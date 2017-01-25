Автомоделісти Покрова нарощують темпи

Команда прихильників технічної творчості та швидкісної їзди поповнилася новими членами. Вчора вихованці Будинку творчості вийшли на старт міських змагань в оновленому складі, здолавши трасу абсолютною перемогою.









Численним глядачам та учасникам було представлено виставку авторських автівок, змайстрованих дітьми, презентовано їхні характеристики. Показано й сам процес виготовлення.

Сьогодні у розпорядженні автомоделістів чотири верстати, на яких фрезерують, здійснюють токарні роботи, свердлять, заточують. Як підкреслив керівник, технічне оснащення, впроваджене за безпосереднього сприяння міського голови Олександра Шаповала, дозволяє створювати конкурентоспроможні моделі.

У залі ж панувала справжня атмосфера автоперегонів з хвилюванням на старті, скандуванням вболівальників, технічним оглядом перед наступними заїздами та висновками суддівства – багаторазового чемпіона України, майстра спорту, Даніїла Рєзнікова з Нікополя, кандидата у майстри спорту, багаторазової чемпіонки України Анни Томілової.

Кілька годин тривала боротьба у ході якої визначилися й лідери: володарем кубка переможців стала команда Покров – I, друге місце посіли спортсмени Покрова – II, третє – Нікополя. Наступним етапом стане всеукраїнський турнір, до якого вже іде підготовка. Першість Покрова, за твердженням наших близьких сусідів, запам’ятається належною організацією, надзвичайно дружнім прийомом.

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Відкриті змагання з кордових автомоделей зібрали команди Нікополя та Покрова, як досвідчених спортсменів, переможців обласних та всеукраїнських змагань, так і початківців. За словами керівника покровських автомоделістів Володимира Томілова, вирішили відкрити новий рік з автоперегонів, показавши усю динаміку даного виду спорту, відповідно, популяризувавши технічну творчість.Як показують себе автівки на трасі, можна було побачити під час змагань. Успішних стартів спортсменам бажали начальник відділу молоді та спорту міськвиконкому Яна Селезньова, директор Будинку творчості Ніна Якімова, урочисто відкриваючи першість. Важливо, що у день, який співпав зі святом Соборності, національний гімн було виконано спортсменами наживо.