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Финансы / Вся правда про те, чого маємо курс 29грн за $ на сьогодення! (вiдео) (Сегодня, 13:39)
Курс гривні знову починає своє піке, сьогодні знову пробив бар'єр в 29грн. Громада, скільки ви ще готові терпіти? Цукерман, Куля в лоб, Лєрка облігація і вся братва перевершили Донецького! І при чому зухвалість грабунку народу з кожним наступним президентом тільки зростає (Прищавий тільки трошки випав з цієї тенденції за рахунок ЮВТ).
Послухайте правду про нашу гривню і нашу економіку від гуру своєї справи та з величезним досвідом Олега Соскіна. В інтернеті багато цікавих його виступів, але почну з цього - де розписуються на пальцях складні фінансові закони у легкій та жартівливій формі. Відео хоч і 2015 року - але воно актуальне і розповідає те, що коїлось і коїться при президенті Порошенко. Подивіться як мінімум перші 20-30хв, хоча я вважаю вас захопить ;)
Джерело: laguna.ua
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Финансы » Просмотров: 68 » Комментариев:0
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