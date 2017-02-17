Не верю своим глазам. Россия и Уругвай договорились не размещать оружие в космосе

Совместное заявление Российской Федерации и Восточной Республики Уругвай о предупреждении гонки вооружений в космическом пространстве



Российская Федерация и Восточная Республика Уругвай, отмечая значимость космической деятельности как важного фактора социально-экономического и научно-технического развития государств и её роль в обеспечении национальной и международной безопасности; Российская Федерация и Восточная Республика Уругвай, отмечая значимость космической деятельности как важного фактора социально-экономического и научно-технического развития государств и её роль в обеспечении национальной и международной безопасности;





признавая общий интерес всего человечества в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях;





выражая озабоченность возможностью гонки вооружений в космическом пространстве и его превращения в арену военной конфронтации;





отдавая себе отчёт в том, что гонка вооружений в космическом пространстве создала бы серьёзную опасность для международного мира и безопасности;





вновь подтверждают необходимость выработки и принятия практических мер для заключения соглашений по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, а также важность и срочность предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве;





ссылаясь на обязательство государств соблюдать положения Устава ООН, касающиеся применения или угрозы применения силы в международных отношениях;





заявляют, что приложат все возможные усилия с тем, чтобы предотвратить превращение космического пространства в арену военной конфронтации и обеспечить безопасность мирной космической деятельности;





Российская Федерация и Восточная Республика Уругвай не будут первыми размещать в космическом пространстве оружие любого вида и призывают государства, обладающие космическим потенциалом, последовать этому примеру с тем, чтобы оружие в космосе никогда не появилось.





Подписано в Москве 16 февраля 2017 года.

0

Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях: