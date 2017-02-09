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город Покров / Твори вихованців Школи мистецтв Покрова побачать у Шанхаї та Сполучених Штатах (Вчера, 19:47)

Художники, музиканти й майстри театральної сцени – сьогодні заклад може презентувати себе у різних напрямках творчої діяльності, пишаючись результатами мистецького тандему викладачів й учнів.

Твори вихованців Школи мистецтв Покрова побачать у Шанхаї та Сполучених Штатах
Твори вихованців Школи мистецтв Покрова побачать у Шанхаї та Сполучених Штатах
Твори вихованців Школи мистецтв Покрова побачать у Шанхаї та Сполучених Штатах
Твори вихованців Школи мистецтв Покрова побачать у Шанхаї та Сполучених Штатах
Твори вихованців Школи мистецтв Покрова побачать у Шанхаї та Сполучених Штатах

Справжньою сенсацією стала новина, що роботи Аріани Головчиць, Аліси Свищ побачать у Шанхаї. А Микити Пугача, Валерії Лободи, Єви Півишевої, Поліни Глущенко, Єви Єфименко, Лізи Черниш – у Сполучених Штатах. Юні художники учні Тетяни Думчикової, разом з їхніми картинами до Штатів поїде і робота Поліни Махової, вихованки Тетяни Дмитрук. Усього з України відібрано 60 картин.
 
Це вже друга перемога художнього відділу школи у Всеукраїнському конкурсі «Щаслива дитина – квітуча Україна». Організатори, відомі митці країни й не тільки, познайомилися з покровчанами минулоріч, дали високу оцінку і 2017-го. Мета конкурсу відкрити юних і талановитих, дати поштовх до подальшого самовираження й знайомства з художньою спільнотою світу. Конкурс будується на засадах співпраці, організатори називають це – «художник-художнику».
 
До суддівства запрошуються майстри з усієї України і кожен професійний митець обирає для себе кращу, на його погляд, роботу початківця і саме йому дарує власну картину. До таких переможців належить вихованка Тетяни Думчикової Діана Димченко, дівчинка винагороджена дипломом і картиною одеського художника Петра Нагуляка, решта учасників ексклюзивними календарями.
 
Зображене на картинах відповідає творчому настрою, світлому світосприйнятту піаністки, переможниці міжнародного конкурсу «Момент оф глорі», вихованки Олени Семенухи - Лізи Халявченко-Бабіч. Сонячна дівчинка стала справжнім послом миру, утверджуючи, що особливі діти є особливими у творчості. Це не перша перемога Лізи, й не остання.
 
Черговою сходинкою до вершини майстерністю став міжнародний конкурс «Підкори сцену» для ще однієї учениці школи – Марії Калініної. Вихованка театрального відділу, викладача Нелі Піхтіної, Марійка перемогла у номінації «художнє читання», посівши перше почесне місце.
Такі вагомі досягнення увійшли до «золотої скарбнички» школи, де плекають самобутні таланти, допомагаючи їм іти мистецькою дорогою.
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Материал разместил(а) - пресс-служба г.Покров
» Категория: город Покров » Просмотров: 198 » Комментариев:0

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    • Александр Рыбаков 09.02.2017
      Андрій Клос: Синдром „визволен ... (5)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Клише ставят на одном месте у коня , чтобы не перепутать, кто чьих будет. Статья явно заточена под определенный цели и задачи , а именно поделить на тех и на этих…… И не нужно смешивать репрессии Сталина , голодомор с форсированием Днепра и освобождением Никополя . Действительно 8 февраля 1944 - День освобождения Никополя от немецко фашистских войск и их приспешников, то есть предателей перешедших на сторону врага. Но это праздник для тех чьи деды, мужья, братья , сестры и отцы погибли в Великой Отечественной войне . Это не все , но их не мало. Вот статья и фильм опубликованный здесь, на сайте « Город Никополь» в День Освобождения Никополя 8 февраля 2012 года.
      События / С Днем Освобождения, Никополь! (видео архив) (7-02-2012, 16:41)

      8 февраля наш город отмечает 68 годовщину со дня освобождения Никополя от немецко-фашистских захватчиков.
      В День освобождения города пройдут торжественные мероприятия, как дань памяти тем, кто положил свое здоровье и отдал жизни за то, чтобы сегодня мы жили под мирным небом.
      Битва за Никопольщину началась еще в начале декабря 1943 года в 40 км севернее Никополя, у села Лебединское, и только 8 февраля советским войскам удалось освободить наш город от фашистских захватчиков.
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      Память о подвиге ветеранов, защищавших нашу Родину, останется в наших сердцах и сердцах грядущих поколений, навечно.
      Фiльм створено за iнiцiативи i сприяння народного депутата Михайла СОКОЛОВА

      Велика вдячнiсть Нiкопольському державному краезнавчому музею та особисто заступнику директора Мирославу Жуковському за наданний матерiал
      Материал разместил(а) - redaktor
      http://www.nikopol.dp.ua/deve/267-s-dnem-osvobozhdeniya-nikopol.html
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      Андрій Клос: Синдром „визволен ... (5)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
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      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
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      Сегодня ушел из жизни Александ ... (12)
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