебати по спробі протягнути будівництво храму УПЦ МП в центрі міста, на території скверу! А питання незаконно побудованих господарських споруд та туалету на міському кладовище?! Питання переносу туалету, який заважає створенню Алеї загиблих захисників України, вже рік триває на рівні мера! Хоча це питання вирішується легко, достатньо відкрити Законодавство України та Положення про місце поховання.. Думаю, що це питання , скоро ми будемо змушенні винести на рівень губернатора і далі. Но це ж повна дурість та ігнорування чиновниками своїх обов'язків! Я завжди толерантно відносився до всіх конфесій і до УПЦ МП, також. Маю надію, що найближчим часом, церковні служителі знайдуть спільне - Служіння Богу та людям! Бо суперечки чую лише про майно, будівництво та гроші. Так забувають про Бога! Бажаю всім злагоди!
Придумывают черт знает,что. Почему не восстановить начальную военную подготовку в школах, возродить клуб "ДЕСАНТНИК".Что было в этом плохого? Кому оно мешало? Сколько не задействованных офицеров запаса, ребят,которые были в АТО и служили в ВСУ.
При чем тут одно к другому? И что значит
Цитата: Arta
Придумывают черт знает,что.
А вы кроме НВП что то можете придумать? Для детей.
И еще, аноним Arta, согласно правил сайта заполните профиль. Т.е. представьтесь кто вы.
А так же можете рассказать нам что ЛИЧНО вы сделали для возрождения НВП в школах, кроме как оставить комментарий под материалом этого прекрасного детского мероприятия.
Считаю подобных мероприятий должно быть как можно больше. МОЛОДЦЫ!
Нічого дивного, що Московський Патріархат в Україні перейшов у нову фазу привласнення собі того, чого йому ніколи не належило. Захоплює не тільки духовне, але вже й матеріальне. А це на хвилинку, в той час коли наш Нікопольський благочиннй ієромонах Меркурій був переведений саме з Росії, де існував єдиний храм Київського Патріархату, який саме ця ж Московська Патріархія рішенням московського суду найближчим часом цинічно зруйнує бульдозерами, а після того виставить Київському Патріархату рахунок понад один мільон рублів за виконану ними варварську роботу. І це тоді, коли в Україні Московський Патріархат торжествує з 12 000 приходів, монастирів та лаврами. Поки не перейдемо до дій Донбас не тільки буде «торжествувати», але незабаром прийде й до нас!!!
Специ феесбешні добре "попрацювали" з Надіею, останя чітко виконує задачу про необхідність сідати за стіл переговорів з представниками ОРДЛО, що це внутрішній конфлікт в Україні і з Росії потрібно знімати санкції. Позитив, що рідні та близькі змогли побачити бранців.
Уступив в полуфинале в упорной борьбе мастерам из Днепра, выступающим в суперлиге, ВК « Громадська Сила – Никополь» завоевал бронзовые медали !!!. Капитан команды ВК «« Громадська Сила –Никополь» , Мастер Спорта Украины , Директор коммунального предприятия « Спорт для всех» Андрей Муравчиков – лучший игрок Кубка !
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