До обласного літературного альманаху «Степова Еллада» увійшов твір покровчанки

Таран сидит у Порошенко на зарплате как и Медведев и Черновил и пр. неудачники, которые там, на Банковой нужны совсем не для того, чтобы что-то советовать(Петя уверен что он и есть гениальнейший политолог и дипломат всех времен). Они нужны чтобы еще больше повышать самооценку президента в его собственных глазах и втюхивать нам его дебильные идеи.

Все что здесь нацарапал Таран - бред, ничего не имеющий с интересами украинского народа. Красная линия, которую нельзя переходить - это суверенитет и независимость Украины, а не сраный европейский выбор. А для создания боеспособной армии времени было достаточно. Но ничего не было сделано потому что власти это не нужно. Армия питается и воюет чем попало, все новое оружие и техника идет на экспорт, в АТО правя агенты ФСБ вроде Шутова(зятя экс-министра Лебедева), украиноненавистного Пушнякова или сцыкливые придурки вроде Лытвына, которые умеют только воровать. Ситуацию по прежнему спасают волонтеры. О Муженко вообще сказать нечего. Когда случится революция и народ вместе с бойцами батальонов и ВСУ будет после Банковой брать Генштаб то наверняка это здание и защищать-то будет некому, а эти недогенералы и стрелять не умеют. Не удивлюсь если Муженко как Керенский попытается бежать переодевшись в женское платье, оно ему как раз очень пойдет. Только все равно не убежит. Думаю что незавидная судьба ждет и этих диванных политологов вроде Тарана и Карасева, которые любят рассуждать о геополитике, а нас всех давно считают не людьми, а биомассой, "которой должны править элиты". А особенно цинично(видимо с бодуна) высказался на сессии Грынив(лидер фракции БПП):"Благодаря усилиям украинской армии мы все спокойно смогли как следует отпраздновать Новый год." Да, после праздников у них рожи еще больше подплыли пока другие в окопах и блиндажах под обстрелами сидели чтобы эти гниды спокойно в Раде обсуждали на сколько лет еще бы затянуть эту войну.