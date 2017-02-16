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В газету от читателей / Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали.... (Сегодня, 10:03)

12 февраля в городе Никополе состоялся традиционный конкурс красоты «Снежная королева», организатором которого выступило модельное агентство «Триумф», а генеральным спонсором – ВОО «Громадська сила» (Никополь),
В этот раз в конкурсе приняли участие 22 ребенка в возрасте от пяти до 15-ти лет.

Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....

Конкурсная программа состояла из нескольких этапов. На суд зрителей были предоставлены конкурсы: визитка, домашнее задание, которое предусматривало изготовление поделок своими руками, и интервью.
 
Все девочки, без исключения, на отлично справлялись с поставленными заданиями. После прохождения конкурсного этапа жюри удалились на совещание, а зрителям представилась возможность на аукционе выкупить поделки от участниц за символическую цену. Все вырученные средства от продажи лотов направлены в помощь приюту бездомных животных города.
 
По решению жюри в самой маленькой категории (5-6 лет) все конкурсантки получили почетное звание «Снежная королева». Во второй категории (7-9 лет) первое место досталось Красняк Милане, второе место – Костюк Виктории. В третьей группе (10-11 лет) звание «Снежной королевы» получила Кончуковская Кира. Второе место – Алексеевец Анастасия. В старшей группе, где принимали участие девушки от 12 до 15 лет, титул «Снежная королева» достался Касьяновой Елене-Виктории. Второе почетное место и звание Фрейлин выборола Пенская Татьяна.
 
Также присутствующие принимали поздравления от заместителя городского головы Ольги Коник, депутата городского совета Александра Рыбакова и заместителя руководителя Никопольской организации партии «За життя» Юрия Мацко.
 
– Мы впервые выступаем партнерами в таком замечательном конкурсе, – сказал Юрий Мацко. – Тем не менее, наша организация уже оказывает поддержку различным городским мероприятиям, которые проводятся для детей, и спортивным соревнованиям. Мы считаем, что инвестиции в детей самые надежные и стопроцентно нужные для развития нашего государства.
 
От ВОО «Громадська сила» (Никополь) все конкурсантки получили короны, именные ленты и дипломы. От городской власти – познавательные экскурсии по городам Украины. Сладкие подарки были вручены конкурсанткам от партии «За життя». Также много разнообразных презентов получили девушки от спонсоров «Снежной королевы».

 Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....
Как в Никополе " Снежную Королёву" выбирали....

В Никополе выбрали «Снежную королеву»
( по материалам газеты " Громадська Сила" ) 
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Материал разместил(а) - Александр Рыбаков
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • Pаиса 16.02.2017
      Приглашают дети! Очередной бла ... (2)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      а наших діток не взяли на концерт, діти готували мікс з бальноспортивних танців зі складними переходами

      У ваших ще все попереду :) Концерт був захоплюючий, дві години суцільного задоволення від артистів і доброї атмосфери..... Думаю, хто не зміг прийти - той долучиться до допомоги БФ "Дітям Нікополя"

      ВІктор Анатолійович, дякую що не відмовляєте у таких пуплікаціях на сторінках Вашого видання. Можливо, хтось своєчасно узнав інформацію та пішов на концерт.
    • Василий 15.02.2017
      Приглашают дети! Очередной бла ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      а наших діток не взяли на концерт, діти готували мікс з бальноспортивних танців зі складними переходами як для бст, і діти хоч і бальники, але готували й гопак.
      що ж, запрошуємо організаторів благодійного концерту на конкурс з бст 19 березня який відбудеться у приміщенні що на відео зараз.
      Благодійний концерт це добро яке сіється з поміж людей, і правильно якщо воно починається з дитинства.
    • Копчик С. 15.02.2017
      Децентралізація опалення у Нік ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Сама децентрализация была необходима и неизбежна. Но Начинать её только в апреле прошлого года - была ошибка! Меморандум с ДТЕКом только в июле - вторая ошибка! Никто не ответил за то, что многие коммунальные учреждения подключили только в ноябре - декабре.
      Посмотрите ленту страницы энергоснабжения : сколько аварий и отключений! Кстати, сравните Никополь и Покров!
      https://www.facebook.com/groups/1219172921485121/
    • Виктор Артеменко 15.02.2017
      Не только в сказке или Как кот ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Pаиса
      Ну почти 2 годика прошло, после этих котят потомство ещё было? У этой парочки )

      Нет, и пока не планируем. Я очень тяжело расстаюсь с животными
    • Pаиса 15.02.2017
      Не только в сказке или Как кот ... (2)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      На котят, конечно, можно смотреть бесконечно :)
      Растопят любое сердце и запозитивят на целый день;)

      Ну почти 2 годика прошло, после этих котят потомство ещё было? У этой парочки )
    • Максим 15.02.2017
      Децентралізація опалення у Нік ... (2)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Солидарен с дамами, которые высказались о преимуществах децентрализации отопления нашего города. Признаюсь, в начале был противником децентрализации. Но, как сказал незабвенный Иван Плющ "тільки дурень ніколи на протязі життя не міняє своїх поглядів"
    • Копчик С. 15.02.2017
      Обыск в гостинице "Элит Клуба ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Хорошая новость! Обезьяна с гранатой - угроза обществу!
    • Кон 15.02.2017
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      Цитата: Виктор Артеменко
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      Если навсегда - это хорошо. Хочу, чтоб навсегда. В граните, от там, после поворота на Чкалово

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    • Алексей Савченко 14.02.2017
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