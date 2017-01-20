Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года
Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (Россия). Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, сообщили ЛІГА.net в пресс-службе корпорации.
Отмечается, что полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.
Как сообщалось ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.
В Roshen отмечают, что, начиная с 2013 года, производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения.
Также подчеркивается, что в связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. Оставшийся персонал (около 700 человек) уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что за период 2014-2016 гг. корпорация Roshen получила и вывела в Украину дивиденды от Липецких активов в размере $72,06 млн.
Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года 1. Обещать - не значит жениться. Нам уже обещали и замену брусчатки, и 1000 гривен в день АТОвцам, и окончание АТО за две недели, и многое-многое другое. 2. Фабрику закрывают не благодаря, а вопреки желанию гаранта. "Такое решение принято по экономическим и политическим причинам". Для тех кто не умеет читать между строк разжую - закрывает фабрику не Порошенко, а Путин. 3. Липецкая фабрика закрывается после того, как открылись ДВЕ новые фабрики в России. 4. Липецкая фабрика уже давно стала именем нарицательным, Порошенка за нее не пинал только самый ленивый или упоротый. Зато десятки других предприятий, в том числе и прямо работающих на армию агрессора (например Севастопольский морской завод), чувствуют себя просто прекрасно. 5. И офшоры никуда не делись.
Так что
Цитата: Андрей Дащенко
Петя молодец, ведет нас к светлому будущему, только к своему...
Не, я конечно тоже бандеровец, но это уже перебор. Прежде всего давайте разберемся, проблема в том что в принципе какие-то посторонние зашли на стратегический объект или что эти посторонние - представители московского патриархата.
Да - проблема в том что в принципе какие-то посторонние зашли на стратегический объект - в любых рясах и с любыми намерениями
Не, я конечно тоже бандеровец, но это уже перебор. Прежде всего давайте разберемся, проблема в том что в принципе какие-то посторонние зашли на стратегический объект или что эти посторонние - представители московского патриархата. А если зайдут с Киевского патриархата или хасиды какие-нибудь то можно?Я тоже за то, чтобы в Украине был Киевский патриархат, а в Раше - Московский. Но(хоть по закону власть и не должна вмешиваться) без воли правящего режима все так и останется. А перед тем, как выдавливать московский патриархат нужно проводить работу с населением и не один год, объяснять иначе вилкулы и новинские получат лишний козырь в борьбе с украинской государственностью. А пока что нашей власть не хватает воли даже вернуть оккупированные территории. Сменим власть - тогда и можно будет решать эти глобальные проблемы. Но в любом случае не думаю что этот поп какую-то там отраву брызгал в воду, которой сам пользуется. Зачем придумывать всякие глупости? Если уже и бороться с сепаратизмом то можно начать хотя бы с местной полиции, где один такой субъект первомайский обосновался. А то зачем лезть в дебри.
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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