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В газету от читателей / Артур Дубров: Лихой 2017 год для предпринимателей, либо последний герой «остался в живых» (Сегодня, 12:00)

После налоговых нововведений количество частных предпринимателей сократилось уже почти на 130 000. Такая тенденция наблюдается с 27 декабря, с тех пор как президент подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.

Артур Дубров: Лихой 2017 год для предпринимателей, либо последний герой «остался в живых»

Уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 гривны в месяц, даже если не имеют никакой прибыли. До этого предприниматели могли декларировать нулевые доходы и налоги не платить, если прибыли не было. Поэтому многие предприниматели держали открытые ФЛП, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы. Теперь предпринимателям придется платить единый социальный взнос, даже тем, кто подает в налоговую пустые отчеты. Размер взноса – 22% от зарплаты. Учитывая, что минималка в 2017 году – 3 200 гривен, а размер взноса для «спящих предпринимателей» – половина от минимального, всем предпринимателям с нулевым доходом придется платить 352 гривны.
 
Впервые за историю Украины бизнес обложили налогами с отсутствием доходов. Положительно то, что это простимулировало закрыться тех, кто не работал, но для этого можно было найти другие способы. Помимо сезонных работников закроются также те, кто фактически никакой предпринимательской деятельности не осуществлял.
 
Правительство не хочет поинтересоваться, с чего платить налоги, если нет доходов? Т.е. получается, если я в плохую погоду добираюсь на работу на автобусе (к примеру, за год в общей сумме 70–90 дней), а при хорошей погоде хожу пешком, мне все равно нужно оплатить проезд за все 365 дней в году.
 
Изменение в первую очередь коснется «сезонников» и тех, кто ведет свою деятельность не каждый день – многие из них вынуждены будут закрыться. Кроме того, рост минималки приведет к тому, что мелкому бизнесу придется не только поднять зарплаты сотрудникам, но и больше денег выделять на налоги. Также ко всему этому с увеличением минималки вырастет местовое (аренда), охрана и т.д.
 
Давайте возьмем, к примеру, торговые точки в городе. Мы наблюдаем ажиотаж покупателей на продукты перед праздниками (зачастую в красные дни календаря: Пасха, Новый год и т.п.), на вещевых точках – перед первым сентября. При сложившейся ситуации в стране людям едва хватает средств на питание и оплату коммунальных услуг (об одежде и обуви мы уже и забыли, чаще всего мы её ремонтируем, чтобы дотянуть до следующего сезона).
Плюс ко всему этому все мы знаем, что такое покупки в интернет–магазинах, где колоссальный выбор товара и цены ниже рыночных. Владельцам таких магазинов не приходится нести дополнительных расходов за аренду помещения, оплату местового, услуги охраны и т.п. Да и сети супермаркетов могут снижать цены на товар в связи с большим объемом закупок и продаж, тем самым быть монополистом в своей сфере.
 
К примеру, правительство Китая поощряет своих предпринимателей, компенсируя доставку товара на экспорт в полном объеме. Наше правительство не считает нужным идти на какие либо альтернативные шаги к развитию бизнеса в стране (кроме как запускать социальные рекламы на ТВ). Глядя на сложившуюся ситуацию с ФЛП в Украине, многие вынуждены закрывать свою предпринимательскую деятельность и искать работу за пределами Украины в связи с отсутствием рабочих мест в самой стране. И как мы можем наблюдать, наши граждане вынуждены покидать родину в поисках работы в Польше, России.
 
Если вы понимаете, что так называемый спящий ФЛП вам не по карману, его можно закрыть в течение 2–3 дней. Для закрытия ФЛП обратитесь к госрегистратору с заявлением. При себе нужно иметь паспорт для подтверждения личности. Если заявление подаёт доверенное лицо, помимо паспорта он должен предъявить оригинал или нотариально заверенную копию доверенности. Доверенность не нужна, если в Госреестре есть сведения о нём как о вашем представителе. Требовать другие документы госрегистратор не имеет права. Если нет оснований для отказа, госрегистратор в течение 24 часов вносит в Госреестр данные о прекращении предпринимательской деятельности и направляет эту информацию в налоговую, органы статистики, пенсионный фонд.
 
С недавнего времени процедуру закрытия СПД начали переводить в электронный формат. Так, прекратить предпринимательскую деятельность ФЛП теперь можно через интернет–сервис iGov. На самом сайте вкладка носит название «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи–підприємця за її рішенням».
 
Для допуска к форме понадобится электронная подпись. После заполнения короткой формы на iGov регистратор закрывает ФЛП и уведомляет об этом субъект, либо же высылает перечень замечаний, которые необходимо исправить при последующей подаче заявления. Таким образом, физически к регистратору приходить вообще не нужно. Правда, пока что услуга работает в качестве пилотного проекта только в Днепропетровской области. Так, на форуме iGov сообщается, что закрытие СПД через интернет не работает в Киеве и других областях из–за отсутствия исполнителей.
 
С полной информацией о закрытии ФЛП вы можете ознакомиться в моей группе по адресу vk.com/law_blog
АРТУР ДУБРОВ
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • Русскоязычный бандеровец 18.01.2017
      Сергій Таран: Дипломатія не пр ... (2)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Таран сидит у Порошенко на зарплате как и Медведев и Черновил и пр. неудачники, которые там, на Банковой нужны совсем не для того, чтобы что-то советовать(Петя уверен что он и есть гениальнейший политолог и дипломат всех времен). Они нужны чтобы еще больше повышать самооценку президента в его собственных глазах и втюхивать нам его дебильные идеи.
      Все что здесь нацарапал Таран - бред, ничего не имеющий с интересами украинского народа. Красная линия, которую нельзя переходить - это суверенитет и независимость Украины, а не сраный европейский выбор. А для создания боеспособной армии времени было достаточно. Но ничего не было сделано потому что власти это не нужно. Армия питается и воюет чем попало, все новое оружие и техника идет на экспорт, в АТО правя агенты ФСБ вроде Шутова(зятя экс-министра Лебедева), украиноненавистного Пушнякова или сцыкливые придурки вроде Лытвына, которые умеют только воровать. Ситуацию по прежнему спасают волонтеры. О Муженко вообще сказать нечего. Когда случится революция и народ вместе с бойцами батальонов и ВСУ будет после Банковой брать Генштаб то наверняка это здание и защищать-то будет некому, а эти недогенералы и стрелять не умеют. Не удивлюсь если Муженко как Керенский попытается бежать переодевшись в женское платье, оно ему как раз очень пойдет. Только все равно не убежит. Думаю что незавидная судьба ждет и этих диванных политологов вроде Тарана и Карасева, которые любят рассуждать о геополитике, а нас всех давно считают не людьми, а биомассой, "которой должны править элиты". А особенно цинично(видимо с бодуна) высказался на сессии Грынив(лидер фракции БПП):"Благодаря усилиям украинской армии мы все спокойно смогли как следует отпраздновать Новый год." Да, после праздников у них рожи еще больше подплыли пока другие в окопах и блиндажах под обстрелами сидели чтобы эти гниды спокойно в Раде обсуждали на сколько лет еще бы затянуть эту войну.
    • Виктор Артеменко 18.01.2017
      Сергій Таран: Дипломатія не пр ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Хочется добавить что все можно было бы и так но только после того как поставить к стенке ВСЕ действующее правительство и КО
    • oksana-nikopol 18.01.2017
      «Міськавтодор-1» контролює сит ... (3)
      oksana-nikopol-С„РѕС‚Рѕ
      контролює??? где???? вы по этим дорогам ходили вообще, нигде ничего не посыпано. Не дороги, а колдо*бины сплошные, пока дойдешь до работы ноги выкрутятся в разные стороны. Люди падают потому что скользко очень. Возле магазинов вообще не убрана их прилеглая територия! Раньше хоть как-то за этим следили, сейчас наплевать местной власти! Автобусы без задержек ходят?! Из личного опыта простояла на остановке 2 дня подряд по полтора часа!!!
      За мост вообще не хотят ездить! Это вы называете "контролює" ?!
    • Копчик С. 18.01.2017
      «Міськавтодор-1» контролює сит ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Сама назва " Міськавтодор контролює ситуацію на дорогах" звучить як сарказм :)) Щось робить - я згоден, но не контролює... Другорядні вулиці небезпечні і на багатьох вулицях нічого не робили... Тому дивно читати такі статті. Роботи ще дуже багато! Тому побажаємо собі гарної погоди та чистих доріг! :))
    • Виктор Артеменко 18.01.2017
      «Міськавтодор-1» контролює сит ... (3)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      По центральным улицам согласен. Но почему сейчас когда есть время, забывают и про внутриквартальные дороги? Там где глыбы льда посредине и с боков колеи. Машины крутит как хочет. Вчера внуков завозил в 9 ю школу (сегодня уже не рискнул) когда спускался около СК "Торнадо" машину потихонечку но вертело как хотело. Одним колесом стоит выйти из колеи, зацепиться за ледяной булыжник и все, и понесет по буеракам. Это на четырех практически новых шипах. А с низу Ланос "палировал" не зная куда ему деваться, а с права детки с мамами как "Нинзи - черепашки" передвигали ноги тупо по льду. Это что? И так по всему городу. Возле школ можно посыпать и убрать булыжники? А автобусные остановки? Люди с автобуса выходят и прямо на каток, и падают. Сам видел тоже вчера на Сирка.
      Ну нет сейчас снега, есть же время привести в порядок не только центральные улицы. Или это не нужно???
    • Русскоязычный бандеровец 18.01.2017
      За что, или за кого, там гибну ... (3)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Вот поэтому необходимо введение военного положения. И с такими гнидами ватными был бы разговор короткий. Это раньше с ними дискутировали, уговаривали. Доуговаривались что они агрессора в наш дом призвали. Нужно конфисковывать все имущество, сажать в скотовозы и отправлять на Россию, их доисторическую родину. А в их квартиры заселять нормальных людей, которые будут отстраивать Донбасс. Но пока при власти барыги ВП не будет. А мирно они не уйдут. Через выборы тоже от них не избавиться. Поэтому все все понимают, но время еще не пришло. Революции по плану и по заказу не делаются. Вот когда народ решит что с него хватит - тогда и настанут в стране изменения. Тогда и Донбасс с Крымом вернем без всяких Трампов, Обам, Меркель. Наши проблемы мы можем решить только сами. А вот эти персонажи, показанные на видео и есть те самые "козлы, которые нам постоянно мешают жить", как говорил в свое время один енакиевский зек и от которых нужно очистить украинское общество как от заразы чтобы не отравляла его изнутри.
    • Копчик С. 17.01.2017
      За что, или за кого, там гибну ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Обычные "базарные" тётки.. У нас тоже есть такие в Никопольском Горсовете. Беда в том, что они управляют городским хозяйством, но и зелёного понятия не имеют про такие понятия как стратегия развития города, планирование, инвестирование и.т.д. Зачем они лезут к власти и кто их выбирает - это уже другая тема..
    • Копчик С. 17.01.2017
      Андрій Шипко: Коли за медицину ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Все, як би точно сказано.. Але є одне зауваження: Андрій Федорович не перший рік в Верховній Раді..І п'ять років тому керував медичною "реформою" в Нікополі.. До чого вона привела, ми бачимо.. Тому треба і нести відповідальність за свої дії, а все інше це тільки слова які нічого не варті..
    • kam4ekoid 17.01.2017
      За что, или за кого, там гибну ... (3)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      ну так отдалиб городок сепарам на месяц , потом бы заговорили по другому, а во вторых эти горластые тётки госслужащие как я понимаю - ну так к ответственности, есть статья подходящая.
    • Анатолій Сиротенко 16.01.2017
      Слухати і знати кожному україн ... (1)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Дуже змістовний виступ, все розіклав шановний професор по поличкам. Такі науковці повині бути в Верховній Раді, а не липові і манкурти "проффесора", чі махрові популісти.
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