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В газету от читателей / Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали.... (Сегодня, 10:03)
В этот раз в конкурсе приняли участие 22 ребенка в возрасте от пяти до 15-ти лет.
Конкурсная программа состояла из нескольких этапов. На суд зрителей были предоставлены конкурсы: визитка, домашнее задание, которое предусматривало изготовление поделок своими руками, и интервью.
Все девочки, без исключения, на отлично справлялись с поставленными заданиями. После прохождения конкурсного этапа жюри удалились на совещание, а зрителям представилась возможность на аукционе выкупить поделки от участниц за символическую цену. Все вырученные средства от продажи лотов направлены в помощь приюту бездомных животных города.
По решению жюри в самой маленькой категории (5-6 лет) все конкурсантки получили почетное звание «Снежная королева». Во второй категории (7-9 лет) первое место досталось Красняк Милане, второе место – Костюк Виктории. В третьей группе (10-11 лет) звание «Снежной королевы» получила Кончуковская Кира. Второе место – Алексеевец Анастасия. В старшей группе, где принимали участие девушки от 12 до 15 лет, титул «Снежная королева» достался Касьяновой Елене-Виктории. Второе почетное место и звание Фрейлин выборола Пенская Татьяна.
Также присутствующие принимали поздравления от заместителя городского головы Ольги Коник, депутата городского совета Александра Рыбакова и заместителя руководителя Никопольской организации партии «За життя» Юрия Мацко.
– Мы впервые выступаем партнерами в таком замечательном конкурсе, – сказал Юрий Мацко. – Тем не менее, наша организация уже оказывает поддержку различным городским мероприятиям, которые проводятся для детей, и спортивным соревнованиям. Мы считаем, что инвестиции в детей самые надежные и стопроцентно нужные для развития нашего государства.
От ВОО «Громадська сила» (Никополь) все конкурсантки получили короны, именные ленты и дипломы. От городской власти – познавательные экскурсии по городам Украины. Сладкие подарки были вручены конкурсанткам от партии «За життя». Также много разнообразных презентов получили девушки от спонсоров «Снежной королевы».
В Никополе выбрали «Снежную королеву»
( по материалам газеты " Громадська Сила" )
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Материал разместил(а) - Александр Рыбаков
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