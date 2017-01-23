ВОТ И ВСЕ! Супрун вырезала «сердце» Украины. Институт Амосова закрывают, операции отменяют

Поняв, что проигрывает в войне с известным на весь мир кардиохирургом Тодуровым, «доктор Смерть» через депутатку-львовянку из «Самопомощи» Ганну Гопко показала-таки свой диплом, передают «Украинские реалии«.









Он оказался отпечатанной на ксероксе бумажкой, из которой выяснилось, что Супрун — специалист по аллопатии. Ну это как сказать, что учитель — специалист по учительствованию, например. Прикрыв, таким образом, свой непрофессионализм, глава Минздрава с новыми силами принялась уничтожать украинскую кардиологию. Это и понятно: ведь сердечно-сосудистые болезни в Украине являются главной причиной смертности ее жителей.









Логика проста: уберешь кардиологов — выполнишь «план» по инфарктам. Руководствуясь этими соображениями, Супрун сначала остановила работу Центра Сердца Тодурова, а теперь и институт Амосова оставлен без денег. Согласно сообщению представителей парламентской группы «Депутатский контроль», Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова может перестать работать уже до конца месяца. Чтобы нормально функционировать, главный кардиоцентр страны в первом квартале этого года должен был получить из бюджета почти 80 миллионов гривен, но кардиологам досталось всего 6 миллионов. Другими словами, работа Национального института Амосова, где ежедневно делают сложнейшие операции на сердце, профинансирована всего… на 8 процентов от необходимого.





В связи с этим в институте приняли решение временно приостановить госпитализацию пациентов, а также отправить часть медицинских сотрудников в отпуск за свой счет. Также внутри кардиоцентра говорят о сокращении штата, если продолжатся проблемы с финансированием.





Только на обеспечение пациентов медицинскими материалами должны были потратить 55 750 грн, одна на это государством было выделено 0 гривен. Зеро — как говорят на родине Супрун.





Мало кто знает о том, что пациенты теперь должны приходить в институт Амосова на операцию не только со своими лекарствами, но и со своей едой: в этом году Минздрав не выделил ни копейки на питание. Хотя большая часть пациентов института Амосова не местные, а потому для них эта проблема очень остро стоит. Из-за удаленности от дома, они не могут получать помощь от родственников, а после перенесенной операции не в состоянии спуститься в буфет и купить еду и воду. Сейчас нардепы отправили премьеру Гройсману официальное обращение для того чтобы в кратчайшие сроки решить проблему с финансированием. Но, надо полагать, что на нем, как и на петиции Тодурова, спецы из Минздрава поставят улыбающийся смайлик и вердикт «не-а», как было отвечено специалистам из Центра Сердца. А потом спокойно пойдут запускать дроны из грибов…

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