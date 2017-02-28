Заява Штабу блокади торгівлі з окупантами щодо спроби штурму редуту "16 добровольчого батальйону" біля станції Кривий Торець

Штаб блокади торгівлі з окупантами звинувачує в організації сьогоднішньої провокації керівництво Донецької поліції та керівництво МВС.





Сьогодні, 28 лютого 2017 року, редути Штабу блокади були одночасно атаковані у двох точках: редут "Запоріжжя” в Бахмуті та редут "16 добровольчого батальйону” у Кривому Торці. Нападники діяли по заздалегідь відпрацьованому сценарію, однаковому в обох місцях. З початку з'явилось телебачення, потім - групи "бабусь” із закликами припинити блокаду. Потім, під прикриттям "бабусь”, була спроба силового захоплення підготованими групами "тітушок”. До місць інциндентів заздалегідь були підігнані пожежні машини та карети швидкої допомоги. Поліція в інциндент не втручалась.

В Бахмуті гарнізону редуту "Запоріжжя” вдалось запобігти силовому протистоянню, проте на редуті "16 добровольчого батальйону” у Кривому Торці, де людей було менше, події пішли зовсім по іншому сценарію. Була проведена скоординована атака силами більш ніж 50 "тітушок”, що мали військовий вишкіл та не приховували своїх стосунків з працівниками місцевої поліції.

В результаті спроби захоплння редуту і поїздів з вугіллям, що заблоковані на рельсах, троє ветеранів Війни за Незалежність отримали ушкодження різної тяжкості (ножове поранення, перолом ноги та черепно-мозкова травма). Ветеранами Війни за Незалежність було зроблено кілька пострілів у повітря з офіційно зареєстрованої зброї, проте її застосуванню на ураження вдалося запобігти.

Після цього нападники деякий час ще блокували редут при повній бездіяльності поліції. Потім, при підході підкріплень блокадників з інших редутів, "тітушки” покинули місце подій. Через деякий час начальник Донецької поліції Аброськін заявив про затримання 37 "нападників” і про те, що все це було наслідком якогось "конфлікту”.

Штаб блокади заявляє, що вважає всі ці події провокацією керівництва МВС та Донецької полції з метою змусити гарнізони редутів застосувати зброю з метою захисту та отримати "моральне” право на "силовий” розгін редуту.

Всі ці події відбувались одночасно із засіданням кабінету міністрів, де міністр МВС Аваков зажадав для себе повноважень на озброєний розгін учасників блокади. Штаб підкреслює, що саме такий сценарій розвитку подій був зірваний ветеранами 6 лютого 2017 року, коли ветеранами було затримано 6 автобусів з тітушками на під'їзді до Бахмута, після чого відбулось відоме побиття спецназом поліціїї учасників блокади.

Штаб блокади торгівлі з окупантами вважає, що дані провокації влаштовуються з метою виконання команд керівництва країни-агресора, які протягом останніх двох днів, неодноразово виступали з вимогою до влади України розігнати торгівельну блокаду, яка наносить збитки інтересам РФ, а також так званих "ЛНР-ДНР”.

Штаб блокади торгівлі з окупанатми закликає патріотів України терміново прибути на допомогу гарнізонам редутів блокади для того, щоб захистити мирних громадян, що на них знаходяться. Всі учасники блокади були готові віддати життя за Україну у 2014-2016 роках на передовій, вони готові захищати Україну не дивлячись на весь ризик та погрози і в 2017 році.

Разом до перемоги! Слава Україні!





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