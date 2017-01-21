 Привітання воїнів світла і добра зі святом Богоявлення (фото, вiдео)

Сьогодні привітали зі святом Богоявлення воїнів світла і добра, наших захисників, які стоять за правду.
Українські воїни не пішли захоплювати чужу землю, але й не віддають своєї. Цим самим виконуючи слово Боже: "Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх”. Бо наші воїни не жаліючи себе, жертвують найбільшим даром Божим – це життям заради всіх нас.
Нехай же Господь Всемилостивий благословляє і зберігає усіх вас в цій святій справі, аби захистити Батьківщину нашу, укріпити Помісну Українську Православну Церкву з центром в Золотоверхому Києві і насамперед дарує мирне життя на Многії Літа!
Висловлюємо особливу подяку керівництву Нікопольської військової частини А0593 за теплий прийом та надану можливість в духовному окормленні наших воїнів.
Доречі, УПЦ Київського Патріархату надає найбільшу кількість капеланів в АТО у скрутний для Батьківщини час.
И еще! Для Всех интересующихся сообщу одну новость. Очистные сооружения ВНС и ОКС объекты повышенной опасности с ограниченным доступом - ВСЁ! Никаких стратегий и никаких режимов. Кто против дайте ссылку на НПА. Посторонних там нет, а если кто и заходит, то это санкционировано администрацией. Давайте уличим СЭС в том, что они шарятся на этих объектах и их тоже можно купить работниками ФСБ для проведения теракта. Нет предела человеческой глупости.
Мой комментарий к публикации Анатолия Сиротенко. У меня накопился один вопрос: Вы вообще что-нибудь знаете о работе Горводоканала? Кто Вам сказал, что это стратегический объект? С какого перепугу, посещение ВНС с разрешения администрации Водоканала в святой праздник для крещения всей воды, которая подается в город, стало преступлением. Это сложившаяся традиция, повторяющаяся из года в год. Или Вы хотите сказать, что Отец Николай принес с собой крысиный ЯД? Я до недавнего работал в Водоканале, а еще раньше на очистных сооружениях в составе КП Захидне, где приходилось и очищенную воду пить при проверяющих и в отстойниках по пояс плавать в говне. И Вы позволяете себе комментировать события с присущим себе чувством всезнайки, и с таким же уровнем глупости. Не забывайте, что на интернетресурсах и в соцсетях зарегистрированы люди, которые также как и Вы нихера не смыслят в большинстве вопросов. Но, они читают этот бред и воспринимают информацию за чистую монету, потому, что когда-то, где-то слышали Вашу фамилию. Перестаньте брызжить ядом, от Вас его больше, нежели от любого священнослужителя. Религию нужно уметь отделять от политики. Напишите, какую нибудь статью или книгу и все будут рукоплескать. Извините, но накипело
Ну при чем тут конфессии?! Есть общие правила охраны режимных объектов--никому, значит, никому! А в данном случае все это здорово смахивает на азбуку для диверсантов по проникновению на вражеские стратегические объекты--если сегодня прокатит, завтра можно и повторить, под клобуками лица скрыть, а под вражескими рясами можно не только РПГ пронести, но и килограммы тротила и цианидов. Делов-то на 5 минут, а целый город в нужный момент парализован, приходи и бери его голыми руками взводом сопливых сепаратистов. Тут не недомыслие, тут преступная халатность, несущая реальную угрозу, за которую не гонят, а сажают, начиная с СБУ, навострившуюся бороться не с врагами Украины, а с врагами своего начальства. А за чистоту воды--источника жизни, можно бороться и попроще--принять закон, строго-настрого обязывающий руководство города и избранников пить воду только из-под кранов, и через малое время даже досрочные перевыборы проводить не надо будет.
Я думаю таке в останній раз!...Там де освячує Господь Бог, попам робити не має чого... Ритуали проводяться для людей, щоб підняти Віру, а такі дії, це щоб по хитрому доказати верховенство..., як що не гірше! За безпеку взагалі мовчу!!! В результаті, як мінімум, провокація...
Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года 1. Обещать - не значит жениться. Нам уже обещали и замену брусчатки, и 1000 гривен в день АТОвцам, и окончание АТО за две недели, и многое-многое другое. 2. Фабрику закрывают не благодаря, а вопреки желанию гаранта. "Такое решение принято по экономическим и политическим причинам". Для тех кто не умеет читать между строк разжую - закрывает фабрику не Порошенко, а Путин. 3. Липецкая фабрика закрывается после того, как открылись ДВЕ новые фабрики в России. 4. Липецкая фабрика уже давно стала именем нарицательным, Порошенка за нее не пинал только самый ленивый или упоротый. Зато десятки других предприятий, в том числе и прямо работающих на армию агрессора (например Севастопольский морской завод), чувствуют себя просто прекрасно. 5. И офшоры никуда не делись.
Так что
Цитата: Андрей Дащенко
Петя молодец, ведет нас к светлому будущему, только к своему...
Сьогодні привітали зі святом Богоявлення воїнів світла і добра, наших захисників, які стоять за правду.
Українські воїни не пішли захоплювати чужу землю, але й не віддають своєї. Цим самим виконуючи слово Боже: "Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх”. Бо наші воїни не жаліючи себе, жертвують найбільшим даром Божим – це життям заради всіх нас.
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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