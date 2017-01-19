 Нач. полиции, СБУ и прокурору города: Что делают посторонние на стратегическом объекте КП "Никопольводоканал"

Есть ли служба безопасности на КП "Никопольводоканал"? Если есть то на каком основании какие то люди находятся на стратегическом объекте воочистных залов КП "Никопольводоканал"? Более того что то бросают в воду.
Мы сейчас не будем говорить о том что эти люди имеют прямое отношение к Путинско - Гундяевской группировке в Украине под названием УПЦ МОСКОВСКОГО патриархата, и что они там на самом деле делали, мы просто спрашиваем: - Почему они там находились?
Считаю необходимым правоохранительным органам и прокуратуре провести расследование и срочно назначить экспертизу воды.
Не, я конечно тоже бандеровец, но это уже перебор. Прежде всего давайте разберемся, проблема в том что в принципе какие-то посторонние зашли на стратегический объект или что эти посторонние - представители московского патриархата. А если зайдут с Киевского патриархата или хасиды какие-нибудь то можно?Я тоже за то, чтобы в Украине был Киевский патриархат, а в Раше - Московский. Но(хоть по закону власть и не должна вмешиваться) без воли правящего режима все так и останется. А перед тем, как выдавливать московский патриархат нужно проводить работу с населением и не один год, объяснять иначе вилкулы и новинские получат лишний козырь в борьбе с украинской государственностью. А пока что нашей власть не хватает воли даже вернуть оккупированные территории. Сменим власть - тогда и можно будет решать эти глобальные проблемы. Но в любом случае не думаю что этот поп какую-то там отраву брызгал в воду, которой сам пользуется. Зачем придумывать всякие глупости? Если уже и бороться с сепаратизмом то можно начать хотя бы с местной полиции, где один такой субъект первомайский обосновался. А то зачем лезть в дебри.
В діях керівництва міськводоканалу є ознаки злочіну зловживаня службовим положеням за допуск на такий об'ект московського попа, держави-агресора. Крім цього, чі давали споживачі води, за яку вони сплачують кошти, дозвіл на окроплея ціеї води якоюсь рідиною московським попом. Керівництву міськводоканалу треба усвідомити, що в Україні діє декілька православних і другіх релігійних конфесій, куди вони в приватному порядку можуть ходити, куди їх душа забажає. а що стосуеться такого дійства, то цим причінена моральна і душевна травма представникам других конфесій і віросповідань, а це буває гірше, ніж матеріальна шкода. Гірко, що Фісак не зробив належних висновків, запрошуючі на проведеня церковних обрядів з московським попом в службовому приміщені виконкому в робочій час, тепер це наслідують його підлеглі. Ці дії тільки сіють міжконфесійну ворожнечу і розбрат в громаді, винуватець в цьому влада.
Таран сидит у Порошенко на зарплате как и Медведев и Черновил и пр. неудачники, которые там, на Банковой нужны совсем не для того, чтобы что-то советовать(Петя уверен что он и есть гениальнейший политолог и дипломат всех времен). Они нужны чтобы еще больше повышать самооценку президента в его собственных глазах и втюхивать нам его дебильные идеи. Все что здесь нацарапал Таран - бред, ничего не имеющий с интересами украинского народа. Красная линия, которую нельзя переходить - это суверенитет и независимость Украины, а не сраный европейский выбор. А для создания боеспособной армии времени было достаточно. Но ничего не было сделано потому что власти это не нужно. Армия питается и воюет чем попало, все новое оружие и техника идет на экспорт, в АТО правя агенты ФСБ вроде Шутова(зятя экс-министра Лебедева), украиноненавистного Пушнякова или сцыкливые придурки вроде Лытвына, которые умеют только воровать. Ситуацию по прежнему спасают волонтеры. О Муженко вообще сказать нечего. Когда случится революция и народ вместе с бойцами батальонов и ВСУ будет после Банковой брать Генштаб то наверняка это здание и защищать-то будет некому, а эти недогенералы и стрелять не умеют. Не удивлюсь если Муженко как Керенский попытается бежать переодевшись в женское платье, оно ему как раз очень пойдет. Только все равно не убежит. Думаю что незавидная судьба ждет и этих диванных политологов вроде Тарана и Карасева, которые любят рассуждать о геополитике, а нас всех давно считают не людьми, а биомассой, "которой должны править элиты". А особенно цинично(видимо с бодуна) высказался на сессии Грынив(лидер фракции БПП):"Благодаря усилиям украинской армии мы все спокойно смогли как следует отпраздновать Новый год." Да, после праздников у них рожи еще больше подплыли пока другие в окопах и блиндажах под обстрелами сидели чтобы эти гниды спокойно в Раде обсуждали на сколько лет еще бы затянуть эту войну.
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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