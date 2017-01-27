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В газету от читателей / Новая реальность для бизнеса: ночные проверки предпринимателей и инспекторы Гоструда (Сегодня, 13:13)

ПОКА ЭТО ТОЛЬКО ПРОЕКТ ….. Но дело такое..Языковых инспекторов не успели обсудить....тут другие....
Это дело, ( @ ) ,нам конечно нравится, но мы не можем все время крепчать и крепчать......

 Новая реальность для бизнеса: ночные проверки предпринимателей и инспекторы Гоструда

Новая реальность для бизнеса: ночные проверки предпринимателей и инспекторы Гоструда

КМУ обнародовал проект постановления, утверждающего, в том числе порядок проведения контроля за соблюдением законодательства о труде.
Тезисно о самом важном, что нужно знать работодателю:
1. «Пришествие» контролеров к Вам предложено называть «инспекционным посещением».
2. Инспекционные посещения могут проводиться на основании:
— обращения работника, в отношении которого были допущены нарушения законодательства о труде;
— обращения физлица, трудовые отношения с котором не были надлежащим образом оформлены;
— по решению руководителя органа контроля;
— по решению суда, «сообщениям» правоохранительных органов (читайте: рапорт, письмо, в любом случае далее порядок предусмотрит, что автор «анонимки» бережется и проверяемому никогда не сообщится);
— обращения иных органов (ГФС, ПФУ, Госстат).
3. Единственный документ, который Вам предъявит инспектор — удостоверение. То есть, направления, приказа о проведении инспектирования/проверки не будет.
В тоже время, единственным основанием для недопуска проверяющего будет отсутствие удостоверения (которое, конечно же, не будет забыто инспектором).
4. Инспектор имеет право приходить без предупреждения (что логично) в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК (что нелогично и даже жестче, чем следственные действия, которые согласно ч.4 ст.223 УПК в ночное время могут проводиться только в неотложных случаях). Соглашусь, что многие предприятия работают в многосменном режиме и ночное инспектирование может помочь установить число привлекаемых к работам лиц, НО — сможет ли в ночное время субъект хозяйствования обеспечить проверяющему доступ к документам (будет ли на месте руководитель, бухгалтер, а самое главное, должны ли они быть в этом время)?
5. Инспектор имеет право заходить в ЛЮБЫЕ помещения, знакомиться с любыми документами, ведение которых предусмотрено законодательством о труде.
6. Наедине или при свидетелях задавать вопросы как руководителю, так и работникам объекта инспектирования.
7. Использовать аудио-, фото-, видеофиксацию.
8. Привлекать правоохранителей (наверное, с правоохранителями легче выполнить п.6: ответы на вопросы будут честнее и лаконичней).
9. Инспектору запрещается разглашать источник жалобы (о чем писалось выше). То есть, об основании и поводе проведении проверки/инспектировании Вы не узнаете.
10. По результатам инспектирования (при выявлении нарушений), по аналогии с налоговыми проверками составляется акт, а при отсутствии нарушений — справка. То есть, составляется акт (сложно представить, что нарушения не будут выявлены).
Акт составляется в последний день инспектирования и подписывается проверяющим и руководителем объекта контроля.
11. Возражения (замечания) на акт инспектирования можно предоставить в течение 3 рабочих дней с момента подписания акта.
При этом, в проекте не уточняется, возражения подаются в указанный срок с момента подписания акта инспектором или инспектором и руководителем объекта проверки? Ведь не исключен вариант, что акт (в силу разных причин) будет составлен без участия объекта контроля (его руководителя) и будет прислан по почте, что де-факто лишит проверяемого возможности составить и направить возражения (замечания) в указанный срок.
12. По результатам рассмотрения возражений инспектор выносит предписание и/или принимает меры по привлечению к ответственности виновных в нарушении законодательства о труде.
13. Решения инспектора, вынесенные по результатам инспектирования, можно обжаловать в течение 10 дней с момента их получения руководству территориального органа Действия/бездействия и решения инспекторов по труду, как субъектов властных полномочий, обжалуются в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Украины, ч.1 ст.99 которого предусматривает, что срок обращения в административный суд устанавливается либо этим кодексом, либо другими ЗАКОНАМИ (а не подзаконными актами, к коим относится постановление КМУ).
 
Часть 2 ст.99 КАС Украины устанавливает 6-месячный срок для обращения с иском, а ч.5 этой же статьи (речь идет об обжаловании решений, на основании которых может быть заявлено требование о взыскании денежных средств) — один месяц.
 
Таким образом, авторы проекта постановления установили срок судебного обжалования решений инспекторов труда, в разы меньший срока, установленного законом — КАС Украины.

Яков Гольдарб
Адвокат
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Материал разместил(а) - Александр Рыбаков
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • Петр Васильевич 27.01.2017
      Душа народа…Сегодня день рожде ... (8)
      Петр Васильевич-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Я вырос во время популярности таких "великих" исполнителей как Кай Метов и, скажем, Влад Сташевский, Гадюкины и пр

      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Так что ж мне теперь тоже любить и почитать их?

      Вы хоть сами поняли кого и с кем сравниваете?
    • Александр Рыбаков 27.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (19)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      А на это что скажете ;?

      25 января в ПАСЕ был проголосован доклад мониторингового комитета «Функционирование демократических институтов в в тексте доклада звучат следующие требования и рекомендации к украинской власти:

      -выражается обеспокоенность языковыми проектами украинской власти, направленными на сужение существующих прав национальных меньшинств.

      Дополнительно внесена поправка, что в Украине должны быть "сохранены права национальных меньшинств на использование своих языков национальных меньшинств, которые предусмотрены Конституцией и всеми международными обязательствами страны".

      ПАСЕ рекомендовала украинской власти прекратить эксперименты в языковом вопросе, ведь практика последних нескольких лет показывает – в Украине идет систематическое наступление на языковые и культурные права национальных меньшинств, а также на закрепленные в Конституции Украины права русскоязычных граждан.
    • Русскоязычный бандеровец 27.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (19)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: 555
      Размер штрафа от мовного инспэктора будет зависить от навыков правописания и произношения)))))Идиоты.Это новые гвозди в крышку гроба....

      Если бы такие нормы ввели для чиновников, ментов, депутатов, судей, прокуроров - цены бы такому закону не было. Как в Прибалтике: не знаешь гос. языка - не будешь управлять государством. И это правильно. Но вторгаться в частную жизнь гос-во права не имеет. И такая редакция закона принята не будет. И потому это 100% провокация и отвлечение народа от коррупции во властных кабинетах.
    • Русскоязычный бандеровец 27.01.2017
      Как мы вообще выжили!? Детям 5 ... (8)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Arta
      Статья хорошая и правдивая.Мы автоматы (еденичные) не ломали. Рождаемость превышала смертность(даже при "плохой" медицине). А сейчас чем восхищаться?Детской больницей построенной в 60-ти десятые-КСТАТИ.Для русскоязычного-Что сейчас хорошего и светлого. С молчаливого согласия жителей распродали за бесценок заводы и на металлолом вырезали. Угробили медицину....Вместо 10-ти заводов -10-ть учебных непонятных заведений,которые нигде не котируются...ЗАТО НЕЗАЛЕЖНИ. Кто вас окупировал? Я учился в украинской школе и при поступлении в ВУЗ экзамены сдавал на украинском. И поступил. На русском начал разговаривать,когда служил в Армии. Не порите ЕРУНДУ!!! Я ТАК ПОНЯЛ - ВЫ ПАТРИОТ ЧЕРЕЗ КЛАВИАТУРУ???

      Чтобы смертность не превышала рождаемость надо власть надо нормальную выбирать, а не дерьмо всякое - то зеков то барыг.
      У нас, видимо, немножко разное воспитание и потому разная трактовка истории. А насчет НЕЗАЛЕЖНИХ, покритикуйте публично в той же России ее независимость и усомнитесь в необходимости сохранения территориальной целостности. Или в Германии или в США, во Франции. И посмотрите что вам за это будет. Там законы четко работают. А у нас тут привыкли чуть что - независимость во всем виновата и страна хреновая, а вот лучше бы под кем-то опять ходить и колбаса была бы дешевле... Не была бы. Жители Лугандонии уже вернулись в Советский Союз как мечтали. Только теперь сюда, в хреновую Украину ездят как цуцики за пенсиями и жратвой потому что там цены в три раза выше будут, насколько бы они тут не выросли. Получат пенсию, отстегнут мзду сепарам на блок-посту и потом тявкают как Украину ненавидят. Ровно до следующей пенсии.
    • Русскоязычный бандеровец 27.01.2017
      Душа народа…Сегодня день рожде ... (8)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Сомнительный гений и авторитет. Наркоман и самодур

      Любили его песни, его острый словосочетания и мужскую лирику..Я вырос на его песнях, мы играли их на гитаре, пели в подьездах и во дворах. Никто не рекламировал Высоцкого как алкоголика и наркомана! Народ любил его песни и многие песни были о том, о чём шептались люди на кухнях, обсуждая власть.
      Не Вам и не мне судить Владимира Семёновича, это его жизнь, его трагедия.. Я могу судить о его творчестве и я им восхищаюсь.. "Пророков нет в Отечестве своём.."

      Я вырос во время популярности таких "великих" исполнителей как Кай Метов и, скажем, Влад Сташевский, Гадюкины и пр. Отголоски популярности Цоя застал немножко. Их песни тоже всякая пьянь играла и горлала в подъездах. Причем, и на гитаре и у кота на усах и на бутылках - у кого что было под рукой. Надписи на домах до сих пор уцелели. Можно сказать я тоже на их творчестве вырос хоть и не по своей воле. Так что ж мне теперь тоже любить и почитать их?
    • Александр Рыбаков 26.01.2017
      Душа народа…Сегодня день рожде ... (8)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Сегодня, 18:38 Копчик С.,Любили его песни, его острый словосочетания и мужскую лирику..Я вырос на его песнях, мы играли их на гитаре, пели в подьездах и во дворах. Никто не рекламировал Высоцкого как алкоголика и наркомана! Народ любил его песни и многие песни были о том, о чём шептались люди на кухнях, обсуждая власть.
      Не Вам и не мне судить Владимира Семёновича, это его жизнь, его трагедия.. Я могу судить о его творчестве и я им восхищаюсь.. "Пророков нет в Отечестве своём.."

      Все так и есть......
    • Копчик С. 26.01.2017
      Душа народа…Сегодня день рожде ... (8)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Сомнительный гений и авторитет. Наркоман и самодур

      Любили его песни, его острый словосочетания и мужскую лирику..Я вырос на его песнях, мы играли их на гитаре, пели в подьездах и во дворах. Никто не рекламировал Высоцкого как алкоголика и наркомана! Народ любил его песни и многие песни были о том, о чём шептались люди на кухнях, обсуждая власть.
      Не Вам и не мне судить Владимира Семёновича, это его жизнь, его трагедия.. Я могу судить о его творчестве и я им восхищаюсь.. "Пророков нет в Отечестве своём.."
    • Яблоков Андрей 26.01.2017
      Александр Рыбаков: Что то мы н ... (6)
      Яблоков Андрей-С„РѕС‚Рѕ
      Вы правы Петр Васильевич!Но, небольшое дополнение, для полного понимания картины читателей. В соответствие с теми же правилами "газопостачання", (не дословно, а по сути) если в жилом или не жилом помещении есть и дымовые и вентиляционные каналы, то вентиляционные каналы проверяются одновременно с дымовыми. Таким образом, в высотках без газовых приборов, вентканалы - раз в год. В частном секторе дымканалы(дымоходы) -два раза в год. А в многоквартирных домах, где и дым и венканалы, как ни крути получается два раза в год и те и другие. Кстати эта норма не учтена в постанове кабмина 869, и при расчете тарифов на соотв.услугу допускается расчет затрат на две и одну проверку соответственно в год.
    • Копчик С. 26.01.2017
      Внимание! Никопольчанину, акти ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Pаиса
      Я ТАК ПОНИМАЮ ЛЮБЫЕ ГРУППЫ КРОВИ?

      На плазму да, любые.. Главное указать, что сдаётся для Александра Тихона в Днепре.
      И не есть с утра жирного и острого..Лучше чая попить..
    • 555 26.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (19)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Размер штрафа от мовного инспэктора будет зависить от навыков правописания и произношения)))))Идиоты.Это новые гвозди в крышку гроба....
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