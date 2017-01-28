Привет девочки, ....... отменить государственные праздники 8 марта, 1 и 9 мая

Украинский Институт нацпамяти подготовил законопроект об отмене в Украине трех весенних выходных. Об этом сообщил директор Владимир Вятрович в интервью "Апострофу".









"В ближайшее время будем выставлять на общественное обсуждение этот вопрос. У нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все-равно остаются", - заявил он.

По его мнению, в этом году депутаты поддержат эту инициативу и примут соответствующий закон.

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Привет девочки, .......Так, институт намерен отменить праздник государственные праздники 8 марта, 1 и 9 мая.По словам Вятровича, институт уже разработал соответствующий проект закона о государственных праздниках в Украине.Вятрович считает, что на государственной уровне должны отмечаться только те праздники, которые посвящены переломными и чрезвычайно важным для Украины событиям, таких как День независимости и День Конституции, "а не какие-то праздники, которые остались нам в наследство от советского прошлого".