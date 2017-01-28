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В газету от читателей / Привет девочки, ....... отменить государственные праздники 8 марта, 1 и 9 мая (Вчера, 21:50)

Привет девочки, .......
Украинский Институт нацпамяти подготовил законопроект об отмене в Украине трех весенних выходных. Об этом сообщил директор Владимир Вятрович в интервью "Апострофу".

Привет девочки, ....... отменить государственные праздники 8 марта, 1 и 9 мая

Так, институт намерен отменить праздник государственные праздники 8 марта, 1 и 9 мая.
По словам Вятровича, институт уже разработал соответствующий проект закона о государственных праздниках в Украине.
 
"В ближайшее время будем выставлять на общественное обсуждение этот вопрос. У нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все-равно остаются", - заявил он.
 
По его мнению, в этом году депутаты поддержат эту инициативу и примут соответствующий закон.
Вятрович считает, что на государственной уровне должны отмечаться только те праздники, которые посвящены переломными и чрезвычайно важным для Украины событиям, таких как День независимости и День Конституции, "а не какие-то праздники, которые остались нам в наследство от советского прошлого".
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Материал разместил(а) - Александр Рыбаков
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 165 » Комментариев:0

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      Цитата: Александр Рыбаков
      Если безопасности вашего государства угрожают названия улиц, городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут и язык, на котором они говорят
      – вероятно вы строите своё государство на чужой территории.

      (с) Николло Макиавелли "О военном искусстве"

      И на чьей же по вашему территории мы строим свое государство? Это уже перебор.


      Я попробовал связаться с Николло Макиавелли , не получилось....Уточните у него сами.......Что он хотел этим сказать.......Когда писал свой трактат "О военном искусстве"..Думаю, это философское изречение, смысл которого, каждый для себя сам определяет.....

      Смысл трактата вполне ясен. Получается что мы вроде как строим Украину на территории России? И сносим тут их памятники, переименовываем города, улицы, навязываем украинский язык? Или просто это было крайне неподходящее и неуместное для нашей ситуации изречение. И подходит оно больше для территорий, оккупированных Россией. То что я не поддерживаю закон "О языках" в этой дебильной провокационной редакции не значит что я не поддержу когда его нормально перепишут.
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      Цитата: Копчик С.
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      А я считаю, просто дело в том, что в творчестве оба были бездарны(как исполнители так уж точно)

      Спорить с Вами бесполезно! Вот когда напишете что-то подобное,как это:
      "Когда вода всемирного потопа Вернулась вновь в границы берегов, Из пены уходящего потока На берег тихо выбралась любовь И растворилась в воздухе до срока, А срока было сорок сороков..." тогда и поспорим о вкусах и литературном даре!

      Если вы заметили я критиковал его в основном как исполнителя. Попадались у Высоцкого песни, которые можно было бы спеть под нормальную музыку человеку, обладающему вокальными данными. А большинство текстов были стремными и не о политике даже, а о чем попало.
      P.S. Рявкать под гитару Коля Серга не хуже умеет. Но я не назову его хорошим исполнителем(да и автором тоже) сколько тысяч бы ни пришло на его концерт.
    • Александр Рыбаков 28.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (25)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Цитата: Александр Рыбаков
      Если безопасности вашего государства угрожают названия улиц, городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут и язык, на котором они говорят
      – вероятно вы строите своё государство на чужой территории.

      (с) Николло Макиавелли "О военном искусстве"

      И на чьей же по вашему территории мы строим свое государство? Это уже перебор.


      Я попробовал связаться с Николло Макиавелли , не получилось....Уточните у него сами.......Что он хотел этим сказать.......Когда писал свой трактат "О военном искусстве"..Думаю, это философское изречение, смысл которого, каждый для себя сам определяет.....
    • Копчик С. 28.01.2017
      Душа народа…Сегодня день рожде ... (13)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      А я считаю, просто дело в том, что в творчестве оба были бездарны(как исполнители так уж точно)

      Спорить с Вами бесполезно! Вот когда напишете что-то подобное,как это:
      "Когда вода всемирного потопа Вернулась вновь в границы берегов, Из пены уходящего потока На берег тихо выбралась любовь И растворилась в воздухе до срока, А срока было сорок сороков..." тогда и поспорим о вкусах и литературном даре!
    • Русскоязычный бандеровец 27.01.2017
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      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Если безопасности вашего государства угрожают названия улиц, городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут и язык, на котором они говорят
      – вероятно вы строите своё государство на чужой территории.

      (с) Николло Макиавелли "О военном искусстве"

      И на чьей же по вашему территории мы строим свое государство? Это уже перебор.
    • Александр Рыбаков 27.01.2017
      Om TV: Опять нож в псину? Трам ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
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      "О санкциях говорить преждевременно", - сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй.
      Трамп добавил, что "прекрасные отношения с Россией - это возможно. Но также возможно, что это не случится".
      В свою очередь британский премьер заявила, что санкции против России должны сохраняться до полного выполнения минских договоренностей.
      "Позиция Великобритании по санкциям в отношении России предельно ясна. Мы будем настаивать на сохранении санкции, пока минские соглашения не будут полностью выполнены", - сказала Мэй.
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    • Русскоязычный бандеровец 27.01.2017
      Душа народа…Сегодня день рожде ... (13)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Emelya

      Что касается авторитета, у бандеровцев это видно полупроводник, который куда-то вёл, никуда не привёл, в борьбе за власть уничтожал конкурентов

      Ага, а еще он детей ел и собачек мучил... А в кремле старперы друг друга не уничтожали в борьбе за власть? Вон, несколько лет три генсека сменилось. Советская пропаганда любила ярлыки развешивать. Про "загнивающую" Америку говорили что там на пальмах все сидят в набедренных повязках. А кукурузный хлеб Хруща - предел мечтаний. И про сифилисного "кумира" идейного советского стада Ульянова-Бланка почему-то в советских школах правду не говорили.
    • Русскоязычный бандеровец 27.01.2017
      Душа народа…Сегодня день рожде ... (13)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Петр Васильевич
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Я вырос во время популярности таких "великих" исполнителей как Кай Метов и, скажем, Влад Сташевский, Гадюкины и пр

      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Так что ж мне теперь тоже любить и почитать их?

      Вы хоть сами поняли кого и с кем сравниваете?

      А что такого? Цой собирал стадионы. И Высоцкий тоже. И оба вели похабный образ жизни не скрывая этого. Оба были безголосые, хотели перемен, критиковали влась и писали тексты сомнительной полезности. Так почему же Высоцкий герой, а Цой бяка? Может на Цоя люди какие-то другие ходили какого-то другого сорта и потому их мнение можно не учитывать? А Высоцкого, видишь ли слушала интеллигенция? Так с этим можно поспорить. А я считаю, просто дело в том, что в творчестве оба были бездарны(как исполнители так уж точно) и в личной жизни достаточно накосячили чтобы быть кумирами миллионов. А то что на них ходили - так это потому что просто других не было. А хотелось чего-то нового. Достали уже Ротару, Кобзон и Зыкина. Такое себе массовое помешательство.
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