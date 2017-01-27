 ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖБУ В ПОЛІЦІЇ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ

Цитата: Arta

Статья хорошая и правдивая.Мы автоматы (еденичные) не ломали. Рождаемость превышала смертность(даже при "плохой" медицине). А сейчас чем восхищаться?Детской больницей построенной в 60-ти десятые-КСТАТИ.Для русскоязычного-Что сейчас хорошего и светлого. С молчаливого согласия жителей распродали за бесценок заводы и на металлолом вырезали. Угробили медицину....Вместо 10-ти заводов -10-ть учебных непонятных заведений,которые нигде не котируются...ЗАТО НЕЗАЛЕЖНИ. Кто вас окупировал? Я учился в украинской школе и при поступлении в ВУЗ экзамены сдавал на украинском. И поступил. На русском начал разговаривать,когда служил в Армии. Не порите ЕРУНДУ!!! Я ТАК ПОНЯЛ - ВЫ ПАТРИОТ ЧЕРЕЗ КЛАВИАТУРУ???

Чтобы смертность не превышала рождаемость надо власть надо нормальную выбирать, а не дерьмо всякое - то зеков то барыг.У нас, видимо, немножко разное воспитание и потому разная трактовка истории. А насчет НЕЗАЛЕЖНИХ, покритикуйте публично в той же России ее независимость и усомнитесь в необходимости сохранения территориальной целостности. Или в Германии или в США, во Франции. И посмотрите что вам за это будет. Там законы четко работают. А у нас тут привыкли чуть что - независимость во всем виновата и страна хреновая, а вот лучше бы под кем-то опять ходить и колбаса была бы дешевле... Не была бы. Жители Лугандонии уже вернулись в Советский Союз как мечтали. Только теперь сюда, в хреновую Украину ездят как цуцики за пенсиями и жратвой потому что там цены в три раза выше будут, насколько бы они тут не выросли. Получат пенсию, отстегнут мзду сепарам на блок-посту и потом тявкают как Украину ненавидят. Ровно до следующей пенсии.