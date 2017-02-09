Твори вихованців Школи мистецтв Покрова побачать у Шанхаї та Сполучених Штатах

Художники, музиканти й майстри театральної сцени – сьогодні заклад може презентувати себе у різних напрямках творчої діяльності, пишаючись результатами мистецького тандему викладачів й учнів.









Це вже друга перемога художнього відділу школи у Всеукраїнському конкурсі «Щаслива дитина – квітуча Україна». Організатори, відомі митці країни й не тільки, познайомилися з покровчанами минулоріч, дали високу оцінку і 2017-го. Мета конкурсу відкрити юних і талановитих, дати поштовх до подальшого самовираження й знайомства з художньою спільнотою світу. Конкурс будується на засадах співпраці, організатори називають це – «художник-художнику».

До суддівства запрошуються майстри з усієї України і кожен професійний митець обирає для себе кращу, на його погляд, роботу початківця і саме йому дарує власну картину. До таких переможців належить вихованка Тетяни Думчикової Діана Димченко, дівчинка винагороджена дипломом і картиною одеського художника Петра Нагуляка, решта учасників ексклюзивними календарями.

Зображене на картинах відповідає творчому настрою, світлому світосприйнятту піаністки, переможниці міжнародного конкурсу «Момент оф глорі», вихованки Олени Семенухи - Лізи Халявченко-Бабіч. Сонячна дівчинка стала справжнім послом миру, утверджуючи, що особливі діти є особливими у творчості. Це не перша перемога Лізи, й не остання.

Черговою сходинкою до вершини майстерністю став міжнародний конкурс «Підкори сцену» для ще однієї учениці школи – Марії Калініної. Вихованка театрального відділу, викладача Нелі Піхтіної, Марійка перемогла у номінації «художнє читання», посівши перше почесне місце.

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Справжньою сенсацією стала новина, що роботи Аріани Головчиць, Аліси Свищ побачать у Шанхаї. А Микити Пугача, Валерії Лободи, Єви Півишевої, Поліни Глущенко, Єви Єфименко, Лізи Черниш – у Сполучених Штатах. Юні художники учні Тетяни Думчикової, разом з їхніми картинами до Штатів поїде і робота Поліни Махової, вихованки Тетяни Дмитрук. Усього з України відібрано 60 картин.Такі вагомі досягнення увійшли до «золотої скарбнички» школи, де плекають самобутні таланти, допомагаючи їм іти мистецькою дорогою.