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В газету от читателей / Как мы вообще выжили!? Детям 50-60-70-80-х посвящается! (Сегодня, 09:10)

Если вы были ребенком в 50-е, 60-е, 70-е или 80-е, оглядываясь назад, трудно поверить, что нам удалось дожить до сегодняшнего дня.
Много текста, но настоятельно рекомендую прочитать до конца. Автор не я, но как точно все сказано:

 
В детстве мы ездили на машинах без ремней и подушек безопасности. Поездка на телеге, запряженной лошадью, в теплый летний день была несказанным удовольствием. Наши кроватки были раскрашены яркими красками с высоким содержанием свинца. Не было секретных крышек на пузырьках с лекарствами, двери часто не запирались, а шкафы не запирались никогда. Мы пили воду из колонки на углу, а не из пластиковых бутылок. Никому не могло придти в голову кататься на велике в шлеме. Ужас!
 
Часами мы мастерили тележки и самокаты из досок и подшипников со свалки, а когда впервые неслись с горы, вспоминали, что забыли приделать тормоза. После того, как мы въезжали в колючие кусты несколько раз, мы разбирались с этой проблемой. Мы уходили из дома утром и играли весь день, возвращаясь тогда, когда зажигались уличные фонари, там, где они были. Целый день никто не мог узнать, где мы. Мобильных телефонов не было! Трудно представить. Мы резали руки и ноги, ломали кости и выбивали зубы, и никто ни на кого не подавал в суд. Бывало всякое. Виноваты были только мы и никто другой. Помните? Мы дрались до крови и ходили в синяках, привыкая не обращать на это внимания.

Мы ели пирожные, мороженое, пили лимонад, но никто от этого не толстел, потому что мы все время носились и играли. Из одной бутылки пили несколько человек, и никто от этого не умер. У нас не было игровых приставок, компьютеров, 165 каналов спутникового телевидения, компакт дисков, сотовых телефонов, интернета, мы неслись смотреть мультфильм всей толпой в ближайший дом, ведь видиков тоже не было!

Зато у нас были друзья. Мы выходили из дома и находили их. Мы катались на великах, пускали спички по весенним ручьям, сидели на лавочке, на заборе или в школьном дворе и болтали о чем хотели. Когда нам был кто-то нужен, мы стучались в дверь, звонили в звонок или просто заходили и виделись с ними. Помните? Без спросу! Сами! Одни в этом жестоком и опасном мире! Без охраны! Как мы вообще выжили?Мы придумывали игры с палками и консервными банками, мы воровали яблоки в садах и ели вишни с косточками, и косточки не прорастали у нас в животе.
 
Каждый хоть раз записался на футбол, хоккей или волейбол, но не все попали в команду. Те, кто не попали, научились справляться с разочарованием. Некоторые ученики не были так сообразительны, как остальные, поэтому они оставались на второй год. Контрольные и экзамены не подразделялись на 10 уровней, и оценки включали 5 баллов теоретически, и 3 балла на самом деле. На переменах мы обливали друг друга водой из старых многоразовых шприцов!

Наши поступки были нашими собственными. Мы были готовы к последствиям. Прятаться было не за кого. Понятия о том, что можно откупиться от Ментов или откосить от армии, практически не существовало. Родители тех лет обычно принимали сторону закона, можете себе представить!?

Это поколение породило огромное количество людей, которые могут рисковать, решать проблемы и создавать нечто, чего до этого не было, просто не существовало. У нас была свобода выбора, право на риск и неудачу, ответственность, и мы как-то просто научились пользоваться всем этим.
Как мы вообще выжили!? Детям 50-60-70-80-х посвящается!
Если вы один из этого поколения, я вас поздравляю. Нам повезло, что наше детство и юность закончились до того, как правительство купило у молодежи свободу взамен за ролики, мобилы, фабрику звезд и классные сухарики… С их общего согласия… Для их же собственного блага…

На самом деле в мире не семь чудес света, а гораздо больше. Просто мы с вами к ним привыкли и порой даже не замечаем. Ну разве не чудо первое советское средство после бритья? Помните? Кусочки газеты?
 
А такое чудо, как тюнинг автомобиля Москвич-412? Помните? 5-копеечные монеты по периметру лобового стекла, меховой руль, эпоксидная ручка коробки передач с розочкой и, естественно, милицейская фуражка на заднем стекле.

А резинка от трусов — это же тоже чудо! Ведь она прекрасно держит как трусы, так и колготки и варежки!

Пирожок с повидлом — ну разве не чудо? Никогда не угадаешь, с какой стороны повидло вылезет!

Еще одно необъяснимое чудо — поднимите, пожалуйста, руки те, у кого был нормальный учитель труда… а не инопланетянин?

А такое чудо, авоська с мясом за форточкой? Помните: полез доставать — пельмени упали!

А вот этот вот чудесный мамин развод: «Я тебе сейчас покупаю, но это тебе на день рождения»?!

Или вот эта волшебная бабушкина фраза на прощание: «Только банки верните!»

А холодильник ЗИЛ помните, вот с такой вот ручкой? Это же однорукий бандит! Дергаешь ручку — сыпятся банки.

А, кстати, что до сих пор лежит в холодильниках на дверце сбоку? Нет, не яйца. И не кетчуп. На дверце сбоку лежат… лекарства!

Бесплатная медицина — это тоже чудо. Врач один, а очереди две — одна по талонам, а вторая по записи. А еще и третья была — «Я только спрошу!»

Да, сколько еще их было, этих чудес света…

Маленькое окошко из кухни в ванную — что там смотреть, объясните?

Обувная ложка-лошадка…

Зубной порошок — чистит как зубы, так и серебро…

Писающий мальчик на двери туалета…

Телевизор «Рубин» — берешь пассатижи и тын-тын-тын!

Плавки с якорьком… помните?!

Молоко в треугольных пакетах!

А вы говорите: «Семь чудес света!»

Мы раньше много чего делали такого, что сейчас и в голову не взбредет делать. Более того, если ты сегодня хоть раз сделаешь то, что тогда делал постоянно — тебя не поймут, а могут и за сумасшедшего принять.

Ну вот, например, помните, автоматы с газированной водой. Там еще был стакан граненый — один на всех. Сегодня никому и в голову не придет пить из общего стакана! (Сегодня его украдут через пять секунд после установки автомата, ровно за три секунды до того, как утащат и сам автомат…) А раньше ведь все пили из этих стаканов… Обычное дело! И ведь никто не боялся подхватить какую-нибудь заразу…
Как мы вообще выжили!? Детям 50-60-70-80-х посвящается!
Кстати, эти стаканы использовали для своих дел местные пьяницы. И, представьте себе, вы только представьте это — они ВОЗВРАЩАЛИ стакан на место! Не верите? А тогда — обычное дело!

А еще в городских автобусах были кассы с билетами по 5 копеек. И все честно бросали туда свои кровные и отрывали билет. Совесть — лучший контролер.
Дым валит, едкий запах по всей квартире. Дощечка такая с письменами. Что вам представляется? Индийский великий жрец Арамонетригал? На самом деле это вы-жи-га-ние. Обычное дело! Миллионы советских детей выжигали открытки мамам на 8 марта — Мамочка, поздравляю с международным женским днем. Желаю тебе мирного неба над головой, а твоему сыну — велосипед…

А еще все сидели в ванной, причем на опущенном стульчаке, причем в темноте — и светил там только красный фонарь… Догадались? Обычное дело — печатали фотографии. Вся наша жизнь на этих черно-белых фотографиях,отпечатанных собственными руками, а не бездушным дядькой из Кодак…
Ну вы же помните, что такое фиксаж?

Девчонки, а вы помните резиночки? Удивительно, но ни один мальчишка на свете не знает правила этой игры!

А сбор макулатуру в школе? До сих пор мучает вопрос — зачем? А я ведь тогда весь папин архив Playboy туда отнес. И мне ничего за это не было!

Только мама удивлялась, чего это отец стал так придирчиво проверять мои домашние задания?!

Сдал около 40 молочно-кефирных бутылок, чтоб купить 1 жвачку «Laser».. мдя.. и ещё была Tip&Top жвачка.. А наши кофейные и клубничные вообще не ценились, ибо там не было вкладышей..

А ещё ботинки Скороход, гимн в шесть утра, обязательная форма в школе и значок октябрёнка, красивый такой, с молодым Ленином…
Ну про чебуречную у ледового тут уже нет смысла говорить, все её помнят..А во! Ежедневные очереди в магазинах за хлебом, и в дцать раз длиннее очереди за каким-нибудь сиропом, что выдавался сугубо пропорционально пришедшим за этой покупкой людям. Покупки товаров по талонам в 44ом был даже свой закуток для этого.

А ещё тема. Когда мы приезжали к бабушке в деревню, то всегда шли в магазины. и почему — то там всегда был больше выбор различных товаров..

А ещё куча китайского тряпья с поезда марок типа «Abibas» , «Roobok» и магнитофонов марки «Sany» и «Panasound»

А ещё не было подгузников, новомодных игрушек. Были кожные ремни которые надевали друг на друга и играли в лошадок, белые гольфы в которых ходили в детский сад мальчики и девочки. Были приветливые соседи по лестничной площадке, мамы спокойно отпускали детей гулять, не боясь, что их украдут. И без всяких цивилизационных наворотов из нас вырастили достойное поколение. А самое главное сейчас все, куда то спешат, даже в выходные. А куда? Зачем? Никто не ответит, потому что некогда…спешим…

По материалам: eto-tut.com
  • 100
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 741 » Комментариев:4

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    • Hаписал: Сегодня, 09:17 Виктор Артеменко, Комментариев: 1631, Новостей: 4458 Пользователь offline
    Еще помню набитые на доску коньки и крутой спуск по Маяковского, аж почти до дамбы.


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 09:21 Анатолій Сиротенко, Комментариев: 863, Новостей: 1 Пользователь offline
    Викликає позитивні спогади за дитинство і юність.
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 16:50 Музыченко, Комментариев: 10, Новостей: 0 Пользователь offline
    Еще помню набитые на доску коньки

    Мы их называли "конькосани". А катались на замерзшем водохранилище, отталкивались обычно обрезанными лыжными палками или заточенными шпажками для подвязывания помидоров.
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 18:26 Виктор Артеменко, Комментариев: 1631, Новостей: 4458 Пользователь offline
    Цитата: Музыченко
    Мы их называли "конькосани". А катались на замерзшем водохранилище, отталкивались обычно обрезанными лыжными палками или заточенными шпажками для подвязывания помидоров.
    Можно и просто руками - на пузе.

    На Новопавловке я жил до школы. И получается что самое прекрасное детство практически там и прошло. Увидел в книжке рисунок где мальчик к концу палки на веревочке привязал морковку и таким образом его катал зайчик. У нас была Восточно Европейская овчарка "Эрна", а у меня как уже писал доска с коньками. В садик я не ходил, и вот дождался пока все уйдут на работу, а дядька (старше на 7 лет) в школу. Достал свою доску, к виноградной лозе на леске привязал кусочек мяса и только вывел "Эрну" за калитку, она у меня его забрала и все. Дальнейшие попытки "оседлать" заканчивались вообще во дворе. Тупо забирала мясо а возить как "зайчик" и не собиралась. Приходилось просто идти на верх Маяковского и спускаться на, как вы сказали, "конькосанях".


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Александр Рыбаков 25.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (14)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Только несколько статей из , Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. которую Украина ратифицировала и обязана выполнять ;
      ________________________________________

      1. Каждый участник обязуется применять положения части II ко всем региональным языкам или языкам меньшинств, на которых говорят на его территории и которые соответствуют определению, содержащемуся в статье 1.
      .Статья 8
      Образование1. В отношении образования участники обязуются,:a) i) обеспечивать доступность дошкольного образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или
      ii) обеспечивать доступность существенной части дошкольного образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или
      соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или
      iii) обеспечивать в рамках начального образования преподавание соответствующих региональных языков или языков меньшинств в качестве составной части учебной программы;
      c) i) обеспечивать доступность среднего образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств;
      d) i) обеспечивать доступность профессионально-технического образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или
      e) i) обеспечивать доступность университетского и другого высшего образования на региональных языках или языках меньшинств;
      i) предлагать такие языки в качестве дисциплин образования взрослых и системы повышения квалификации; или
      g) принимать меры для обеспечения преподавание истории и культуры, нашедших отражение в региональном языке или языке меньшинства;
      h) обеспечивать подготовку и переподготовку преподавателей, которые отвечали бы задаче применения тех подпунктов а)-g), согласие с которыми выражено участником;
      Статья 9
      Судебные власти
      1. Участники обязуются,
      i) обеспечивать, чтобы в случае просьбы одной из сторон слушание дела в суде велось на региональном языке или языке меньшинства;
      ii) гарантировать обвиняемому право на пользование его/ее региональным языком или языком меньшинства;
      iii) обеспечивать, чтобы запросы и свидетельские показания, письменные или устные, не рассматривались как неприемлемые только потому, что они сформулированы на региональном языке или языке меньшинства;
      iv) составлять по запросу документы, относящиеся к производству по делу, на соответствующем региональном языке или языке меньшинства, при необходимости прибегая к помощи переводчика без дополнительных расходов со стороны заинтересованных лиц;
    • Александр Рыбаков 25.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (14)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Так нужно идти последовательно......... Отменяем то что ниже , и потом принимаем что хотим !

      Отменяем ст. 10 Конституции Украины, в которой сказано,
      что "государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

      В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита РУССКОГО , других языков национальных меньшинств Украины".

      В 53 статье Конституции Украины говорится, что "гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право на обучение на родном языке или на изучение родного языка".
      Также проект противоречит Европейской хартии языков национальных меньшинств, Конвенции по правам человека.
    • Виктор Артеменко 25.01.2017
      Как мы вообще выжили!? Детям 5 ... (4)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Музыченко
      Мы их называли "конькосани". А катались на замерзшем водохранилище, отталкивались обычно обрезанными лыжными палками или заточенными шпажками для подвязывания помидоров.
      Можно и просто руками - на пузе.

      На Новопавловке я жил до школы. И получается что самое прекрасное детство практически там и прошло. Увидел в книжке рисунок где мальчик к концу палки на веревочке привязал морковку и таким образом его катал зайчик. У нас была Восточно Европейская овчарка "Эрна", а у меня как уже писал доска с коньками. В садик я не ходил, и вот дождался пока все уйдут на работу, а дядька (старше на 7 лет) в школу. Достал свою доску, к виноградной лозе на леске привязал кусочек мяса и только вывел "Эрну" за калитку, она у меня его забрала и все. Дальнейшие попытки "оседлать" заканчивались вообще во дворе. Тупо забирала мясо а возить как "зайчик" и не собиралась. Приходилось просто идти на верх Маяковского и спускаться на, как вы сказали, "конькосанях".
    • Копчик С. 25.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (14)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      В школах и садиках еще допускается использовать языки нацменьшинств, но в ВУЗах это даже не предусмотрено.

      В государственных нет, а в частных допускается.. Если государство Украина оплачивает и даёт образование, то это логично: на государственном языке!
      Цитата: Александр Рыбаков
      – все культурно-массовые мероприятия проводить исключительно на государственном языке.

      Опять же которые финансируются из бюджета.. А как иначе? Мы воюем с РФ и будем финансировать мероприятия на российском языке? ( не пишу русский, так как много вопросов из истории, какой и чей язык)
      Спорить можно много, но это только Законопроект, которых в ВР масса и они не приняты. Так что будет множество поправок и вариантов. Но то, что порядок в языковой сфере надо наводить, так это факт. Язык - стал одним из видов войны..
      Я не перестану читать Достоевского или Чехова, петь песни Высоцкого или читать Пастернака. Но, сейчас, государственный язык должен быть один - украинский! Война идёт за государственность..
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      Проекти законів про мову стосуються п першу чергу держслужбовців і держструктур, а не спілкуваня в побуті.

      Згоден! Освіта має бути на державній мові, тоді діти будуть спілкуватись без проблем. Як без проблем дивляться вже сьогодні, фільми українською мовою, чого не можна було і уявити три роки тому.. І закон буде мати терміни переходу: може три, може п'ять років.
      А хто бажає влізти до влади в Україні, то хоч вивчить державну мову! А хто володіє тільки російською мовою,то нехай іде на вибори в РФ !
    • Анатолій Сиротенко 25.01.2017
      город Марганец: Очередная побе ... (1)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Добре коли депутати знаходять можливості відстоювати інтереси громади не тільки в сесійній залі, а не знаходять причіну, що я, чи ми можем зробити, ми в меншості, або то приватна структура і так далі.
    • Анатолій Сиротенко 25.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (14)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Таке було "праведне" обуреня за декомунізацію, таку хвилю гнали, вщухло, а тут така тема, " примусова" укранізація
      по мові. Вона вщухне ще швидше декомунізації. Бажано, щоб громадяни України, намагались індифіктувати себе і державною мовою.
    • Копчик С. 25.01.2017
      Душа народа…Сегодня день рожде ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Без присмотра штурвал
      Поднял флаг капитан
      Кораблю лишь секунды отмеряв

      И шагнув по доске
      В глубь кипящей волне .
      Каждый глупо судьбе своей верил

      Этот стал бы певцом
      Хоть не вышел лицом
      А вон тот, худощавый – поэтом

      А другой был глупцом
      Но отличным пловцом
      Значит шанс не проститься со светом

      Жизнь сплошная борьба
      Изо дня до креста
      Выживает сильнейший при этом

      Но коварна судьба
      Выбирая глупца
      Не щадит ни певцов не поэтов!
    • Музыченко 25.01.2017
      Как мы вообще выжили!? Детям 5 ... (4)
      Музыченко-С„РѕС‚Рѕ
      Еще помню набитые на доску коньки

      Мы их называли "конькосани". А катались на замерзшем водохранилище, отталкивались обычно обрезанными лыжными палками или заточенными шпажками для подвязывания помидоров.
    • Globator 25.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (14)
      Globator-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      планируется создание еще одного специального контролирующего органа - института Уполномоченного по защите государственного языка
      - вот именно Александр, вот именно ,создание разной контроллирующей хрени. Напомните мне в каких органах у нас рассадник коррупции? Не в контроллирующих часом? Мы одной рукой пытаемся уйти от разрешительных схем, в электронные регистрации-торги идем, а другой сами их создаем почву для хабарей.

      Цитата: Александр Рыбаков
      На местах будут работать языковые инспекторы, чтобы составлять протоколы о нарушениях и штрафовать
      - а вот для этого нужны деньги. У нас напринимают законов а финансово их обеспечить забывают. Будут такие законы работать? У нас насколько я знаю и в общественных местах курить запрещено, кто контроллирует и много ли штрафов собрано? :)

      Вместо того что бы пытаться сделать экономически благополучную страну, в которой бы хотелось жить, учить язык которой все бы стремились, ДОБРОВОЛЬНО, слуги народа как обычно, вводят ограничения, запреты и директивы. Чем все запреты обычно заканчиваются??? То что это прикрыли благородной целью "стоп русскому миру" хуже всего. В общем все как обычно, хотели как лучше, но сделали через за*ницу!

      Одно удивляет - как еще эта прицюцюцькувата блондиночка Фарион вокруг этой темы не пропиарилась. Недавно буквально она по теме языка нагенерила глупостей? Ну у нее хоть алиби - блондинка :) а 33 довбня в Раде? У них что? Размягчение серого вещества?!
    • Александр Рыбаков 25.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (14)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Сейчас в городе по моему только три русскоязычных школы из 26.

      И дело не в том , что там хорошего или что плохого...Дело во времени , когда это выносится....
      Все понимают концовку ?....Отлично, поехали....

      Когда революцию начинали тоже понимали концовку...? Что тогда не так ?

      То что проект в первую очередь касается госструктур не совсем так :
      2 – украинский язык сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В школах и садиках еще допускается использовать языки нацменьшинств, но в ВУЗах это даже не предусмотрено.

      – все культурно-массовые мероприятия проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.

      - украинский язык - обязательный для всех СМИ. Передачи на других языках дублируются на украинском языке. Телерадиокомпании обязаны обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке. Электронные СМИ обязаны иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию.

      - в сфере обслуживания (магазины, кафе и т.п.) является обязательным использование украинского языка.

      А чтобы это было реализовано, планируется создание еще одного специального контролирующего органа - института Уполномоченного по защите государственного языка, который будет назначаться Кабмином на 5 лет.
      На местах будут работать языковые инспекторы, чтобы составлять протоколы о нарушениях и штрафовать.

      То есть, если работник любого госучреждения ответил, например, пенсионерке не по-украински – штраф от 3400 до 6800 грн.
      Заговорил преподаватель ВУЗа (или любой работник образования, науки, культуры, спорта и тд) по-русски – за нарушение языковой политики заплатил штраф от 3400-5100 грн.
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