Сьогодні, 11 лютого свій День народження святкує Нікопольський міський голова Андрій ФІСАК 

Саме завдяки Вашому професіоналізму, відданості своїй справі та злагодженій командній роботі Нікополь активно розвивається та зберігає свою багату історію та славетні традиції.
Завдяки Вашій енергії та наполегливості, цілеспрямованості та працездатності, ерудиції та професіоналізму, вмінню знайти рішення складних питань, ми віримо, що для Вас стануть реальністю всі Ваші цілі.
Хай у Вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці - доброта, а у справах - мудрість та виваженість. Нехай і надалі доля буде прихильною до Вас, а щирі привітання додадуть життєвої сили та наснаги. Нехай людська шана буде подякою за Вашу плідну працю на благо нашого міста.
Бажаємо міцного здоров'я, родинного щастя та невичерпної енергії і наснаги у всіх Ваших справах.
Днями цей діагноз було виявлено серед свиней у Нікополі, тому надзвичайною протиепізоотичною комісією разом з комісією міської ради з питань ТЕБ і НС прийняте рішення про введення у місті карантину, який триватиме не менше 40 днів.
Щиро бажаю Андрію Петровичу залишитись в історії міста не звичайним черговим керівником, а дійсно реформатором та ефективним управлінцем! Сьогодні, ми створюємо майбутнє. Влада і гроші - це лише атрибути, а дійсна радість для людини - його благі дії. Бажаю більше позитивної енергетики від нікопольців!
Отличная статья,Борис,плохо,что мало прочитают,а ещё меньше дойдёт до сознания читающим. Тимошенко,Наливайченко уже были в штатах. Видно заручались поддержкой.Опять повсплывает го..но. ОТВЫКЛИ ЗА СЕБЯ БОРОТЬСЯ. Считают,кто то сделает.
Клише ставят на одном месте у коня , чтобы не перепутать, кто чьих будет. Статья явно заточена под определенный цели и задачи , а именно поделить на тех и на этих…… И не нужно смешивать репрессии Сталина , голодомор с форсированием Днепра и освобождением Никополя . Действительно 8 февраля 1944 - День освобождения Никополя от немецко фашистских войск и их приспешников, то есть предателей перешедших на сторону врага. Но это праздник для тех чьи деды, мужья, братья , сестры и отцы погибли в Великой Отечественной войне . Это не все , но их не мало. Вот статья и фильм опубликованный здесь, на сайте « Город Никополь» в День Освобождения Никополя 8 февраля 2012 года. События / С Днем Освобождения, Никополь! (видео архив) (7-02-2012, 16:41)
8 февраля наш город отмечает 68 годовщину со дня освобождения Никополя от немецко-фашистских захватчиков. В День освобождения города пройдут торжественные мероприятия, как дань памяти тем, кто положил свое здоровье и отдал жизни за то, чтобы сегодня мы жили под мирным небом. Битва за Никопольщину началась еще в начале декабря 1943 года в 40 км севернее Никополя, у села Лебединское, и только 8 февраля советским войскам удалось освободить наш город от фашистских захватчиков. В боях за Никополь погибли и умерли от ран 547 бойцов и командиров Красной армии. А в боях за Никопольский плацдарм свои головы сложили 35 тысяч воинов освободителей. Память о подвиге ветеранов, защищавших нашу Родину, останется в наших сердцах и сердцах грядущих поколений, навечно. Фiльм створено за iнiцiативи i сприяння народного депутата Михайла СОКОЛОВА
Велика вдячнiсть Нiкопольському державному краезнавчому музею та особисто заступнику директора Мирославу Жуковському за наданний матерiал Материал разместил(а) - redaktor http://www.nikopol.dp.ua/deve/267-s-dnem-osvobozhdeniya-nikopol.html Посмотрите фильм и подумайте над многим в том числе и над тем, почему ВДРУГ, в том году спустя всего 5 лет , День освобождения Никополя уже никого ЗДЕСЬ не заинтересовал… И вроде и праздник уже не праздник...Все течет и все меняется , кто-то в воздухе переобувается.....Но, дело такое ....
Придурки в истории рождаются парами, они порождают себе подобных, которые не разбираются в простых вещах. Когда русские в Сталинграде и под Москвой с автоматами--это освободители и победители, а когда они с автоматами в Прибалтике, в Польше, в Чехии и в Украине--это захватчики. Это касается как Сталина, так и Гитлера с Путлером. Так давайте отдельно праздновать победы и скорбить об угнетении.
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