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В газету от читателей / Поговорим .... Рада хочет сделать украинский обязательным (Вчера, 13:37)

Украинский хотят сделать обязательным для всех
Следить за исполнением закона могут языковые инспекторы.


 
В Раде зарегистрировали законопроект №5670 "О языке". Его авторы предлагают сделать украинский язык обязательным в использовании во всех сферах государственной и общественной жизни. Коснется это и СМИ.
 
20 января законопроект поступил на рассмотрение профильного комитета Рады. Авторами языкового стали 33 депутата из разных фракций. Они предлагают отменить закон "Об основах государственной языковой политики".
 
В законопроекте предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов госвласти, и местного самоуправления. Это касается поведения заседаний, оформления документов, обращений граждан.
 
Украинский предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом в школах и садиках допускается использовать языки нацменьшинств, а в ВУЗах это не предусмотрено. Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС.
 
Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.
 
Фильмы в Украине также можно будет снимать только на украинском. Допускается включение отдельных реплик на других языках при наличии субтитров.
 
Украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ. Передачи на других языках дублируются на украинском языке. Телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке.
 
Электронные СМИ хотят обязать иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию.
 
Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке.
 
В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) также является обязательным использование украинского языка.
За нарушение закона нардепы предлагают штрафовать в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 6800 грн), если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 200 до 300 (3400-5100 грн) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 грн) для СМИ.
 
За попытки "внедрения в Украине официального многоязычия" может грозить уголовная ответственность. поскольку это приравнивается к попыткам свержения государственного строя (ст. 109 УК Украины). Публичное неуважения к языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины (ст. 338 УК Украины).
 
Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.
 
Напомним, 5 июня 2012 года Верховна Рада приняла в первом чтении законопроект о принципах государственной языковой политики. Законопроект укрепляет позиции русского и языков других национальных меньшинств в регионах, где их численность 10% и выше.

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Материал разместил(а) - Александр Рыбаков
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 667 » Комментариев:7

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    • Hаписал: Вчера, 16:40 Петр Васильевич, Комментариев: 4, Новостей: 0 Пользователь offline
    ЗАКОН УКРАЇНИ
    Про звернення громадян
    Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них
    Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.
    Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.
    Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення
    Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.
    Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
    • +3

    Hаписал: Вчера, 17:50 Виктор Артеменко, Комментариев: 1629, Новостей: 4456 Пользователь offline
    Думаю на эту тему вот где правильно сказано:
    Пока мы рубимся за закон о языках, с "регионалов" снимают обвинения
    Не хотелось попадать в число лохов которых разводят уже 25 лет, но один раз встряну. Не не в спор. А так с замечанием.

    Пока ворьё второй месяц подряд на островах загорает, для пипла кинули идею о языках.

    И пошла рубка. Да вас разводят идиоты.

    Через месяц год как убили Небесную сотню. НЕ СИДИТ НЕ ОДИН БЕРКУТОВЕЦ.

    В конвое Ахметова находят 300 цифровых радиостанций со всей комплектацией и НИЧЕГО.

    НИ ОДИН РЕГИОНАЛ на сидит, сняли все обвинения с Юры Енакиевского и со Злочевкиго, с Портнова, СО ВСЕХ РЕГИОНАЛОВ СНЯЛИ ОБВИНЕНИЯ, ПОЛОВИНЕ ИЗ НИХ ВЕРНУЛИ АРЕСТОВАНЫЕ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ.

    На неокупированом Донбассе вся власть у сепаров, тарифы на газ такие, что в деревнях старики замерзают в нетопленых домах, пенсии такие что пенсионеры мрут как мухи без лекарств, в армии воровство невиданных масштабов, в воюющей стране по сути нет армии, за три года войны в армию не поставили НИ ОДНОГО НОВОГО ТАНКА, ни одного нового самолёта, нет серийного производства патронов, безпилотников, банки разворовали 300 000 000 000 гривен, экономика уничтожена, а лохи рубятся за закон о языках.

    Вот так и будете всю жизнь в гавне барахтаться под руководством ДНР и ЛНР которые вам впарят под шумок. Вперёд идиоты!

    Источник: http://uainfo.org/blognews/1485257442-poka-my-rubimsya-za-zakon-o-yazykah-s-reg
    ionalov-snimayut.html


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +3

    Hаписал: Вчера, 18:47 Александр Рыбаков, Комментариев: 2157, Новостей: 78 Пользователь offline
    Цитата: Петр Васильевич
    ЗАКОН УКРАЇНИ
    Про звернення громадян
    Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них
    Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.
    Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.
    Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення
    Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.
    Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.



    После принятия Закона штрафовать будут....а переходными положениями там во все изменения внесут....

    Чтобы это реализовать создадут еще один специальный контролирующий орган - институт Уполномоченного по защите государственного языка, который будет назначаться Кабмином на 5 лет.,
    На местах будут работать языковые инспекторы, чтобы составлять протоколы о нарушениях и штрафовать.

    За суржик буду штрафовать в процентном отношении......

    Страничка актуального юмора "На злобу дня" за одно и проверим знання мови...?

    - Стій! Мовний патруль! Пароль?
    - Непозбувна бентега. Відгук?
    - Розкішниця. Проходь.

    Если говорить по сути, проект Закона грубо противоречит Конституции Украины, в которой в статье 10 сказано, что "государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины". В 53 статье Конституции Украины говорится, что "гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право на обучение на родном языке или на изучение родного языка". Уже не говоря о том, что этот проект противоречит Европейской хартии языков национальных меньшинств, Конвенции по правам человека.
    • +3

    Hаписал: Вчера, 19:33 Александр Рыбаков, Комментариев: 2157, Новостей: 78 Пользователь offline
    В Украине был даже языковой Майдан, а все затрагивания политиками вопроса языка заканчивались только расколом в обществе, хотя само население никогда языковой проблемы и не замечало.
    За нарушение закона нардепы предлагают штрафовать в размере 3400 до 6800 гривен, если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 3400 до 5100 гривен, если нарушение выявлено в сфере образования, науки и культуры, от 6800 до 8500 гривен - штрафы для СМИ.
    Телерадиоорганизациям за нарушение закона предполагается штраф в размере до 10% от лицензионного сбора.
    За попытки "внедрения в Украине официального многоязычия" может грозить уголовная ответственность - это приравнивается к попыткам свержения государственного строя.
    • +2

    Hаписал: Вчера, 19:42 Александр Рыбаков, Комментариев: 2157, Новостей: 78 Пользователь offline
    Первая ласточка :
    Евросоюз отреагирует, если в Украине будет принят новый закон "О языке", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    "Мы слышали, что этот закон, возможно, не будет принят. И мы надеемся на это. Если же какие бы то ни было поправки и изменения ухудшат жизнь меньшинств, в том числе венгерского, то мы, конечно, поднимем этот вопрос на уровне ЕС",— подчеркнул он.
    По словам Сийярто, значение этого вопроса выходит "далеко за рамки Украины".

    "Мы должны защищать меньшинства и применять европейские стандарты — в том числе в отношении Украины",— отметил министр.
    В Украине, в основном, в Закарпатской области проживает более 150 тысяч этнических венгров.

    Alexander Smirnov на Фейсбуке
    22 января в 9:19 ·
    Суть закона в одном абзаце. Весь свой пещерный уровень, понимание момента, ситуации, морали, трендов эти "законотворцы" уместили в одном предложении. Поделили украинцев на этнических и неэтнических, перечеркнули понимание нации как гражданства, закрепили титульный народ, снизошли до национальных традиций в языкознании и обозначили необходимость процедуры определения этнического происхождения, а то как понять - можно транскрибироваться этому гражданину или нет?
    Внимание, абзац: "Громадяни України, які за своїм етнічним походженням не є українцями і рідна мова яких є відмінною від української, мають право на транскрибований запис своїх прізвища та імені відповідно до своєї національної традиції в документах, що посвідчують особу громадянина України."
    А следовало бы написать так:
    "Громадяни України мають право на транскрибований запис своїх прізвища та імені відповідно до своєї родинної традиції в документах, що посвідчують особу громадянина України."
    • +2

    Hаписал: Вчера, 22:27 Русскоязычный бандеровец, Комментариев: 1437, Новостей: 0 Пользователь offline
    Цитата: Виктор Артеменко
    Думаю на эту тему вот где правильно сказано:
    Пока мы рубимся за закон о языках, с "регионалов" снимают обвинения
    Не хотелось попадать в число лохов которых разводят уже 25 лет, но один раз встряну. Не не в спор. А так с замечанием.

    Пока ворьё второй месяц подряд на островах загорает, для пипла кинули идею о языках.

    И пошла рубка. Да вас разводят идиоты.

    Через месяц год как убили Небесную сотню. НЕ СИДИТ НЕ ОДИН БЕРКУТОВЕЦ.

    В конвое Ахметова находят 300 цифровых радиостанций со всей комплектацией и НИЧЕГО.

    НИ ОДИН РЕГИОНАЛ на сидит, сняли все обвинения с Юры Енакиевского и со Злочевкиго, с Портнова, СО ВСЕХ РЕГИОНАЛОВ СНЯЛИ ОБВИНЕНИЯ, ПОЛОВИНЕ ИЗ НИХ ВЕРНУЛИ АРЕСТОВАНЫЕ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ.

    На неокупированом Донбассе вся власть у сепаров, тарифы на газ такие, что в деревнях старики замерзают в нетопленых домах, пенсии такие что пенсионеры мрут как мухи без лекарств, в армии воровство невиданных масштабов, в воюющей стране по сути нет армии, за три года войны в армию не поставили НИ ОДНОГО НОВОГО ТАНКА, ни одного нового самолёта, нет серийного производства патронов, безпилотников, банки разворовали 300 000 000 000 гривен, экономика уничтожена, а лохи рубятся за закон о языках.

    Вот так и будете всю жизнь в гавне барахтаться под руководством ДНР и ЛНР которые вам впарят под шумок. Вперёд идиоты!

    Очень верно подмечено. Не знаю, кто эти 33 идиота, подписавшиеся под такой провокацией, но это похоже на очередную недалекою и непродуманную попытку барыг отвлечь народ от того, как они гробят украинскую экономику, уничтожают народ и сдают территории в обмен на подачки Европы, лишь бы мы Хуйло не злили, не отстреливались и платили за это каждый день жизнями лучших своих граждан. Подозреваю что там и Свобида в полном составе, которая в 2014 усилиями Махницкого, Швайки, Мохника и Тенюха помогала Яценюку и Турчинову сдавать Крым и уничтожать (разворовывая) Украину изнутри.
    • +1

    Hаписал: Вчера, 23:36 Globator, Комментариев: 30, Новостей: 1 Пользователь offline
    Цитата: Русскоязычный бандеровец
    Не знаю, кто эти 33 идиота, подписавшиеся под такой провокацией, но это похоже на очередную недалекою и непродуманную попытку барыг отвлечь народ от того, как они гробят украинскую экономику,

    Да простит меня Виктор за ссылку, но вот Вам поименно все 33 идиота. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60953 вот как фракции отметились - из «Самопомощи» над проектом работали 15 нардепов , в «Народном фронте» - 8, из БПП – 5 человек, от «Батькивщины» - 3, из депутатской группы «воля народа» - 1 и внефракционный – 1.
    И если Пашинского понять можно, ему сейчас общество пополам колоть выгодно, быстрей забудут о его не осторожной :) стрельбе по избирателям, то глупость Семенчено меня удивила. Чуваку с русскоязычного юго-востока этот бред зачем? Пинзеник, Соболев казались умней! Ну да ладно, пошумели и разбежались, закон в части инспекторов особенно, финансового обеспечения потребует и тут .....упс, на бумаге было гладше :) как всегда очередной мертворожденный от импотентов во власти. Один вопрос - от чего отвлекают наше внимание этим шухером?


    --------------------
    http://dveri-nikopol.blogspot.com
    • +2

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    • Палыч 25.01.2017
      Нач. полиции, СБУ и прокурору ... (16)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Надо же таким чудесам объяснимым случаться! Стоит обывателю трошки поработать около воды, затем с полчаса поплавать по пояс в говне, на глазах у изумленной публики запив процедуру очищенной (?) никопольской водой, и клиент готов, "крыша" у такого зримо сползает набок, и начинают появляться миражи. Он уже физически ощущает бороду Бога у себя в кулаке и судорожно оглядывается по сторонам в поисках кого дурней себя. И не видит, бедолага, элементарщины. Что СЭС подкупать нет необходимости (до нас все куплено), такие по приказу сверху способны мать родную уморить водой, потому и проверяют воду всего по 4--5ти параметрам, еще пяток параметров свалив на область. И циферки ставят нужные, они из тех, кто в свое время в 86-м году, после Чернобыля, обнаружив в Киевском водохранилище концентрацию радионуклидов в 10 раз выше нормы, не кинулись чистить воду, просто повысили норму в 10 раз на бумаге, и опять на коне. А недоросли, здесь на грамотность претендующие и гордящиеся своей работой на жуликов из КП Захидне, понятия не имеют, что в институте "Коллоидной химии и воды" при Академии наук (у академика В.Гончарука) воду исследуют и оценивают по 62-м параметрам, мировые стандарты содержат 151 параметр и что точная наука требует обследовать воду именно из крана, а не из стакана городского головы. Но у нас если делать все по науке, придется объяснять связь качества воды с ростом смертности и детской онкологии, а медикам строго-настрого запрещено публиковать такую статистику, не дай Бог не угодить аптечной мафии, для которой--чем больше больных, тем жирнее навар. Вот и приходится для экономии на очистку воды прибегать к шаманскому камланию путем окропления на смех людям верующим и просвещенным. А чаво? Сбрызнул водицей--и тут же из кранов у людей забил нарзан, не потратив на очистку ни копейки, которую можно положить в собственный карман. А еще наши невежды тупо подменяют "отделение церкви от государства" "отделением религии от политики" (ну что взять с лохов?) и самого Бога его ничтожными служителями, а ведь служки разными бывают, но тупицы неразборчиво лижут руки прохиндеям. Весь мир облетел репортаж с натуры, где посланный уркою Кириллом поп-диверсант распинался в Донецке перед строем бандитов: "Идите и убивайте, убивайте ничтоже сумняшеся! Постоим за Русь святую и веру православную!". Вдохновленные таким "божеским" напутствием, те пошли и 24 января 2014года жахнули из "Градов" по Мариуполю, убив 31-го мирного жителя, в большинстве своем женщин и детей. Каким же скотом надо быть, чтобы принимать благославление из таких рук!
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    • Globator 24.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (7)
      Globator-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Не знаю, кто эти 33 идиота, подписавшиеся под такой провокацией, но это похоже на очередную недалекою и непродуманную попытку барыг отвлечь народ от того, как они гробят украинскую экономику,

      Да простит меня Виктор за ссылку, но вот Вам поименно все 33 идиота. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60953 вот как фракции отметились - из «Самопомощи» над проектом работали 15 нардепов , в «Народном фронте» - 8, из БПП – 5 человек, от «Батькивщины» - 3, из депутатской группы «воля народа» - 1 и внефракционный – 1.
      И если Пашинского понять можно, ему сейчас общество пополам колоть выгодно, быстрей забудут о его не осторожной :) стрельбе по избирателям, то глупость Семенчено меня удивила. Чуваку с русскоязычного юго-востока этот бред зачем? Пинзеник, Соболев казались умней! Ну да ладно, пошумели и разбежались, закон в части инспекторов особенно, финансового обеспечения потребует и тут .....упс, на бумаге было гладше :) как всегда очередной мертворожденный от импотентов во власти. Один вопрос - от чего отвлекают наше внимание этим шухером?
    • Русскоязычный бандеровец 24.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (7)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виктор Артеменко
      Думаю на эту тему вот где правильно сказано:
      Пока мы рубимся за закон о языках, с "регионалов" снимают обвинения
      Не хотелось попадать в число лохов которых разводят уже 25 лет, но один раз встряну. Не не в спор. А так с замечанием.

      Пока ворьё второй месяц подряд на островах загорает, для пипла кинули идею о языках.

      И пошла рубка. Да вас разводят идиоты.

      Через месяц год как убили Небесную сотню. НЕ СИДИТ НЕ ОДИН БЕРКУТОВЕЦ.

      В конвое Ахметова находят 300 цифровых радиостанций со всей комплектацией и НИЧЕГО.

      НИ ОДИН РЕГИОНАЛ на сидит, сняли все обвинения с Юры Енакиевского и со Злочевкиго, с Портнова, СО ВСЕХ РЕГИОНАЛОВ СНЯЛИ ОБВИНЕНИЯ, ПОЛОВИНЕ ИЗ НИХ ВЕРНУЛИ АРЕСТОВАНЫЕ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ.

      На неокупированом Донбассе вся власть у сепаров, тарифы на газ такие, что в деревнях старики замерзают в нетопленых домах, пенсии такие что пенсионеры мрут как мухи без лекарств, в армии воровство невиданных масштабов, в воюющей стране по сути нет армии, за три года войны в армию не поставили НИ ОДНОГО НОВОГО ТАНКА, ни одного нового самолёта, нет серийного производства патронов, безпилотников, банки разворовали 300 000 000 000 гривен, экономика уничтожена, а лохи рубятся за закон о языках.

      Вот так и будете всю жизнь в гавне барахтаться под руководством ДНР и ЛНР которые вам впарят под шумок. Вперёд идиоты!

      Очень верно подмечено. Не знаю, кто эти 33 идиота, подписавшиеся под такой провокацией, но это похоже на очередную недалекою и непродуманную попытку барыг отвлечь народ от того, как они гробят украинскую экономику, уничтожают народ и сдают территории в обмен на подачки Европы, лишь бы мы Хуйло не злили, не отстреливались и платили за это каждый день жизнями лучших своих граждан. Подозреваю что там и Свобида в полном составе, которая в 2014 усилиями Махницкого, Швайки, Мохника и Тенюха помогала Яценюку и Турчинову сдавать Крым и уничтожать (разворовывая) Украину изнутри.
    • Русскоязычный бандеровец 24.01.2017
      Прогулянка по кризі ледь не об ... (2)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Дома ж не сидится. Охота приключений на сраку поискать.
    • Александр Рыбаков 24.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (7)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Первая ласточка :
      Евросоюз отреагирует, если в Украине будет принят новый закон "О языке", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

      "Мы слышали, что этот закон, возможно, не будет принят. И мы надеемся на это. Если же какие бы то ни было поправки и изменения ухудшат жизнь меньшинств, в том числе венгерского, то мы, конечно, поднимем этот вопрос на уровне ЕС",— подчеркнул он.
      По словам Сийярто, значение этого вопроса выходит "далеко за рамки Украины".

      "Мы должны защищать меньшинства и применять европейские стандарты — в том числе в отношении Украины",— отметил министр.
      В Украине, в основном, в Закарпатской области проживает более 150 тысяч этнических венгров.

      Alexander Smirnov на Фейсбуке
      22 января в 9:19 ·
      Суть закона в одном абзаце. Весь свой пещерный уровень, понимание момента, ситуации, морали, трендов эти "законотворцы" уместили в одном предложении. Поделили украинцев на этнических и неэтнических, перечеркнули понимание нации как гражданства, закрепили титульный народ, снизошли до национальных традиций в языкознании и обозначили необходимость процедуры определения этнического происхождения, а то как понять - можно транскрибироваться этому гражданину или нет?
      Внимание, абзац: "Громадяни України, які за своїм етнічним походженням не є українцями і рідна мова яких є відмінною від української, мають право на транскрибований запис своїх прізвища та імені відповідно до своєї національної традиції в документах, що посвідчують особу громадянина України."
      А следовало бы написать так:
      "Громадяни України мають право на транскрибований запис своїх прізвища та імені відповідно до своєї родинної традиції в документах, що посвідчують особу громадянина України."
    • Александр Рыбаков 24.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (7)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      В Украине был даже языковой Майдан, а все затрагивания политиками вопроса языка заканчивались только расколом в обществе, хотя само население никогда языковой проблемы и не замечало.
      За нарушение закона нардепы предлагают штрафовать в размере 3400 до 6800 гривен, если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 3400 до 5100 гривен, если нарушение выявлено в сфере образования, науки и культуры, от 6800 до 8500 гривен - штрафы для СМИ.
      Телерадиоорганизациям за нарушение закона предполагается штраф в размере до 10% от лицензионного сбора.
      За попытки "внедрения в Украине официального многоязычия" может грозить уголовная ответственность - это приравнивается к попыткам свержения государственного строя.
    • Александр Рыбаков 24.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (7)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Петр Васильевич
      ЗАКОН УКРАЇНИ
      Про звернення громадян
      Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них
      Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.
      Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.
      Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення
      Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.
      Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.



      После принятия Закона штрафовать будут....а переходными положениями там во все изменения внесут....

      Чтобы это реализовать создадут еще один специальный контролирующий орган - институт Уполномоченного по защите государственного языка, который будет назначаться Кабмином на 5 лет.,
      На местах будут работать языковые инспекторы, чтобы составлять протоколы о нарушениях и штрафовать.

      За суржик буду штрафовать в процентном отношении......

      Страничка актуального юмора "На злобу дня" за одно и проверим знання мови...?

      - Стій! Мовний патруль! Пароль?
      - Непозбувна бентега. Відгук?
      - Розкішниця. Проходь.

      Если говорить по сути, проект Закона грубо противоречит Конституции Украины, в которой в статье 10 сказано, что "государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины". В 53 статье Конституции Украины говорится, что "гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право на обучение на родном языке или на изучение родного языка". Уже не говоря о том, что этот проект противоречит Европейской хартии языков национальных меньшинств, Конвенции по правам человека.
    • Виктор Артеменко 24.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (7)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Думаю на эту тему вот где правильно сказано:
      Пока мы рубимся за закон о языках, с "регионалов" снимают обвинения
      Не хотелось попадать в число лохов которых разводят уже 25 лет, но один раз встряну. Не не в спор. А так с замечанием.

      Пока ворьё второй месяц подряд на островах загорает, для пипла кинули идею о языках.

      И пошла рубка. Да вас разводят идиоты.

      Через месяц год как убили Небесную сотню. НЕ СИДИТ НЕ ОДИН БЕРКУТОВЕЦ.

      В конвое Ахметова находят 300 цифровых радиостанций со всей комплектацией и НИЧЕГО.

      НИ ОДИН РЕГИОНАЛ на сидит, сняли все обвинения с Юры Енакиевского и со Злочевкиго, с Портнова, СО ВСЕХ РЕГИОНАЛОВ СНЯЛИ ОБВИНЕНИЯ, ПОЛОВИНЕ ИЗ НИХ ВЕРНУЛИ АРЕСТОВАНЫЕ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ.

      На неокупированом Донбассе вся власть у сепаров, тарифы на газ такие, что в деревнях старики замерзают в нетопленых домах, пенсии такие что пенсионеры мрут как мухи без лекарств, в армии воровство невиданных масштабов, в воюющей стране по сути нет армии, за три года войны в армию не поставили НИ ОДНОГО НОВОГО ТАНКА, ни одного нового самолёта, нет серийного производства патронов, безпилотников, банки разворовали 300 000 000 000 гривен, экономика уничтожена, а лохи рубятся за закон о языках.

      Вот так и будете всю жизнь в гавне барахтаться под руководством ДНР и ЛНР которые вам впарят под шумок. Вперёд идиоты!

      Источник: http://uainfo.org/blognews/1485257442-poka-my-rubimsya-za-zakon-o-yazykah-s-reg
      ionalov-snimayut.html
    • Петр Васильевич 24.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (7)
      Петр Васильевич-С„РѕС‚Рѕ
      ЗАКОН УКРАЇНИ
      Про звернення громадян
      Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них
      Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.
      Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.
      Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення
      Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.
      Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
    • 555 24.01.2017
      Прогулянка по кризі ледь не об ... (2)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Это не несчастный случай.Это их выбор...Такие урок не извлекут.Бухнут и полезут назад.
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