|
Криминал / Обыск в гостинице "Элит Клуба": две гранаты, ножи, патроны и т.д. (видео) (Сегодня, 19:23)
Вчера, примерно в 15 ч., в одном из люкс номеров гостиницы "Элит Клуб" сотрудниками Никопольской полиции совместно с СБУ проведен обыск в результате которого изъято помповое ружье и патроны к нему (без разрешительных документов), граната ф-1 с запалом, граната РГД -5 с запалом, ножи, патроны и др.
Владельцем данного арсенала оказался ранее судимый гражданин Украины который прибыл в наш город, с его слов, на несколько дней для встречи с людьми.
По имеющимся в редакции, не подтвержденным, данным задержанный гражданин перед приездом в Никополь так же проживал в не дешевой гостинице города Марганец где тоже "сорил" деньгами, вызывал к себе женщин легкого поведения которые в буквальном смысле жонглировали боеприпасами и т.д.
Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях:
В контакте, twitter, facebook, Однокласники, Google +, Мой мир, livejournal, Канал на youtube
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 97 » Комментариев:0
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
• Личный кабинет
• Новости по разделам
• Мы в соцсетях
• Популярное
• Обзоры
Система привілеїв та пільг для резервістів, які будуть залучені на навчальні збори з резервістами (до 3 місяців на рік)
Під час зборів резервісти можуть в добровільному порядку укласти контракт на продовження служби у військовому резерві Збройних Сил України у військовій частині за їх вибором.
Всего на сайте: 33
Пользователей: 0
Гостей: 33
|
На правах рекламмы Полезно
После окончания выпускник получает Свидетельство об окончании середньої специальной школи, имеет право сдать государственные экзамены на Аттестат зрелости, что подтверждает квалификацию.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...
Горячая линия
влажность:
давление:
ветер:
Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
Copyright © WEBoss.Net & Delphi
События Все события в городе и не только
Шановний Андрію Петровичу!
Прийміть найщиріші вітання з цієї нагоди!
Саме завдяки Вашому професіоналізму, відданості своїй справі та злагодженій командній роботі Нікополь активно розвивається та зберігає свою багату історію та славетні традиції.
Спорт Живая лента всего мира
Команда федерации Тайкан каратэ (г. Никополь) приняла участие в Чемпионате города Днепр по рукопашному бою
12 февраля 2017 г. в городе Днепр прошел открытый Чемпионат города по рукопашному бою, среди кадетов (14-15), юниоров (16-17) и взрослых (18+) в разделе легкий и дозированный контакт. Команда федерации Тайкан каратэ (г. Никополь) приняла участие в данном турнире.
Показать все теги