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На России / Не верю своим глазам. Россия и Уругвай договорились не размещать оружие в космосе (Сегодня, 09:45)
Совместное заявление Российской Федерации и Восточной Республики Уругвай о предупреждении гонки вооружений в космическом пространстве
Российская Федерация и Восточная Республика Уругвай, отмечая значимость космической деятельности как важного фактора социально-экономического и научно-технического развития государств и её роль в обеспечении национальной и международной безопасности;
признавая общий интерес всего человечества в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях;
выражая озабоченность возможностью гонки вооружений в космическом пространстве и его превращения в арену военной конфронтации;
отдавая себе отчёт в том, что гонка вооружений в космическом пространстве создала бы серьёзную опасность для международного мира и безопасности;
вновь подтверждают необходимость выработки и принятия практических мер для заключения соглашений по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, а также важность и срочность предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве;
ссылаясь на обязательство государств соблюдать положения Устава ООН, касающиеся применения или угрозы применения силы в международных отношениях;
заявляют, что приложат все возможные усилия с тем, чтобы предотвратить превращение космического пространства в арену военной конфронтации и обеспечить безопасность мирной космической деятельности;
Российская Федерация и Восточная Республика Уругвай не будут первыми размещать в космическом пространстве оружие любого вида и призывают государства, обладающие космическим потенциалом, последовать этому примеру с тем, чтобы оружие в космосе никогда не появилось.
Подписано в Москве 16 февраля 2017 года.
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: На России » Просмотров: 5 » Комментариев:0
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