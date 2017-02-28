Заява Штабу блокади торгівлі з окупантами щодо спроби штурму редуту "16 добровольчого батальйону" біля станції Кривий Торець
Штаб блокади торгівлі з окупантами звинувачує в організації сьогоднішньої провокації керівництво Донецької поліції та керівництво МВС.
Сьогодні, 28 лютого 2017 року, редути Штабу блокади були одночасно атаковані у двох точках: редут "Запоріжжя” в Бахмуті та редут "16 добровольчого батальйону” у Кривому Торці. Нападники діяли по заздалегідь відпрацьованому сценарію, однаковому в обох місцях. З початку з'явилось телебачення, потім - групи "бабусь” із закликами припинити блокаду. Потім, під прикриттям "бабусь”, була спроба силового захоплення підготованими групами "тітушок”. До місць інциндентів заздалегідь були підігнані пожежні машини та карети швидкої допомоги. Поліція в інциндент не втручалась.
В Бахмуті гарнізону редуту "Запоріжжя” вдалось запобігти силовому протистоянню, проте на редуті "16 добровольчого батальйону” у Кривому Торці, де людей було менше, події пішли зовсім по іншому сценарію. Була проведена скоординована атака силами більш ніж 50 "тітушок”, що мали військовий вишкіл та не приховували своїх стосунків з працівниками місцевої поліції.
В результаті спроби захоплння редуту і поїздів з вугіллям, що заблоковані на рельсах, троє ветеранів Війни за Незалежність отримали ушкодження різної тяжкості (ножове поранення, перолом ноги та черепно-мозкова травма). Ветеранами Війни за Незалежність було зроблено кілька пострілів у повітря з офіційно зареєстрованої зброї, проте її застосуванню на ураження вдалося запобігти.
Після цього нападники деякий час ще блокували редут при повній бездіяльності поліції. Потім, при підході підкріплень блокадників з інших редутів, "тітушки” покинули місце подій. Через деякий час начальник Донецької поліції Аброськін заявив про затримання 37 "нападників” і про те, що все це було наслідком якогось "конфлікту”.
Штаб блокади заявляє, що вважає всі ці події провокацією керівництва МВС та Донецької полції з метою змусити гарнізони редутів застосувати зброю з метою захисту та отримати "моральне” право на "силовий” розгін редуту.
Всі ці події відбувались одночасно із засіданням кабінету міністрів, де міністр МВС Аваков зажадав для себе повноважень на озброєний розгін учасників блокади. Штаб підкреслює, що саме такий сценарій розвитку подій був зірваний ветеранами 6 лютого 2017 року, коли ветеранами було затримано 6 автобусів з тітушками на під'їзді до Бахмута, після чого відбулось відоме побиття спецназом поліціїї учасників блокади.
Штаб блокади торгівлі з окупантами вважає, що дані провокації влаштовуються з метою виконання команд керівництва країни-агресора, які протягом останніх двох днів, неодноразово виступали з вимогою до влади України розігнати торгівельну блокаду, яка наносить збитки інтересам РФ, а також так званих "ЛНР-ДНР”.
Штаб блокади торгівлі з окупанатми закликає патріотів України терміново прибути на допомогу гарнізонам редутів блокади для того, щоб захистити мирних громадян, що на них знаходяться. Всі учасники блокади були готові віддати життя за Україну у 2014-2016 роках на передовій, вони готові захищати Україну не дивлячись на весь ризик та погрози і в 2017 році.
Жаль... Надежды, конечно, найти мало... Разве что по ломбардам, постоянно просматривать.. Интересный факт, что в Доме Детского Творчества до сих пор нет отопления, так бы и не было воровства. Пресс служба Городского Совета , каждую неделю выдает ролики " Чи тепло в ком.закладах..." Жду сюжет про Дом Детского творчества!!!! Хотя в апреле, с весенним солнышком, отрапортуют!
Боевики и барыги ДНР и ЛНР уважают только силу и деньги! Всё! А украинская политика только подстраивается под что-то или кого то.. Надо давно начинать свою игру и диктовать свои условия, там где мы только можем. Уверен, что блокада торговли с боевиками - верный путь.. Один состав с углем или лесом, можно обменять на десятки наших ребят в плену. Но барыги по обе стороны фронта никогда не захотят терять десятки миллионов теневой прибыли. Два года нам обещают навести порядок и полный ноль! Теперь министр энергетики рассказывает, что это бартер, а другие кричат что они платят налоги.. Бартер - это вообще уникальная схема, что бы уйти от налогов и заработать в карман. Но сейчас, в ДНР и ЛНР засуетились..Останавливаются заводы и шахты... Пугают, что уголь будут продавать в РФ :)) Кому он там нужен? :)) А лиди с ДНР и ЛНР рассказывают, что и как... Украинских продуктов там масса, плюс коммунальные платежи минимальные, по сравнению с нашими..правда и зарплата не очень.. Но вопрос для тех, кто кричит, что мы одна территория и одно целое с ЛНР и ДНР: Почему у нас электроенергия для населения, с марта будет дороже в шесть раз, чем в ДНР и ЛНР ?! Мы должны оплачивать ещё и долги ДНР и ЛНР. Я отказываюсь оплачивать электроэнергию боевикам! Это чмо днем пойдет постреляет в моих побратимов, усыпит снарядами города моей страны, а вечером будет греться у электрокамина за наш счет?! Какой бред и цинизм. И всему виной жадность этих барыг у власти, с любой стороны фронта!
Навіщо далеко ходити: Наглядний приклад Нікополь! Нагадаю, які були дебати по спробі протягнути будівництво храму УПЦ МП в центрі міста, на території скверу! А питання незаконно побудованих господарських споруд та туалету на міському кладовище?! Питання переносу туалету, який заважає створенню Алеї загиблих захисників України, вже рік триває на рівні мера! Хоча це питання вирішується легко, достатньо відкрити Законодавство України та Положення про місце поховання.. Думаю, що це питання , скоро ми будемо змушенні винести на рівень губернатора і далі. Но це ж повна дурість та ігнорування чиновниками своїх обов'язків! Я завжди толерантно відносився до всіх конфесій і до УПЦ МП, також. Маю надію, що найближчим часом, церковні служителі знайдуть спільне - Служіння Богу та людям! Бо суперечки чую лише про майно, будівництво та гроші. Так забувають про Бога! Бажаю всім злагоди!
Придумывают черт знает,что. Почему не восстановить начальную военную подготовку в школах, возродить клуб "ДЕСАНТНИК".Что было в этом плохого? Кому оно мешало? Сколько не задействованных офицеров запаса, ребят,которые были в АТО и служили в ВСУ.
При чем тут одно к другому? И что значит
Цитата: Arta
Придумывают черт знает,что.
А вы кроме НВП что то можете придумать? Для детей.
И еще, аноним Arta, согласно правил сайта заполните профиль. Т.е. представьтесь кто вы.
А так же можете рассказать нам что ЛИЧНО вы сделали для возрождения НВП в школах, кроме как оставить комментарий под материалом этого прекрасного детского мероприятия.
Считаю подобных мероприятий должно быть как можно больше. МОЛОДЦЫ!
Нічого дивного, що Московський Патріархат в Україні перейшов у нову фазу привласнення собі того, чого йому ніколи не належило. Захоплює не тільки духовне, але вже й матеріальне. А це на хвилинку, в той час коли наш Нікопольський благочиннй ієромонах Меркурій був переведений саме з Росії, де існував єдиний храм Київського Патріархату, який саме ця ж Московська Патріархія рішенням московського суду найближчим часом цинічно зруйнує бульдозерами, а після того виставить Київському Патріархату рахунок понад один мільон рублів за виконану ними варварську роботу. І це тоді, коли в Україні Московський Патріархат торжествує з 12 000 приходів, монастирів та лаврами. Поки не перейдемо до дій Донбас не тільки буде «торжествувати», але незабаром прийде й до нас!!!
Специ феесбешні добре "попрацювали" з Надіею, останя чітко виконує задачу про необхідність сідати за стіл переговорів з представниками ОРДЛО, що це внутрішній конфлікт в Україні і з Росії потрібно знімати санкції. Позитив, що рідні та близькі змогли побачити бранців.
Уступив в полуфинале в упорной борьбе мастерам из Днепра, выступающим в суперлиге, ВК « Громадська Сила – Никополь» завоевал бронзовые медали !!!. Капитан команды ВК «« Громадська Сила –Никополь» , Мастер Спорта Украины , Директор коммунального предприятия « Спорт для всех» Андрей Муравчиков – лучший игрок Кубка !
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