Артур Дубров: Лихой 2017 год для предпринимателей, либо последний герой «остался в живых»

После налоговых нововведений количество частных предпринимателей сократилось уже почти на 130 000. Такая тенденция наблюдается с 27 декабря, с тех пор как президент подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.









Уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 гривны в месяц, даже если не имеют никакой прибыли. До этого предприниматели могли декларировать нулевые доходы и налоги не платить, если прибыли не было. Поэтому многие предприниматели держали открытые ФЛП, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы. Теперь предпринимателям придется платить единый социальный взнос, даже тем, кто подает в налоговую пустые отчеты. Размер взноса – 22% от зарплаты. Учитывая, что минималка в 2017 году – 3 200 гривен, а размер взноса для «спящих предпринимателей» – половина от минимального, всем предпринимателям с нулевым доходом придется платить 352 гривны.

Впервые за историю Украины бизнес обложили налогами с отсутствием доходов. Положительно то, что это простимулировало закрыться тех, кто не работал, но для этого можно было найти другие способы. Помимо сезонных работников закроются также те, кто фактически никакой предпринимательской деятельности не осуществлял.

Правительство не хочет поинтересоваться, с чего платить налоги, если нет доходов? Т.е. получается, если я в плохую погоду добираюсь на работу на автобусе (к примеру, за год в общей сумме 70–90 дней), а при хорошей погоде хожу пешком, мне все равно нужно оплатить проезд за все 365 дней в году.

Изменение в первую очередь коснется «сезонников» и тех, кто ведет свою деятельность не каждый день – многие из них вынуждены будут закрыться. Кроме того, рост минималки приведет к тому, что мелкому бизнесу придется не только поднять зарплаты сотрудникам, но и больше денег выделять на налоги. Также ко всему этому с увеличением минималки вырастет местовое (аренда), охрана и т.д.

Давайте возьмем, к примеру, торговые точки в городе. Мы наблюдаем ажиотаж покупателей на продукты перед праздниками (зачастую в красные дни календаря: Пасха, Новый год и т.п.), на вещевых точках – перед первым сентября. При сложившейся ситуации в стране людям едва хватает средств на питание и оплату коммунальных услуг (об одежде и обуви мы уже и забыли, чаще всего мы её ремонтируем, чтобы дотянуть до следующего сезона).

Плюс ко всему этому все мы знаем, что такое покупки в интернет–магазинах, где колоссальный выбор товара и цены ниже рыночных. Владельцам таких магазинов не приходится нести дополнительных расходов за аренду помещения, оплату местового, услуги охраны и т.п. Да и сети супермаркетов могут снижать цены на товар в связи с большим объемом закупок и продаж, тем самым быть монополистом в своей сфере.

К примеру, правительство Китая поощряет своих предпринимателей, компенсируя доставку товара на экспорт в полном объеме. Наше правительство не считает нужным идти на какие либо альтернативные шаги к развитию бизнеса в стране (кроме как запускать социальные рекламы на ТВ). Глядя на сложившуюся ситуацию с ФЛП в Украине, многие вынуждены закрывать свою предпринимательскую деятельность и искать работу за пределами Украины в связи с отсутствием рабочих мест в самой стране. И как мы можем наблюдать, наши граждане вынуждены покидать родину в поисках работы в Польше, России.

Если вы понимаете, что так называемый спящий ФЛП вам не по карману, его можно закрыть в течение 2–3 дней. Для закрытия ФЛП обратитесь к госрегистратору с заявлением. При себе нужно иметь паспорт для подтверждения личности. Если заявление подаёт доверенное лицо, помимо паспорта он должен предъявить оригинал или нотариально заверенную копию доверенности. Доверенность не нужна, если в Госреестре есть сведения о нём как о вашем представителе. Требовать другие документы госрегистратор не имеет права. Если нет оснований для отказа, госрегистратор в течение 24 часов вносит в Госреестр данные о прекращении предпринимательской деятельности и направляет эту информацию в налоговую, органы статистики, пенсионный фонд.

С недавнего времени процедуру закрытия СПД начали переводить в электронный формат. Так, прекратить предпринимательскую деятельность ФЛП теперь можно через интернет–сервис iGov. На самом сайте вкладка носит название «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи–підприємця за її рішенням».

Для допуска к форме понадобится электронная подпись. После заполнения короткой формы на iGov регистратор закрывает ФЛП и уведомляет об этом субъект, либо же высылает перечень замечаний, которые необходимо исправить при последующей подаче заявления. Таким образом, физически к регистратору приходить вообще не нужно. Правда, пока что услуга работает в качестве пилотного проекта только в Днепропетровской области. Так, на форуме iGov сообщается, что закрытие СПД через интернет не работает в Киеве и других областях из–за отсутствия исполнителей.

С полной информацией о закрытии ФЛП вы можете ознакомиться в моей группе по адресу vk.com/law_blog

АРТУР ДУБРОВ

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