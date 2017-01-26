Александр Рыбаков: Что то мы не поняли этот "Газголдер плюс", куда он клонит и кого хочет " развести" ????

На Фейсбуке прошло уже несколько материалов о том , что частная компания "Газголдер плюс", принуждает собственников квартир проходить какие то непонятные проверки дымовентканалов, при этом документы , регламентирующие проверку не показывают, квитанции и Акты выполненных работ не выдают.... На Фейсбуке прошло уже несколько материалов о том , что частная компания "Газголдер плюс", принуждает собственников квартир проходить какие то непонятные проверки дымовентканалов, при этом документы , регламентирующие проверку не показывают, квитанции и Акты выполненных работ не выдают....

Отправил сегодня депутатское обращение на имя И. О, Начальника Никопольской Полиции., Кравцова Е. В. ..

На все мои депутатские обращения ранее, Полиция реагировала и вовремя отвечала о принятых мерах....

Так что ребята там взрослые ....разберутся... и в пятнице на сессии также задам вопрос....

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