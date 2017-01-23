22 января Украина празднует День соборности

Праздник официально установлен в 1999 году, учитывая огромное значение объединения УНР и ЗУНР для образования единого (соборного) государства
22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, отмечается День Соборности Украины.
Этот праздник официально установлен в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗУНР для образования единого (соборного) украинского государства. В 2011 году День Соборности объединили с Днем Свободы, который ранее отмечался 22 ноября, под названием "День Соборности и Свободы Украины". Однако 2014 года указом президента Петра Порошенко праздник был восстановлен как День Соборности Украины, передает Укринформ.
В современном украинском национальном календаре дата 22 января занимает одно из ведущих мест и имеет глубокий символический смысл: извечной мечты украинцев на свободную жизнь в самостийной соборной независимом государстве. 22 января 1918 года Универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость Украинской Народной Республики. Годом позже, 22 января 1919 года, в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт Злуки (объединения) украинских земель, в единую Украину, утверждалось объединение двух тогдашних государств УНР и ЗУНР, возникшие на обломках Российской и Австро-Венгерской империй в единое соборное Украинское государство. В тексте Акта Соборности утверждалось: "Отныне на всех землях Украины, разделенных веками - Галичине, Буковине, Закарпатской Руси и Приднепровской Украине - будет одна большая Украина. Мечты, для которых лучшие сыны Украины жили и умирали, стали действительностью. Отныне и навеки будет одна, самостоятельная Украинская Народная Республика".
Однако объединение Украины произошло чисто символически: уже через несколько недель после провозглашения Акта воссоединения большевики захватили Киев, позже поляки оккупировали Восточную Галицию, а Чехо-Словакия - Закарпатье. Первое празднование Соборности состоялось 22 января 1939 года в Карпатской Украине (г. Хуст), в то время - автономной республики Чехословакии. В этот день под сине-желтыми флагами состоялась тридцатитысячная демонстрация местного населения, которое съехалось в столицу Карпатской Украины из всех уголков края вспомнить события 20-летней давности.
Ярким проявлением единства, воли украинского народа к свободе, стала "живая цепь", организованная патриотическими силами 21 января 1990 года по случаю 71-й годовщины провозглашения Акта Злуки. Миллионы тогда еще советских украинцев взялись за руки от Киева до Львова, отмечая День Соборности. С того времени в Украине "живые цепи" создавались неоднократно, символизируя единство (соборность) украинского народа, а День Соборности теперь отмечается на государственном уровне ежегодно.
Это, конечно, ватный пропагандистский ролик. Но все что тут сказано и показано - правда. Режим внутренней оккупации сам своими преступными действиями подбрасывает рашистским пропагандистам материал для показа. Просто у ФСБ своя задача-сместить власть Вальцмана-Авакова через выборы или революцию чтобы привести к власти какой-нибудь Опоблок или Рабиновича. А у нас, украинского народа цель схожая, но только к власти должны прийти и придут украинские националисты. А Хуйло со своими безграмотными экспертами просто не осознает что революция в Украине как раз ему-то и не выгодна т.к. Опоблок через Майдан к власти не придет. А те, кто придут сметут российскую армию и террористов-наемников и пр. нечисть в считанные дни. А позднее и Крым Раша потеряет. Порошенко самый удобный для России президент. И если они правда хотят революции в Украине то просто идиоты. Но в любом случае она неизбежна независимо от их желания. А этих всех мусоров, разгонявших и разгоняющих людей, ждет участь охранки Чаушеску Секуритате. Никто не будет сажать их в тюрьмы и кормить за счет государства. Много чести.
Почему нету счёта,а платят налом и где фиксация этого. А тех чеков,которые напечатаны заранее можно наплодить хоть тысячи.Почему не через кассовый аппарат??
Вы постойте на морозе день, а потом возмущайтесь! Где подключить ей кассовый аппарат?! Кроме стола, ей надо привести ещё и генератор и кассовый аппарат, что бы продавать консервацию?! Может пройдете по "блошиному рынку" где торгуют от Центральной библиотеки до Райдержадминистрации прямо на земле: люди продают свои вещи, что бы прожить в это трудное время, а им налоги заплатить и местовое??!!! Обеспечьте им рабочее место в уютном офисе с зарплатой в 3200 и я думаю, что многие согласятся! Нет таких вакансий? Тогда о чём Вы тут возмущаетесь?! Давайте отправим всех в центр занятости: там они будут получать пособие за счет налогов и ничего не продавать и не производить! Это экономический мазохизм! Сейчас надо приветствовать любого человека, который в отсутствие работы, пытается как то заработать, особенно мелких производителей. Самозанятая особа не сидит на шее у государства и пытается хоть как то самостоятельно заработать! Она заработает 100 гривен в день: оплатит проезд ( заработает перевозчик), купит хлеб(заработает пекарь и продавец)заплатит коммунальные и.т.д. Она может платить государству в виде налогов, максимум 200 грн. Но государству,и в лице городской власти, всё мало! Представим, что прогонят таких торговцев и что?! Казна не получит ни копейки. Эта женщина не будет закрывать консервацию, мёрзнуть на морозе и платить 30 грн в день, так как надо теперь 60! Она не будет платить перевозчику, будет покупать меньше продуктов и казна получить НОЛЬ! А ей что делать? Либо воровать,либо в Польшу, либо просить милостыню?! Пополнение бюджета путём тупого поднятия налогов в период глубокого экономического кризиса и безработицы это тупиковый путь! Бюджет надо пополнять расширением субьектов налогообложения: создавая условия и понижая налоги!!!!
Виктор Артеменко, уверен, что если бы на данном объекте побывали бы священнослужители КП или, к примеру, ветераны АТО на экскурсии, то вы бы так не брызгали слюной. Да этой заметки вообще бы не было. А как быть с контролирующими органами, например СЭС или инспекции облэнерго? Тоже делать нечего?
Считаю необходимым правоохранительным органам и прокуратуре провести расследование и срочно назначить экспертизу воды.
А где по-вашему отбор пробы тогда брать, может у вас из крана?
И вообще, человек называющий себя "журналистом" обязан писать и публиковать статьи хотя бы БЕЗ ОШИБОК и точка.
На самом деле позорное решение о сдаче боевикам Донецкого аэропорта было принято еще в Минске. Оставить позиции наша армия должна была 10-13 октября 2015 года. Но Вальцман, это трусливое существо, не мог сказать народу об этом, боялся что снесут и не безосновательно. Неофициальный приказ(при этой власти и такое бывает) на выход ВСУ давали несколько раз. Но Правый сектор выходить отказался, а с ними отказались и ВСУшники. Тогда Банковая попыталась выдавить военных оттуда создавая невыносимые условия: не подвозили вовремя провизию и боеприпасы, потом заставили проводить унизительную ротацию через блок-посты Моторолы, где нашим указывали какое оружие можно взять, а какое нет. Когда не помогло и это просто перестали проводить ротацию, подкрепления и подвоза боеприпасов не было т.к. террористы не пропускали, а деблокировка военным путем была запрещена минскими договорняками. Власть просто решила(как позже и в Дебальцево)просто "героически" сгноить людей. В последние дни власть с нетерпением ждала когда же наконец всех там перебьют. И когда киборги выходили на связь с журналистами 112-го(!) и просили о помощи - Рычкова и сраный волонтер Феникс(забыл имя этой гниды) писали в фейсбуке, мол, "хватит паниковать", "все под контролем","быть добру". А крысы вроде хряка Геращенко цинично заявляли что это какие-то ДНРовцы выходят на связь и сеют панику. Муженко туда приехал не для того, чтобы лично командовать деблокированием аэропорта. Он приехал проследить чтобы никто не помешал его сдать. Вся операция по спасению киборгов была циничным спектаклем, где бросали на смерть людей ради политических уступок оккупанту и выслуживания перед Европой(не бесплатно, конечно). Подкрепление умышленно послали на наши же минные поля чтобы оно не доехало до цели. БТРы глохли в пути(интересно почему?). А апогей скотства случился когда Генштаб "разрешил" сепарам зайти в терминал якобы забрать своих убитых. В то время как нашим раненых вывозить приходилось под прицельным огнем. Но зашли сепары в терминал как раз чтобы заложить взрывчатку. Что было дальше мы знаем. Это вторая годовщина трагедии когда президент и генштаб предали украинскую армию и народ. Уверен что после третьей революции этих уродов будет судить трибунал, возможно уже посмертно. С Дебальцево еще проще. Доказалельство гос. измены президента, мин. обороны и нач. генштаба мы все видели в прямом эфире когда был преступный приказ прекратить огонь, в т.ч. и артиллерийскую поддержку, что привело к расстрелу наших войск как в тире.
И еще! Для Всех интересующихся сообщу одну новость. Очистные сооружения ВНС и ОКС объекты повышенной опасности с ограниченным доступом - ВСЁ! Никаких стратегий и никаких режимов. Кто против дайте ссылку на НПА. Посторонних там нет, а если кто и заходит, то это санкционировано администрацией. Давайте уличим СЭС в том, что они шарятся на этих объектах и их тоже можно купить работниками ФСБ для проведения теракта. Нет предела человеческой глупости.
Мой комментарий к публикации Анатолия Сиротенко. У меня накопился один вопрос: Вы вообще что-нибудь знаете о работе Горводоканала? Кто Вам сказал, что это стратегический объект? С какого перепугу, посещение ВНС с разрешения администрации Водоканала в святой праздник для крещения всей воды, которая подается в город, стало преступлением. Это сложившаяся традиция, повторяющаяся из года в год. Или Вы хотите сказать, что Отец Николай принес с собой крысиный ЯД? Я до недавнего работал в Водоканале, а еще раньше на очистных сооружениях в составе КП Захидне, где приходилось и очищенную воду пить при проверяющих и в отстойниках по пояс плавать в говне. И Вы позволяете себе комментировать события с присущим себе чувством всезнайки, и с таким же уровнем глупости. Не забывайте, что на интернетресурсах и в соцсетях зарегистрированы люди, которые также как и Вы нихера не смыслят в большинстве вопросов. Но, они читают этот бред и воспринимают информацию за чистую монету, потому, что когда-то, где-то слышали Вашу фамилию. Перестаньте брызжить ядом, от Вас его больше, нежели от любого священнослужителя. Религию нужно уметь отделять от политики. Напишите, какую нибудь статью или книгу и все будут рукоплескать. Извините, но накипело
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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