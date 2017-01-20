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Другие СМИ пишут / Принадлежащая Порошенко Roshen объявила о закрытии липецкой фабрики (Сегодня, 13:09)

Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года

 
Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (Россия). Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, сообщили ЛІГА.net в пресс-службе корпорации.

Отмечается, что полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.

Как сообщалось ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

В Roshen отмечают, что, начиная с 2013 года, производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения.

Также подчеркивается, что в связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. Оставшийся персонал (около 700 человек) уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время. 

Ранее сообщалось, что за период 2014-2016 гг. корпорация Roshen получила и вывела в Украину дивиденды от Липецких активов в размере $72,06 млн.
Источник: biz.liga.net
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Другие СМИ пишут » Просмотров: 357 » Комментариев:3

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    А как насчет другой фабрики в Калуге, которую только недавно открыли?
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 17:51 Андрей Дащенко, Комментариев: 340, Новостей: 10 Пользователь offline
    Петя молодец, ведет нас к светлому будущему, только к своему...
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 19:14 Владимир Лашков, Комментариев: 144, Новостей: 17 Пользователь offline
    Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года
    1. Обещать - не значит жениться. Нам уже обещали и замену брусчатки, и 1000 гривен в день АТОвцам, и окончание АТО за две недели, и многое-многое другое.
    2. Фабрику закрывают не благодаря, а вопреки желанию гаранта. "Такое решение принято по экономическим и политическим причинам". Для тех кто не умеет читать между строк разжую - закрывает фабрику не Порошенко, а Путин.
    3. Липецкая фабрика закрывается после того, как открылись ДВЕ новые фабрики в России.
    4. Липецкая фабрика уже давно стала именем нарицательным, Порошенка за нее не пинал только самый ленивый или упоротый. Зато десятки других предприятий, в том числе и прямо работающих на армию агрессора (например Севастопольский морской завод), чувствуют себя просто прекрасно.
    5. И офшоры никуда не делись.

    Так что
    Цитата: Андрей Дащенко
    Петя молодец, ведет нас к светлому будущему, только к своему...
    • 0

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Владимир Лашков 20.01.2017
      Принадлежащая Порошенко Roshen ... (3)
      Владимир Лашков-С„РѕС‚Рѕ
      Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года
      1. Обещать - не значит жениться. Нам уже обещали и замену брусчатки, и 1000 гривен в день АТОвцам, и окончание АТО за две недели, и многое-многое другое.
      2. Фабрику закрывают не благодаря, а вопреки желанию гаранта. "Такое решение принято по экономическим и политическим причинам". Для тех кто не умеет читать между строк разжую - закрывает фабрику не Порошенко, а Путин.
      3. Липецкая фабрика закрывается после того, как открылись ДВЕ новые фабрики в России.
      4. Липецкая фабрика уже давно стала именем нарицательным, Порошенка за нее не пинал только самый ленивый или упоротый. Зато десятки других предприятий, в том числе и прямо работающих на армию агрессора (например Севастопольский морской завод), чувствуют себя просто прекрасно.
      5. И офшоры никуда не делись.

      Так что
      Цитата: Андрей Дащенко
      Петя молодец, ведет нас к светлому будущему, только к своему...
    • Андрей Дащенко 20.01.2017
      Принадлежащая Порошенко Roshen ... (3)
      Андрей Дащенко-С„РѕС‚Рѕ
      Петя молодец, ведет нас к светлому будущему, только к своему...
    • Русскоязычный бандеровец 20.01.2017
      Принадлежащая Порошенко Roshen ... (3)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      А как насчет другой фабрики в Калуге, которую только недавно открыли?
    • Виктор Артеменко 20.01.2017
      Нач. полиции, СБУ и прокурору ... (8)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Хотабыч
      И откуда взяли фото? Если это секретный объект -кто снимал?
      В материале написано:
      Приложенное фото взято со стр. КП "Нікопольводоканал"
      Хотя объект думаю не секретный, но режимный
    • Хотабыч 20.01.2017
      Нач. полиции, СБУ и прокурору ... (8)
      Хотабыч-С„РѕС‚Рѕ
      Просто так их туда не пустили. Значит все было под контролем руководства. И откуда взяли фото? Если это секретный объект -кто снимал?
    • Довбуш 20.01.2017
      Нач. полиции, СБУ и прокурору ... (8)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      Ужас и тут гюндяевцы пролезли -
      службу Беспеки горводоканала на увольнение
    • Виктор Артеменко 20.01.2017
      Нач. полиции, СБУ и прокурору ... (8)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Не, я конечно тоже бандеровец, но это уже перебор. Прежде всего давайте разберемся, проблема в том что в принципе какие-то посторонние зашли на стратегический объект или что эти посторонние - представители московского патриархата.
      Да - проблема в том что в принципе какие-то посторонние зашли на стратегический объект - в любых рясах и с любыми намерениями
    • Русскоязычный бандеровец 19.01.2017
      Артур Дубров: Лихой 2017 год д ... (3)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Ну так эти же предприниматели сами голосовали за БПП, за стабильность(как за зеков в свое время). Вот им и стабильность.
    • Русскоязычный бандеровец 19.01.2017
      Нач. полиции, СБУ и прокурору ... (8)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Не, я конечно тоже бандеровец, но это уже перебор. Прежде всего давайте разберемся, проблема в том что в принципе какие-то посторонние зашли на стратегический объект или что эти посторонние - представители московского патриархата. А если зайдут с Киевского патриархата или хасиды какие-нибудь то можно?Я тоже за то, чтобы в Украине был Киевский патриархат, а в Раше - Московский. Но(хоть по закону власть и не должна вмешиваться) без воли правящего режима все так и останется. А перед тем, как выдавливать московский патриархат нужно проводить работу с населением и не один год, объяснять иначе вилкулы и новинские получат лишний козырь в борьбе с украинской государственностью. А пока что нашей власть не хватает воли даже вернуть оккупированные территории. Сменим власть - тогда и можно будет решать эти глобальные проблемы. Но в любом случае не думаю что этот поп какую-то там отраву брызгал в воду, которой сам пользуется. Зачем придумывать всякие глупости? Если уже и бороться с сепаратизмом то можно начать хотя бы с местной полиции, где один такой субъект первомайский обосновался. А то зачем лезть в дебри.
    • Виктор Артеменко 19.01.2017
      Нач. полиции, СБУ и прокурору ... (8)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Музыченко
      Это уже маразм, мания преследования что-ли.
      Маразмания тут не при чем. Очистные залы водоканала - стратегический объект - посторонним вход ВОСПРЕЩЕН и точка.
      А просто так, к справке, посмотрите с чего все начиналось в Крыму и на Донбасе
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