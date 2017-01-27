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Информация / ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖБУ В ПОЛІЦІЇ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ (Сегодня, 12:12)
ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖБУ В ПОЛІЦІЇ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ ДО НІКОПОЛЬСЬКОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
м. Нікополь, Нікопольський ВП - оперуповноважений: 3 вакансії, слідчий: 6 вакансій
м. Апостолове, Апостолівське ВП - слідчий: 1 вакансія, оперуповноважений: 1 вакансія
м. Покров, Покровське ВП - оперуповноважений: 1 вакансія
м. Марганець, Марганецьке ВП - слідчий: 1 вакансія
смт. Томаківка, Томаківське ВП - оперуповноважений: 1 вакансія, слідчий: 2 вакансії
ВИМОГИ ДО ПОСАДИ СЛІДЧОГО
ОСНОВНІ СЛУЖБОВІ ОБОВ'ЯЗКИ СЛІДЧОГО:
• досудове розслідування кримінальних проваджень;
• проведення слідчих (розшукових дій), у тому числі
негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних
дій, відповідно до вимог КПК України;
• своєчасне реагування на заяви та звернення громадян.
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
• громадянство України;
• вища юридична освіта;
• знання Конституції України, ЗУ «Про Національну
поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції» та кримінально‐
процесуального законодавства;
• вільне володіння українською мовою.
НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ:
• висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;
• аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати
інформацію, гнучкість, проникливість;
• неупередженість та порядність;
• самостійність, організованість, відповідальність;
• наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко
приймати рішення в умовах обмеженого часу;
• стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;
• вміння аргументовано висловлювати свою думку;
• прагнення до розвитку та самовдосконалення;
• досвід роботи з ПК (офісні програми, Інтернет) на рівні
впевненого користувача.
МИ ПРОПОНУЄМО:
• зарплату від 10 000 грн. та соціальне забезпечення згідно діючого
законодавства;
• професійну підготовку за міжнародними стандартами;
• перспективу кар'єрного росту.
ВИМОГИ ДО ПОСАДИ ОПЕРУПОВНОВАЖЕНОГО
ОСНОВНІ СЛУЖБОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРУПОВНОВАЖЕНОГО:
• приймати участь у розслідуванні кримінальних
проваджень;
• проведення розшукових, у тому числі гласних і негласних,
інших процесуальних дій, відповідно до вимог КПК України;
• своєчасне реагування на заяви та звернення громадян.
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
• громадянство України;
• вища освіта;
• знання Конституції України, ЗУ «Про Національну
поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції» та кримінально‐
процесуального законодавства;
• вільне володіння українською мовою.
НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ:
• висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;
• аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати
інформацію, гнучкість, проникливість;
• неупередженість та порядність;
• самостійність, організованість, відповідальність;
• наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко
приймати рішення в умовах обмеженого часу;
• стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;
• вміння аргументовано висловлювати свою думку;
• прагнення до розвитку та самовдосконалення;
• досвід роботи з ПК (офісні програми, Інтернет) на рівні
впевненого користувача.
МИ ПРОПОНУЄМО:
• зарплату від 10 000 грн. та соціальне забезпечення згідно діючого
законодавства;
• професійну підготовку за міжнародними стандартами;
• перспективу кар'єрного росту.
З ПИТАНЬ ОФОРМЛЕННЯ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА Т.5-14-29, Т.0667449395 М. НІКОПОЛЬ ВУЛ.СТАНІСЛАВСЬКОГО,1 КАБ.207
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Информация » Просмотров: 178 » Комментариев:0
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ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖБУ В ПОЛІЦІЇ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ ДО НІКОПОЛЬСЬКОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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