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Криминал / Виктор Артеменко: Правду говорят - Друзья познаются в беде (Сегодня, 13:52)
Вчера забрал с полиции поврежденный автомобиль и отогнал на СТО "Авто-Арт". Которым доверяю и хочу напомнить что всегда помогали мне в подготовке этого авто для поездок в АТО.
Повреждения оказались серьезней чем казалось на первый взгляд. Видимо удара было не два а три. Крыша оказалась пробита, люк и система его подачи - в хлам, и нарушена электрика. Но настоящие друзья сразу откликнулись помочь. Сами. И думаю в понедельник - вторник выеду как на новенькой (люк должен прийти новой почтой). Этим материалом ни кого ни о чем не прошу, и ни каких номеров карточек отправлять не буду. Я справлюсь, с друзьями справлюсь. И каждому сам скажу спасибо.
Главная задача остается РАСКРЫТЬ, а это информация - вот тут от помощи не откажусь.
Сам для себя сделал выводы: Без оружия ни шагу. Но основной уклон сделаю на видео фиксацию. И тут не только деньги. Вот в Вольвочке есть видеорегистратор, ну почему было не настроить его на постоянную работу. Почему не установить такой который будет все отправлять куда ни будь на "облако". И ведь думал об этом.
Сейчас все было бы по другому...
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 109 » Комментариев:0
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