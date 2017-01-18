До обласного літературного альманаху «Степова Еллада» увійшов твір покровчанки

Серед досвідчених письменників та молодих авторів Дніпропетровщини, дипломантів першого літературного патріотичного конкурсу, вихованка Будинку творчості Покрова Уляна Ігнатенко.
Для члена літгуртка «Жайворонок» це чергова взята висота. Хоча багаторазова переможниця літературних та журналістських конкурсів, одинадцятикласниця другої школи скромно замовчує те. Про талановиту юну письменницю з особливим поглядом та почерком говорить її наставник, керівник «Жайворонка», член Національної спілки журналістів Лариса Коваленко, розповідаючи історію написання твору-переможця.
Оповідання «Апельсин, або Сповідь одного кохання» базується на реальній історії життя Героїв Майдану. Наскільки вдалося передати події, характери, дух Майдану говорить результат: зі ста поданих на конкурс творів, у номінації "Проба пера”, відзначено роботу покровчанки.
Днями в обласній бібліотеці для молоді ім.М.Свєтлова оголосили імена переможців дев’яти номінацій патріотичного конкурсу, ініційованого обласною організацією Національної спілки письменників та Управлінням культури, туризму, національностей і релігій обладержміністрації. Серед найкращих наша Уляна Ігнатенко.
Оригінальні авторські матеріали увійдуть до першого випуску альманаху Дніпропетровської обласної організації Національної спілки письменників України, яку було презентовано під час церемонії нагородження письменницькою елітою Дніпропетровщини за участю Н.Г. Першиної, начальника Управління культури облдержадміністрації адміністрації та співавторів творчого доробку.
Назву – «Степова Еллада» обрано не випадково. Степовою Елладою Євген Маланюк, видатний український поет, національний стражденник називав Україну, яка за його словами асоціюється з культурою Давньої Греції, таку спадщину, такий потенціал він вбачав у краї, овіяному легендами.
У літературно-художньому виданні – понад 200 сторінок. Його уже можна знайти на полицях бібліотек області Дніпропетровщини, а серед самобутніх авторів Уляну Ігнатенко з Покрова.
Таран сидит у Порошенко на зарплате как и Медведев и Черновил и пр. неудачники, которые там, на Банковой нужны совсем не для того, чтобы что-то советовать(Петя уверен что он и есть гениальнейший политолог и дипломат всех времен). Они нужны чтобы еще больше повышать самооценку президента в его собственных глазах и втюхивать нам его дебильные идеи. Все что здесь нацарапал Таран - бред, ничего не имеющий с интересами украинского народа. Красная линия, которую нельзя переходить - это суверенитет и независимость Украины, а не сраный европейский выбор. А для создания боеспособной армии времени было достаточно. Но ничего не было сделано потому что власти это не нужно. Армия питается и воюет чем попало, все новое оружие и техника идет на экспорт, в АТО правя агенты ФСБ вроде Шутова(зятя экс-министра Лебедева), украиноненавистного Пушнякова или сцыкливые придурки вроде Лытвына, которые умеют только воровать. Ситуацию по прежнему спасают волонтеры. О Муженко вообще сказать нечего. Когда случится революция и народ вместе с бойцами батальонов и ВСУ будет после Банковой брать Генштаб то наверняка это здание и защищать-то будет некому, а эти недогенералы и стрелять не умеют. Не удивлюсь если Муженко как Керенский попытается бежать переодевшись в женское платье, оно ему как раз очень пойдет. Только все равно не убежит. Думаю что незавидная судьба ждет и этих диванных политологов вроде Тарана и Карасева, которые любят рассуждать о геополитике, а нас всех давно считают не людьми, а биомассой, "которой должны править элиты". А особенно цинично(видимо с бодуна) высказался на сессии Грынив(лидер фракции БПП):"Благодаря усилиям украинской армии мы все спокойно смогли как следует отпраздновать Новый год." Да, после праздников у них рожи еще больше подплыли пока другие в окопах и блиндажах под обстрелами сидели чтобы эти гниды спокойно в Раде обсуждали на сколько лет еще бы затянуть эту войну.
контролює??? где???? вы по этим дорогам ходили вообще, нигде ничего не посыпано. Не дороги, а колдо*бины сплошные, пока дойдешь до работы ноги выкрутятся в разные стороны. Люди падают потому что скользко очень. Возле магазинов вообще не убрана их прилеглая територия! Раньше хоть как-то за этим следили, сейчас наплевать местной власти! Автобусы без задержек ходят?! Из личного опыта простояла на остановке 2 дня подряд по полтора часа!!! За мост вообще не хотят ездить! Это вы называете "контролює" ?!
Сама назва " Міськавтодор контролює ситуацію на дорогах" звучить як сарказм :)) Щось робить - я згоден, но не контролює... Другорядні вулиці небезпечні і на багатьох вулицях нічого не робили... Тому дивно читати такі статті. Роботи ще дуже багато! Тому побажаємо собі гарної погоди та чистих доріг! :))
По центральным улицам согласен. Но почему сейчас когда есть время, забывают и про внутриквартальные дороги? Там где глыбы льда посредине и с боков колеи. Машины крутит как хочет. Вчера внуков завозил в 9 ю школу (сегодня уже не рискнул) когда спускался около СК "Торнадо" машину потихонечку но вертело как хотело. Одним колесом стоит выйти из колеи, зацепиться за ледяной булыжник и все, и понесет по буеракам. Это на четырех практически новых шипах. А с низу Ланос "палировал" не зная куда ему деваться, а с права детки с мамами как "Нинзи - черепашки" передвигали ноги тупо по льду. Это что? И так по всему городу. Возле школ можно посыпать и убрать булыжники? А автобусные остановки? Люди с автобуса выходят и прямо на каток, и падают. Сам видел тоже вчера на Сирка. Ну нет сейчас снега, есть же время привести в порядок не только центральные улицы. Или это не нужно???
Вот поэтому необходимо введение военного положения. И с такими гнидами ватными был бы разговор короткий. Это раньше с ними дискутировали, уговаривали. Доуговаривались что они агрессора в наш дом призвали. Нужно конфисковывать все имущество, сажать в скотовозы и отправлять на Россию, их доисторическую родину. А в их квартиры заселять нормальных людей, которые будут отстраивать Донбасс. Но пока при власти барыги ВП не будет. А мирно они не уйдут. Через выборы тоже от них не избавиться. Поэтому все все понимают, но время еще не пришло. Революции по плану и по заказу не делаются. Вот когда народ решит что с него хватит - тогда и настанут в стране изменения. Тогда и Донбасс с Крымом вернем без всяких Трампов, Обам, Меркель. Наши проблемы мы можем решить только сами. А вот эти персонажи, показанные на видео и есть те самые "козлы, которые нам постоянно мешают жить", как говорил в свое время один енакиевский зек и от которых нужно очистить украинское общество как от заразы чтобы не отравляла его изнутри.
Обычные "базарные" тётки.. У нас тоже есть такие в Никопольском Горсовете. Беда в том, что они управляют городским хозяйством, но и зелёного понятия не имеют про такие понятия как стратегия развития города, планирование, инвестирование и.т.д. Зачем они лезут к власти и кто их выбирает - это уже другая тема..
Все, як би точно сказано.. Але є одне зауваження: Андрій Федорович не перший рік в Верховній Раді..І п'ять років тому керував медичною "реформою" в Нікополі.. До чого вона привела, ми бачимо.. Тому треба і нести відповідальність за свої дії, а все інше це тільки слова які нічого не варті..
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.biz.ua,
собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305