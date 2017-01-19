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Криминал / Нач. полиции, СБУ и прокурору города: Что делают посторонние на стратегическом объекте КП "Никопольводоканал" (Вчера, 20:17)

Есть ли служба безопасности на КП "Никопольводоканал"? Если есть то на каком основании какие то люди находятся на стратегическом объекте воочистных залов КП "Никопольводоканал"? Более того что то бросают в воду.  

 Нач. полиции, СБУ и прокурору города: Что делают посторонние на стратегическом объекте КП "Никопольводоканал"

Мы сейчас не будем говорить о том что эти люди имеют прямое отношение к Путинско - Гундяевской группировке в Украине под названием УПЦ МОСКОВСКОГО патриархата, и что они там на самом деле делали, мы просто спрашиваем: - Почему они там находились?

Считаю необходимым правоохранительным органам и прокуратуре провести расследование и срочно назначить экспертизу воды. 
Приложенное фото взято со стр. КП "Нікопольводоканал" 
  • 100
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 679 » Комментариев:4

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    • Hаписал: Вчера, 20:50 Музыченко, Комментариев: 8, Новостей: 0 Пользователь offline
    Это уже маразм, мания преследования что-ли.
    • 0

    Hаписал: Вчера, 21:10 Анатолій Сиротенко, Комментариев: 857, Новостей: 1 Пользователь offline
    В діях керівництва міськводоканалу є ознаки злочіну зловживаня службовим положеням за допуск на такий об'ект московського попа, держави-агресора. Крім цього, чі давали споживачі води, за яку вони сплачують кошти, дозвіл на окроплея ціеї води якоюсь рідиною московським попом. Керівництву міськводоканалу треба усвідомити, що в Україні діє декілька православних і другіх релігійних конфесій, куди вони в приватному порядку можуть ходити, куди їх душа забажає. а що стосуеться такого дійства, то цим причінена моральна і душевна травма представникам других конфесій і віросповідань, а це буває гірше, ніж матеріальна шкода. Гірко, що Фісак не зробив належних висновків, запрошуючі на проведеня церковних обрядів з московським попом в службовому приміщені виконкому в робочій час, тепер це наслідують його підлеглі. Ці дії тільки сіють міжконфесійну ворожнечу і розбрат в громаді, винуватець в цьому влада.
    • +1

    Hаписал: Вчера, 21:33 Виктор Артеменко, Комментариев: 1625, Новостей: 4445 Пользователь offline
    Цитата: Музыченко
    Это уже маразм, мания преследования что-ли.
    Маразмания тут не при чем. Очистные залы водоканала - стратегический объект - посторонним вход ВОСПРЕЩЕН и точка.
    А просто так, к справке, посмотрите с чего все начиналось в Крыму и на Донбасе


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +3

    Hаписал: Вчера, 23:31 Русскоязычный бандеровец, Комментариев: 1431, Новостей: 0 Пользователь offline
    Не, я конечно тоже бандеровец, но это уже перебор. Прежде всего давайте разберемся, проблема в том что в принципе какие-то посторонние зашли на стратегический объект или что эти посторонние - представители московского патриархата. А если зайдут с Киевского патриархата или хасиды какие-нибудь то можно?Я тоже за то, чтобы в Украине был Киевский патриархат, а в Раше - Московский. Но(хоть по закону власть и не должна вмешиваться) без воли правящего режима все так и останется. А перед тем, как выдавливать московский патриархат нужно проводить работу с населением и не один год, объяснять иначе вилкулы и новинские получат лишний козырь в борьбе с украинской государственностью. А пока что нашей власть не хватает воли даже вернуть оккупированные территории. Сменим власть - тогда и можно будет решать эти глобальные проблемы. Но в любом случае не думаю что этот поп какую-то там отраву брызгал в воду, которой сам пользуется. Зачем придумывать всякие глупости? Если уже и бороться с сепаратизмом то можно начать хотя бы с местной полиции, где один такой субъект первомайский обосновался. А то зачем лезть в дебри.
    • 0

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    • Русскоязычный бандеровец 19.01.2017
      Артур Дубров: Лихой 2017 год д ... (3)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Ну так эти же предприниматели сами голосовали за БПП, за стабильность(как за зеков в свое время). Вот им и стабильность.
    • Русскоязычный бандеровец 19.01.2017
      Нач. полиции, СБУ и прокурору ... (4)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Не, я конечно тоже бандеровец, но это уже перебор. Прежде всего давайте разберемся, проблема в том что в принципе какие-то посторонние зашли на стратегический объект или что эти посторонние - представители московского патриархата. А если зайдут с Киевского патриархата или хасиды какие-нибудь то можно?Я тоже за то, чтобы в Украине был Киевский патриархат, а в Раше - Московский. Но(хоть по закону власть и не должна вмешиваться) без воли правящего режима все так и останется. А перед тем, как выдавливать московский патриархат нужно проводить работу с населением и не один год, объяснять иначе вилкулы и новинские получат лишний козырь в борьбе с украинской государственностью. А пока что нашей власть не хватает воли даже вернуть оккупированные территории. Сменим власть - тогда и можно будет решать эти глобальные проблемы. Но в любом случае не думаю что этот поп какую-то там отраву брызгал в воду, которой сам пользуется. Зачем придумывать всякие глупости? Если уже и бороться с сепаратизмом то можно начать хотя бы с местной полиции, где один такой субъект первомайский обосновался. А то зачем лезть в дебри.
    • Виктор Артеменко 19.01.2017
      Нач. полиции, СБУ и прокурору ... (4)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Музыченко
      Это уже маразм, мания преследования что-ли.
      Маразмания тут не при чем. Очистные залы водоканала - стратегический объект - посторонним вход ВОСПРЕЩЕН и точка.
      А просто так, к справке, посмотрите с чего все начиналось в Крыму и на Донбасе
    • Анатолій Сиротенко 19.01.2017
      Нач. полиции, СБУ и прокурору ... (4)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      В діях керівництва міськводоканалу є ознаки злочіну зловживаня службовим положеням за допуск на такий об'ект московського попа, держави-агресора. Крім цього, чі давали споживачі води, за яку вони сплачують кошти, дозвіл на окроплея ціеї води якоюсь рідиною московським попом. Керівництву міськводоканалу треба усвідомити, що в Україні діє декілька православних і другіх релігійних конфесій, куди вони в приватному порядку можуть ходити, куди їх душа забажає. а що стосуеться такого дійства, то цим причінена моральна і душевна травма представникам других конфесій і віросповідань, а це буває гірше, ніж матеріальна шкода. Гірко, що Фісак не зробив належних висновків, запрошуючі на проведеня церковних обрядів з московським попом в службовому приміщені виконкому в робочій час, тепер це наслідують його підлеглі. Ці дії тільки сіють міжконфесійну ворожнечу і розбрат в громаді, винуватець в цьому влада.
    • Музыченко 19.01.2017
      Нач. полиции, СБУ и прокурору ... (4)
      Музыченко-С„РѕС‚Рѕ
      Это уже маразм, мания преследования что-ли.
    • 555 19.01.2017
      Покровські поліцейські «по гар ... (1)
      555-С„РѕС‚Рѕ
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      555-С„РѕС‚Рѕ
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    • Pаиса 19.01.2017
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    • Русскоязычный бандеровец 18.01.2017
      Сергій Таран: Дипломатія не пр ... (2)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Таран сидит у Порошенко на зарплате как и Медведев и Черновил и пр. неудачники, которые там, на Банковой нужны совсем не для того, чтобы что-то советовать(Петя уверен что он и есть гениальнейший политолог и дипломат всех времен). Они нужны чтобы еще больше повышать самооценку президента в его собственных глазах и втюхивать нам его дебильные идеи.
      Все что здесь нацарапал Таран - бред, ничего не имеющий с интересами украинского народа. Красная линия, которую нельзя переходить - это суверенитет и независимость Украины, а не сраный европейский выбор. А для создания боеспособной армии времени было достаточно. Но ничего не было сделано потому что власти это не нужно. Армия питается и воюет чем попало, все новое оружие и техника идет на экспорт, в АТО правя агенты ФСБ вроде Шутова(зятя экс-министра Лебедева), украиноненавистного Пушнякова или сцыкливые придурки вроде Лытвына, которые умеют только воровать. Ситуацию по прежнему спасают волонтеры. О Муженко вообще сказать нечего. Когда случится революция и народ вместе с бойцами батальонов и ВСУ будет после Банковой брать Генштаб то наверняка это здание и защищать-то будет некому, а эти недогенералы и стрелять не умеют. Не удивлюсь если Муженко как Керенский попытается бежать переодевшись в женское платье, оно ему как раз очень пойдет. Только все равно не убежит. Думаю что незавидная судьба ждет и этих диванных политологов вроде Тарана и Карасева, которые любят рассуждать о геополитике, а нас всех давно считают не людьми, а биомассой, "которой должны править элиты". А особенно цинично(видимо с бодуна) высказался на сессии Грынив(лидер фракции БПП):"Благодаря усилиям украинской армии мы все спокойно смогли как следует отпраздновать Новый год." Да, после праздников у них рожи еще больше подплыли пока другие в окопах и блиндажах под обстрелами сидели чтобы эти гниды спокойно в Раде обсуждали на сколько лет еще бы затянуть эту войну.
    • Виктор Артеменко 18.01.2017
      Сергій Таран: Дипломатія не пр ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Хочется добавить что все можно было бы и так но только после того как поставить к стенке ВСЕ действующее правительство и КО
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