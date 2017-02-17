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На России / Не верю своим глазам. Россия и Уругвай договорились не размещать оружие в космосе (Сегодня, 09:45)

Совместное заявление Российской Федерации и Восточной Республики Уругвай о предупреждении гонки вооружений в космическом пространстве

Российская Федерация и Восточная Республика Уругвай, отмечая значимость космической деятельности как важного фактора социально-экономического и научно-технического развития государств и её роль в обеспечении национальной и международной безопасности;

признавая общий интерес всего человечества в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях;

выражая озабоченность возможностью гонки вооружений в космическом пространстве и его превращения в арену военной конфронтации;

отдавая себе отчёт в том, что гонка вооружений в космическом пространстве создала бы серьёзную опасность для международного мира и безопасности;

вновь подтверждают необходимость выработки и принятия практических мер для заключения соглашений по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, а также важность и срочность предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве;

ссылаясь на обязательство государств соблюдать положения Устава ООН, касающиеся применения или угрозы применения силы в международных отношениях;

заявляют, что приложат все возможные усилия с тем, чтобы предотвратить превращение космического пространства в арену военной конфронтации и обеспечить безопасность мирной космической деятельности;

Российская Федерация и Восточная Республика Уругвай не будут первыми размещать в космическом пространстве оружие любого вида и призывают государства, обладающие космическим потенциалом, последовать этому примеру с тем, чтобы оружие в космосе никогда не появилось.

Подписано в Москве 16 февраля 2017 года.

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: На России » Просмотров: 5 » Комментариев:0

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      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Вот Сергей Петрович вроде все знает, а сравнение неудачное. В Покрове пошли путём установки потребителям газовых конвекторов, что не повлекло за собой дополнительной нагрузки на электросети. Поэтому такой картины, как в Никополе и быть не могло. А вот Марганец столкнулся с теми же проблемами. Но все равно шаг единственно верный, экономия и качество услуги уже видны.
    • Pаиса 16.02.2017
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      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      а наших діток не взяли на концерт, діти готували мікс з бальноспортивних танців зі складними переходами

      У ваших ще все попереду :) Концерт був захоплюючий, дві години суцільного задоволення від артистів і доброї атмосфери..... Думаю, хто не зміг прийти - той долучиться до допомоги БФ "Дітям Нікополя"

      ВІктор Анатолійович, дякую що не відмовляєте у таких пуплікаціях на сторінках Вашого видання. Можливо, хтось своєчасно узнав інформацію та пішов на концерт.
    • Василий 15.02.2017
      Приглашают дети! Очередной бла ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      а наших діток не взяли на концерт, діти готували мікс з бальноспортивних танців зі складними переходами як для бст, і діти хоч і бальники, але готували й гопак.
      що ж, запрошуємо організаторів благодійного концерту на конкурс з бст 19 березня який відбудеться у приміщенні що на відео зараз.
      Благодійний концерт це добро яке сіється з поміж людей, і правильно якщо воно починається з дитинства.
    • Копчик С. 15.02.2017
      Децентралізація опалення у Нік ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Сама децентрализация была необходима и неизбежна. Но Начинать её только в апреле прошлого года - была ошибка! Меморандум с ДТЕКом только в июле - вторая ошибка! Никто не ответил за то, что многие коммунальные учреждения подключили только в ноябре - декабре.
      Посмотрите ленту страницы энергоснабжения : сколько аварий и отключений! Кстати, сравните Никополь и Покров!
      https://www.facebook.com/groups/1219172921485121/
    • Виктор Артеменко 15.02.2017
      Не только в сказке или Как кот ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Pаиса
      Ну почти 2 годика прошло, после этих котят потомство ещё было? У этой парочки )

      Нет, и пока не планируем. Я очень тяжело расстаюсь с животными
    • Pаиса 15.02.2017
      Не только в сказке или Как кот ... (2)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      На котят, конечно, можно смотреть бесконечно :)
      Растопят любое сердце и запозитивят на целый день;)

      Ну почти 2 годика прошло, после этих котят потомство ещё было? У этой парочки )
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      Солидарен с дамами, которые высказались о преимуществах децентрализации отопления нашего города. Признаюсь, в начале был противником децентрализации. Но, как сказал незабвенный Иван Плющ "тільки дурень ніколи на протязі життя не міняє своїх поглядів"
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