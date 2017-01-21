 Привітання воїнів світла і добра зі святом Богоявлення (фото, вiдео)

Мой комментарий к публикации Анатолия Сиротенко. У меня накопился один вопрос: Вы вообще что-нибудь знаете о работе Горводоканала? Кто Вам сказал, что это стратегический объект? С какого перепугу, посещение ВНС с разрешения администрации Водоканала в святой праздник для крещения всей воды, которая подается в город, стало преступлением. Это сложившаяся традиция, повторяющаяся из года в год. Или Вы хотите сказать, что Отец Николай принес с собой крысиный ЯД? Я до недавнего работал в Водоканале, а еще раньше на очистных сооружениях в составе КП Захидне, где приходилось и очищенную воду пить при проверяющих и в отстойниках по пояс плавать в говне. И Вы позволяете себе комментировать события с присущим себе чувством всезнайки, и с таким же уровнем глупости. Не забывайте, что на интернетресурсах и в соцсетях зарегистрированы люди, которые также как и Вы нихера не смыслят в большинстве вопросов. Но, они читают этот бред и воспринимают информацию за чистую монету, потому, что когда-то, где-то слышали Вашу фамилию. Перестаньте брызжить ядом, от Вас его больше, нежели от любого священнослужителя. Религию нужно уметь отделять от политики. Напишите, какую нибудь статью или книгу и все будут рукоплескать. Извините, но накипело