 Обыск в гостинице "Элит Клуба": две гранаты, ножи, патроны и т.д. (видео)

Вчера, примерно в 15 ч., в одном из люкс номеров гостиницы "Элит Клуб" сотрудниками Никопольской полиции совместно с СБУ проведен обыск в результате которого изъято помповое ружье и патроны к нему (без разрешительных документов), граната ф-1 с запалом, граната РГД -5 с запалом, ножи, патроны и др.





Владельцем данного арсенала оказался ранее судимый гражданин Украины который прибыл в наш город, с его слов, на несколько дней для встречи с людьми.

По имеющимся в редакции, не подтвержденным, данным задержанный гражданин перед приездом в Никополь так же проживал в не дешевой гостинице города Марганец где тоже "сорил" деньгами, вызывал к себе женщин легкого поведения которые в буквальном смысле жонглировали боеприпасами и т.д.





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